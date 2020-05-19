Лазерная эпиляция для красоты и уверенности в себе с «Veselības centrs 4»

В этом году весна начинается медленно, что дает возможность вовремя подготовиться к пляжному сезону. Лазерная эпиляция – это самый современный и эффективный метод удаления лишних волос. Данная процедура подходит для всех типов кожи и волос и может проводиться в любое время года. Кроме того, клиники, которые следят за развитием эстетической медицины, гарантируют новые, более эффективные и удобные решения для лазерной эпиляции.

Как происходит данная процедура?

Во время процедуры волосяные фолликулы разрушаются при помощи мощного светового луча — рост волосков значительно замедляется, их структура становится тоньше, кроме того, полностью исключается врастание волосков. Несмотря на то, что при лазерной эпиляции используется оборудование высокой мощности, сама процедура практически безболезненна — вы можете почувствовать тепло и легкое покалывание, но благодаря современным решениям в области охлаждения ощущения не превращаются в дискомфорт.

После правильно проведенного полного курса процедур отрастающие волоски с каждым разом становятся все более редкими и мелкими. Проведение поддерживающей процедуры необходимо только раз в полгода или даже раз в год. Кроме того, нет необходимости ждать, пока волоски достигнут определенной длины, а также нет оснований опасаться воспаления. Заметный эффект лазерной эпиляции можно наблюдать уже после второй или третьей процедуры. Количество волосков значительно уменьшается после четырех — восьми процедур.

Лазерную эпиляцию можно проводить в различных областях тела, таких как лицо, грудь, спина, ноги, руки, подмышки и зона бикини. Вопреки сложившемуся стереотипу мужчины также используют лазерную эпиляцию — чаще всего лишние волосы эффективно удаляются со спины и груди на длительный период времени.

С профессионалами выгоднее!

Хотя на первый взгляд стоимость курса лазерной эпиляции может показаться высокой, в конечном итоге эта процедура окупается. Еженедельные посещения салона и сопутствующие расходы заменяются одним курсом процедур. Лазерная эпиляция позволяет забыть о бритвах, воске и лишней трате времени. Кроме того, эстетический комфорт обеспечивает свободу действий и уверенность в себе. Процедура выполняется квалифицированным и опытным врачом, гарантирующим безопасность и качество процедуры, кроме того, клиники и кабинеты лазерной эпиляции "Veselības centrs 4" используют все более новые и эффективные технологии, одновременно заботясь о комфорте клиента. Не стесняйтесь воспользоваться специальными предложениями и программами лояльности, предлагаемыми надежными клиниками.

Как сделать выбор?

При выполнении лазерной эпиляции необходимо учитывать качество и комплектацию используемого оборудования. От этого будет зависеть не только результат, но и ваше самочувствие во время процедуры и по ее окончании. Надежнее всего проводить лазерную эпиляцию в клиниках, которые предлагают более одного "универсального" варианта. В наших широтах самым распространенным является светлый оттенок кожи и волос. "Veselības centrs 4" предлагает наиболее подходящие решения для лазерной эпиляции для всех типов кожи и волос, используя следующие технологии:

Soprano Titanium – подходит для всех типов кожи и волос

Клиника профилактической медицины "Anti-Aging Institūts", www.antiaging.lv

Candela, GentleLase Pro–U TM Александритовый лазер удлиненного импульса Клиника дерматологии, www.dermaclinic.lv

Александритовый лазер DEKA Motus AX – подходит для всех типов кожи и волос

"Veselības centrs 4" филиал Т/Ц SPICE I www.vc4.lv

Диодный лазер в сочетании с радиочастотой Syneron and Candela Plus Motif LHR – подходит для всех типов кожи и волос

"Клиника дерматологии", www.dermaclinic.lv

В лазерной технологии Alma Lasers Soprano Ice используются двухволновые диодные лазеры – подходит для всех типов кожи и волос

"Клиника эстетической медицины"4. "Dimensija", www.dimensija.lv

Институт красоты "Liora", www.liora.lv

На данный момент избавиться от лишнего при помощи силы света особенно выгодно, используя весеннюю акцию филиалов и групп предприятий "Veselības centrs" 4!

ПРЕДЛОЖЕНИЕ





Мужские игры: Звездные войны в лазерной эпиляции — Роберто против Айвиса Цериньша





Что необходимо знать до и после проведения процедуры лазерной эпиляции?

Консультация врача-дерматолога перед проведением процедуры обязательна! Консультация специалиста перед проведением лазерной эпиляции может даже оказаться спасительной в случае обнаружения онкологического заболевания или риска его развития.

Лазерная эпиляция не проводится на недавно загоревшей коже.

Для того, чтобы получить доступ к корням волосков, перед процедурой их необходимо сбрить или подстричь. За две недели до планируемой процедуры нельзя удалять волоски при помощи воска, пинцета или эпилятора, в противном случае лазер не сможет их обнаружить.

Не рекомендуется загорать, посещать солярий и использовать кремы для автозагара за две-три недели до планируемой процедуры.

После лазерной эпиляции

В течение двух недель после эпиляции следует избегать прямых солнечных лучей, а также посещения солярия.

Летом на открытые участки тела, где проводилась лазерная эпиляция, следует наносить солнцезащитные кремы с фильтром против ультрафиолетового излучения.

Необходимо воздержаться от посещения сауны, бассейна и массажа в течение трех дней.

В течение двух-трех дней после лазерной эпиляции нельзя использовать лосьоны на спиртовой основе, вызывающие раздражение дезодоранты, а также проводить пилинг.

Противопоказания: