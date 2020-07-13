LG OLED TV — лучший телевизор для работы или учебы из дома

В этом году учеба у подростков проходит в иных условиях, чем обычно. На смену получению знаний за школьной скамьей, где умные устройства были чуть ли не пугалом, пришло дистанционное обучение, и именно эти устройства стали его неотъемлемой составной частью, чтобы обеспечить продолжение учебного процесса.

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Для обучения используют как компьютер, так и смартфон или другое умное устройство, однако, когда подростки оказываются в интенсивном соприкосновении с синим светом, их глаза подвергаются большой нагрузке. О вреде синего света и о том, что могут сделать родители, чтобы позаботиться о здоровье зрения своих детей, дают пояснения главный оптометрист "Vision Express" Елена Стуришка и эксперты "LG Electronics".

Влияние синего света на зрение

Сам по себе синий свет не вреден для глаз, в разумных дозах он даже необходим для зрения, однако слишком интенсивный синий свет признан вредным. Экраны излучают очень интенсивный синий свет, который, на протяжении многих лет в избыточном количестве попадая на сетчатку глаза, может вызывать развитие серьезных заболеваний глаз. Больше вреда системе зрения детей и подростков наносит не синий свет, а близость нагрузки, приводящая к напряжению зрения, когда смотрят на экран. Исследования подтверждают, что синий свет блокирует выделение гормона сна и таким образом нарушает нормальный цикл сна. Поэтому не следовало бы смотреть на экраны по крайней мере за 2 часа до сна, иначе у детей и подростков могут возникнуть трудности с засыпанием.

Дистанционное обучение с использованием умных устройств

Детям и подросткам в возрасте от 5 до 16 лет рекомендуется проводить возле экранов не более 2 часов в день. Важным условием являются регулярные перерывы через каждые 20 минут, проведенных возле экрана. Хотя разработанные организациями здравоохранения критерии и кажутся довольно суровыми, они играют важную роль в защите детей от развития близорукости. Обычно учебный процесс возле умного устройства составляет по крайней мере 5 часов в день, однако к всеобщему облегчению следует сказать, что эти ограничения не касаются телевизора, поэтому рекомендуем необходимое для учебного процесса содержание передавать на него. Например, телевизоры LG обеспечивают удобное соединение между мобильными устройствами, таким образом создавая меньшую нагрузку для глаз. К тому жe разрешение современных телевизоров 4К дает детальное изображение, с соответствующей помещению яркостью экрана, что обеспечивает меньшую усталость глаз. При использовании телевизора самое важное — выдерживать расстояние до экрана по крайней мере 2 метра и соблюдать принцип — чем больше экран, тем дальше надо находиться.

Что делать, чтобы не подвергать риску зрение подростков?

Родителям следует ограничивать проведенное возле экрана время и, работая возле него, следует соблюдать регулярные перерывы, во время которых рекомендуется посмотреть вдаль, например, через окно на улицу. Нельзя держать экран слишком близко к глазам, к тому же, когда в руках находится телефон или планшет, локоть должен быть согнут по крайней мере под углом 90 градусов. По возможности, лучше пользоваться компьютером или телевизором, которые располагаются дальше от глаз, а не смотреть в маленький экран смартфона. В установках самого устройства можно снизить интенсивность синего света. Например, в телевизорах LG можно найти полноценный веб-браузер, которым можно пользоваться и без помощи других умных устройств. В наше время многие обучающие и учебные сервисы базируются на веб-интерфейсе, для которого необходимо хорошее подключение к интернету и соответствующее устройство с браузером — со-временные телевизоры обладают всеми этими качествами. К тому же платформа WebOS телевизоров LG Smart TV обеспечивает все необходимые в наши дни функции и отличную скорость, благодаря особому многоядерному процессору. В свою очередь люди, которые пользуются очками, могут заказать очки с блокирующим синий свет покрытием, снижающим интенсивность синего счета. Ни в коем случае нельзя смотреть на экран в темном помещении. Не менее важно — хотя бы один час в день дети должны проводить на улице.

Техническое обеспечение для жилища

Решением могут стать производимые LG Display телевизоры OLED — в них применяются комфортные для глаз дисплеи, получившие международное признание и благоприятные для здоровья глаз. Свет, создаваемый производимой LG Display 65-дюймовой панелью OLED, состоит из 34% синего света, что на 50% меньше, чем у других. В свою очередь, в то время как 65-дюймовые LCD панели высочайшей спецификации создают 64% синего света, панели OLED от LG Display излучают лишь половину этого объема.

Одним из преимуществ дисплеев OLED и световых панелей является то, что панели LG WOLED создают белый свет, проходящий сквозь фильтры красного, зеленого и синего цвета, в отличие от LED-LCD телевизоров, которые обычно начинают с очень яркого синего света и сине-фиолетовой светодиодной фоновой подсветки, проходящей сквозь фильтры красного и зеленого цвета или квантовые пункты, для создания полной цветовой гаммы.