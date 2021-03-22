Генетические тесты стиля жизни Viva Genomics. Кому и зачем?

Гены играют важную роль в работе разума и тела. Генетические изменения вместе с воздействием факторов среды могут влиять на внешний вид, поведение и здоровье в целом. В Латвии можно сделать генетические ДНК-тесты, которые помогут лучше понять себя и определить наиболее подходящий образ жизни. ДНК-тесты, предлагаемые Центром генетики iVF Riga, помогут получить информацию, которая позволит принимать самые верные решения в различных сферах жизни.

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Секвенирование ДНК может выявить унаследованные особенности организма, влияющие на внешний вид и самочувствие. Это означает, что в генетическом коде изначально зашифрована индивидуальная программа старения каждого человека. ДНК-тест диагностики кожи покажет, какие косметические ингредиенты будут для вас наиболее подходящими, на какие продукты питания следует обратить внимание, какие пищевые добавки вам годятся, какие процедуры ухода следует выбирать, каковы риски растяжек и целлюлита, каков уровень окислительного стресса, какова регенеративная способность теломер – своего рода защитных наконечников хромосом, находящихся в ядре клетки.

Еще одна современная проблема – лишний вес – может быть связана с изменениями в группе генов, регулирующих процессы обмена веществ. ДНК-тест обмена веществ поможет понять, можно ли вам для восполнения энергии использовать содержащие кофеин напитки, почему так сильно хочется сладкого, почему трудно избавиться от лишнего веса, чем определяется чувство сытости, каков риск накопления лишних резервов жира.

Занятия спортом связаны с повышенной физической нагрузкой и расходом энергии, и люди реагируют на это по-разному. Но всем подходят разные виды спорта. Поэтому сейчас, чтобы создать оптимальную программу тренировок, учитывающую индивидуальные особенности организма, проводится генетический тест, который определяет, какой вид спорта вам подходит лучше всего, на какую группу питательных веществ следует обратить внимание, какова примерная продолжительность отдыха между тренировками, а также риск травм, развитие скорости на соревнованиях, уровень прироста мышечной массы.

Скорость обмена веществ важна не меньше, чем активная физическая нагрузка. Анализ генетических особенностей, ускоряющих или замедляющих метаболизм, лежит в основе индивидуальных рекомендаций.

Наши тесты помогут определить генетическую предрасположенность с учетом генетических вариаций и усвоения питательных веществ, а также исследуют способность диет влиять на экспрессию генов. ДНК-тест метаболизма витаминов расскажет вам о том, является ли пониженный уровень витаминов следствием образа жизни или это определено генетически, на что необходимо обратить внимание в меню и как выбирать пищевые добавки.

Сделав ДНК-тест интеллекта, вы сможете лучше понять свое поведение в разных ситуациях, т. е. почему я действую так, а не иначе, узнать причину эмоциональных проявлений и научиться лучше их контролировать, а также выяснить свой суточный ритм и риски для эмоционального здоровья.

Комбинация разных генов в ДНК не дает полного представления о реальном состоянии организма. Имеет значение влияние самых разных внешних обстоятельств, начиная с образа жизни и заканчивая условиями среды. Однако правильная интерпретация и рекомендации специалиста помогут вам повысить качество жизни!

Доступные тесты:

ДНК-тест диагностики кожи

ДНК-тест обмена веществ

ДНК-тест метаболизма витаминов

ДНК-тест спортивных достижений

ДНК-тест интеллекта

Тесты также можно приобрести онлайн www.ivfriga-online.lv

Больше о Ģenētikas centru iVF Riga www.genetikascentrs.lv/ru/

