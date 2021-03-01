Как написать эффективную рекламную статью: приемы, которые работают

Работа над рекламной статьей нередко начинается с чувства растерянности. С чего начать? О чем рассказывать? Как захватить внимание читателя и добиться того, чтобы он прочел не только заголовок, но и добрался до сути? Как сделать рекламную статью эффективной?Мы в Delfi Brand Studio написали и отредактировали тысячи рекламных статей. Пора поделиться накопленными знаниями!
С чего начать?
Если вы хотите, чтобы выше сообщение было максимально эффективным, постарайтесь сначала ответить на два главных вопроса.
Что я хочу рассказать? Рекламные статьи могут служить разным целям: познакомить с компанией в целом, рассказать о новом продукте или услуге, предоставить широкой аудитории информацию о некоем особом предложении и т.д. Важно помнить, что в интернете вы конкурируете за внимание аудитории с самой разной информацией, поэтому определение цели позволит не потерять фокус и точно передать ваше сообщение.
Полезный совет. Не пытайтесь рассказать читателю сразу все. Он может растеряться в огромном потоке информации.
Кому я хочу это рассказать? Второй шаг – определить целевую аудиторию. Предприниматели, женщины или семьи с детьми, отраслевые эксперты или, наоборот, люди, которые ничего не слышали о вашей услуге – вариантов очень много, причем аудитория может пересекаться. Зачем это нужно? Чтобы выбрать правильный стиль коммуникации, в том числе используемый язык или визуальный ряд.
Полезный совет. Для того, чтобы выбрать целевую аудиторию и стиль коммуникации, представьте, что вы говорите с этими людьми вживую.
Итак, мы определились, кому и что именно мы хотим рассказать. Пора приниматься за работу над статьей.
Мы рекомендуем держать в уме следующие моменты:
- Краткость важна. Нет четких рекомендаций по длине текста, но мы советуем уложиться в 2500-5000 знаков. В заголовке должно быть не более 10 слов.
- Заголовок крайне важен. Постарайтесь, чтобы он был и привлекательным, и информативным, и соответствовал содержанию статьи. Если ваша статья посвящена крему от морщин, то заголовок "Эликсир молодости" не скажет читателю и о чем, а "Узнай, как добиться обворожительно сияющей кожи и вечной молодости при помощи инновационного крема" будет слишком длинным и не очень честным.
- Если в тексте много цифр и фактов - освежите его цитатами. Подойдут комментарии экспертов, эмоциональный отзыв, личный опыт.
- Выбирайте яркие иллюстрации. Многие читатели воспринимают картинки лучше, чем текст. Поэтому иллюстрации могут эффективно передать ваше сообщение. Интересно, что людей часто привлекает повседневное фото, а не идеальный кадр из фотобанка. Так у читателя может возникнуть ощущение связи с реальностью и представление, что эту информацию он тоже сможет использовать. Например, сделанный на телефон снимок торта на обычной кухне может сработать лучше, чем "отфотошопленный" кадр из фотобанка. Потому что у читателя может возникнуть ощущение, что он тоже так смог бы.
- Видеоматериалы тоже помогут передать ваше сообщение, тем более что видео увеличивает время, которое читатель уделяет вашей публикации. Люди по-разному потребляют информацию в интернете: кому-то ближе текст, кому-то фото, кто-то выбирает видео или что-то еще. Смешивайте форматы, это работает. Но все же не перегибайте палку, от вашей публикации не должно рябить в глазах.
- Если ваш текст достаточно длинный, используйте подзаголовки, списки и другие способы группировки информации. Даже если читатель будет "сканировать" текст глазами, он может зацепиться за отдельные выделенные вами фрагменты.
Чего не нужно делать
- Не стоит обращаться к читателю на "Вы" (с заглавной буквы) как в заголовке, так и в самом тексте, это слишком официально.
- Не преувеличивайте накал эмоций в заголовке. Три восклицательных знака и заявление, что "Латвия в шоке" сыграют против вас: к такому трудно относиться всерьез.
- Не обещайте невозможного! Похудеть на 20 кг за неделю; вернуть пышную шевелюру за одну ночь или помолодеть в прямом или переносном смысле - все это слишком похоже на шарлатанство и "развод".
Когда ваша статья готова, отдайте ее почитать нескольким людям. Лучше, если это не ваши подчиненные или жена или муж: взгляд со стороны будет гораздо полезнее. Мы надеемся, что наши рекомендации помогут вам создать прекрасные и эффективные рекламные статьи, которые принесут много пользы вашему бизнесу!