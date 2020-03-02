Избавиться от боли: в Риге открылся Центр др. Бубновского

Наше тело создано для движения, хотя мы постоянно пытаемся присесть или прилечь. Из-за отсутствия достаточной двигательной нагрузки наш организм то и дело пытается сбоить и разными способами – чаще всего с помощью боли – сигнализирует нам о том, что пора бы заняться своим здоровьем.



Сидячий образ жизни, спортивные или производственные травмы, повреждение мышц и прочие неприятные вещи приводят к болям в позвоночнике и суставах. Известный российский врач, профессор, доктор медицинских наук Сергей Бубновский разработал уникальную методику лечения позвоночника и суставов — кинезитерапию. В двух словах ее можно описать, как "здоровье через движение", хотя, конечно, за этим стоят десятилетия исследовательской работы и практики. Кинезитерапия является патентованной методикой, с помощью которой за 28 лет существования центров др. Бубновского существенно улучшили свое здоровье и самочувствие более миллиона людей по всему мира. Что самое интересное в методе — это не медикаментозное лечение. Улучшения достигаются без использования таблеток.

В феврале 2020 года центр др. Бубновского открылся в Риге, по адресу ул. Бривибас 214Б. В этом центре работают специалисты, которые прошли обучение у др. Бубновского и получили сертификаты на использование системы декомпрессионных упражнений, а также мультифункциональных тренажеров, также запатентованных доктором.

В центр может обратиться практически любой от мала до велика, начиная с 6 лет и заканчивая 80+. Движения, используемые в кинезитерапии, являются естественными для человека, поэтому подходят для людей разного возраста, веса и состояния здоровья. Правильная диагностика и программа упражнений избавляют от болей и снижают риск рецидива — когда боль возвращается после прекращения занятий.

"Система упражнений доктора Бубновского отлично подходит для реабилитации организма после операций или травм. Например, даже если вы носите гипс после перелома руки, имеет смысл обращаться к нам и делать специальные упражнения, потому что это поможет мышцам руки не атрофироваться за время ношения гипса. Но с травмами все понятно. А бывают такие случаи, когда никакой очевидной травмы нет, и человек не может сделать банальных бытовых вещей — например, почистить зубы или высушить волосы феном, потому что у человека острая боль в плече или спине. В таких случаях резко падает уровень качества жизни. Вернуть качество жизни, вкус жизни и радость от собственного тела — это наша задача как специалистов", — рассказывает ведущий физиотерапевт центра Андрей Смирнов.

Поскольку комплекс упражнений подбирается индивидуально, для начала вам нужно будет пройти углубленную консультацию, которая состоит из 3 частей:

1) консультация с физиотерапевтом;

2) миофасциальная диагностика;

3) тестирование с инструктором в тренажерном зале.

На первом этапе вы рассказываете специалисту, что вас беспокоит, есть ли острые боли, и так далее. То есть обсуждаете ваши насущные проблемы со здоровьем и ваши цели по улучшению самочувствия. Во время миофасциальной диагностики физиотерапевт проводит мануальный осмотр, понимает, в каком состоянии находятся ваши мышцы и суставы. Если на консультацию вы принесете результаты ранее проведенных обследований (например, МРТ, КТ, выписку от ортопеда) или послеоперационные выписки, специалисты центра будут вам благодарны. Эта информация поможет поставить более точный диагноз и разработать эффективный план декомпресионных упражнений.

"Например, приходит пациент и говорит, что у него боль в ноге. Но на самом деле у него травма позвоночника, а боль просто отражается в ногу. Мы понимаем, что в травмированном регионе уменьшен кровоток. Мы разрабатываем для пациента такую программу, которая поможет улучшить приток крови к травмированному месту, а заодно — во всем организме. Для этого еще хорошо использовать холодный душ и ванну. Сначала страшно, потом тоже очень страшно, но организм обычно благодарен за такие "издевательства" и начинает лучше функционировать", — отмечает физиотерапевт Андрей Смирнов.

После составления общей картины по состоянию здоровья физиотерапевт передает вас в руки инструктору, который протестирует в тренажерном зале именно те мышцы и суставы, которым нужна помощь. В результате этой "трехслойной" проверки составляется полностью индивидуальная программа упражнений, которая в каждом конкретном случае учитывает особенности организма, сопутствующие заболевания и допустимую нагрузку.

Система доктора Бубновского состоит не только в уникальном подходе к консультации и диагностике проблемы, но и в структуре упражнений. Весь курс упражнений поделен на 3 цикла, каждый из которых состоит из 12 часовых занятий. Первый цикл состоит из индивидуальных тренировок на антигравитационных тренажерах. На каждой тренировке вы под неусыпным оком тренера будете выполнять комплекс упражнений, составленный специально под ваши нужды. Цель этого цикла — избавить вас от острых болей, если таковые имеются, восстановить трудоспособность и избавить от страха перед движением и нагрузкой, который, как правило, появляется, когда что-то начинает болеть.

На шестом занятии первого цикла проводится дополнительная консультация — физиотерапевт и инструктор должны убедиться, что разработанный комплекс упражнений дает ожидаемый результат или же нужны корректировки.

Второй цикл занятий в центре др. Бубновского — это более глубинная проработка индивидуальных упражнений и задач. Тренер, проконсультировавшись с физиотерапевтом, может несколько усложнить упражнения и увеличить нагрузку. Это позволит значительно улучшить кровообращение, что положительно сказывается не только на позвоночнике и суставах, но и на всем организме.

В рамках третьего цикла занятий пациент закрепляет полученный результат, осваивая все более новые техники декомпресионных упражнений.

"Одна из самый больших ценностей в нашей работе — это взаимодействие в команде. Мы консультируемся между собой по каждому пациенту, подбирая наилучшие варианты для реабилитации или профилактики. Еще мы всегда приглядываем за тем, что человек делает в спортивном зале, где расположены МТБ тренажеры. Например, человек приходит заниматься без тренера, но мы видим, что он какое-то упражнение делает не совсем верно. В таких случаях мы подходим, поправляем технику, чтобы убедиться, что человек не навредил себе", — говорит главный спортивный инструктор центра Каспарс Сталидзанс.

Работа в команде и регулярные проверки прогресса приносят поразительные плоды — как правило, после прохождения первого цикла упражнений пациенты отмечают, что боль исчезла, а тело стало более сильным и энергичным.

Более подробная информация доступна по ссылке — www.bubnovsky.lv