Исследование: может ли рыбий жир защитить от Covid-19

Исследователи из Университетской больницы Осло (Rikshospitalet) обнаружили, что жир печени трески потенциально может снизить риск заражения Covid-19. В ходе одного из крупнейших клинических исследований в истории Норвегии будет установлено, защищает ли от заболевания рыбий жир сам по себе или здоровый образ жизни его потребителей в целом.

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Осенью 2020 года в Университетской больнице Осло было начато исследование об эффективности рыбьего жира в защите от Covid-19. Новое Исследование о жире печени трески основано на результатах проведенного весной крупного исследовательского проекта по изучению Covid-19 (Koronoastudien).

"У нас есть данные о том, что жир печени трески может снизить риск заражения Covid-19, а для людей, которые заболели этим вирусом, может снизить вероятность тяжелого течения заболевания. По результатам предыдущего исследования о Covid-19 невозможно ясно определить, вызвано ли это влияние образом жизни людей, употребляющих рыбий жир, или самим жиром печени трески. Теперь мы планируем это выяснить", — говорит Арне Сераас (Arne Søraas), врач-ученый отделения микробиологии Университетской больницы Осло.

Исследование о жире печени трески с участием более 70 000 человек является одним из крупнейших клинических исследований, проведенных на сегодняшний день в Норвегии. Его масштабы значительны и по международным стандартам.

Во время исследования половина участников каждый день употребляет рыбий жир, а другая половина получает плацебо. Сами участники не знают, к какой из групп они принадлежат.

"Я надеюсь, что многие люди увидят в этом возможность стать частью более широкой совместной борьбы с Covid-19. Результаты могут дать ценную информацию о том, как мы можем снизить риск заразиться Covid-19 и такими инфекционными заболеваниями, как сезонный грипп или простуда", — добавляет Арне Сераас.

В исследовании используется рыбий жир Möller's. Частично его финансирует группа компаний Orkla, которой принадлежит бренд Möller's.

"Когда с нами связалась Университетская больница Осло, мы увидели возможность принять участие в борьбе с пандемией и в то же время получить новые знания о положительных свойствах рыбьего жира. Рыбий жир содержит и витамин D, и жирные кислоты омега-3", — говорит Гуннхильд Орстад (Gunnhild Aarstad), руководитель отдела исследований, развития и инноваций Orkla Health.

Факты об Исследовании о жире печени трески:

- Исследование о жире печени трески вытекает из крупного исследования о Covid-19, проведенного в Университетской больнице Осло.

- Результаты этого исследования о Covid-19 показали, что люди, принимавшие рыбий жир, имеют более низкий риск заражения Covid-19. Кроме того, было замечено, что потребители рыбьего жира, которые уже были инфицированы Covid-19, переносили его сравнительно легче. Однако само исследование о Covid-19 не смогло определить, связана ли эта закономерность с тем, что потребители рыбьего жира ведут здоровый образ жизни, который защищает их от болезней, или же сам рыбий жир имеет защитный эффект.

- Исследование о жире печени трески, которое началось в ноябре и продлится до апреля 2021 года, покажет, каково влияние рыбьего жира на защиту от Covid-19 и таких инфекционных заболеваний, как сезонный грипп или обычная простуда.

- В Исследовании о жире печени трески будут участвовать и новые люди, и участники предыдущего исследования о Covid-19.

- Половина из 70 000 участников исследования каждый день употребляют рыбий жир, а другая половина получает плацебо. Сами участники не знают, к какой группе принадлежат.

- Участники исследования не должны были регулярно принимать рыбий жир, омега-3 или рыбий жир в капсулах, витамин D или мультивитамины в течение последнего года.

- Жир печени трески является естественным источником витамина D и ДГК, а также жирных кислот омега-3 ЭПК.

- Исследование о жире печени трески частично финансируется Orkla, которой принадлежит бренд используемого в исследовании рыбьего жира Möller's.