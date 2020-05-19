Лицо как зеркало хорошего самочувствия

Кожа лица подвергается постоянному воздействию окружающей среды, времени и стресса, и неудивительно, что весной мы видим в зеркале чуть более усталое и постаревшее лицо. Однако благодаря современным технологиям это отражение можно исправить быстро и без использования скальпеля. «Veselības centrs 4» предлагает самый широкий и современный ассортимент решений в области эстетической медицины в Латвии. Вместе с профессиональным специалистом по эстетике лица можно найти наиболее подходящую процедуру или их комбинацию для любой цели, типа кожи, возраста и финансовых возможностей.

Чтобы не запутаться в широком спектре возможных вариантов, предлагаем вам ознакомиться с наиболее распространенными проблемами эстетики лица и их решениями. Консультирует доктор Линда Каптейне-Вейта, врач-дерматолог, методический руководитель Клиники дерматологии "Veselības centrs 4".

Упругий овал лица

Лето — подходящее время для выполнения процедур по подтяжке лица, например, при помощи многофункционального устройства ELOS Plus Trinity, который сочетает радиоволны, IPL, диодный лазер и красный свет. Во время процедуры лифтинга ELOS стимулируется синтез коллагена и эластина. Эти два элемента отвечают за тонус и эластичность кожи, особенно при первых признаках старения кожи. Для кожи, затронутой первыми признаками старения, применяется процедура HIFU, которая способна оказывать влияние на глубокие слои кожи и их структурные изменения. Фокусированный ультразвук производит локальный нагрев тканей в слое дермы. Это приводит к сокращению волокон коллагена, осуществляя лифтинг кожи лица и уменьшая количество морщин. Регенерация кожи начинается уже во время процедуры и продолжается долгое время по ее окончанию, обеспечивая постепенный и устойчивый лифтинг-регенерирующий эффект. Овал лица становится более упругим, мышцы век тонизируются и выглядят менее уставшими. Эффект лифтинга также может быть достигнут при помощи карбокситерапии. Процедура основана на подкожном введении углекислого газа. Во время процедуры в целевую область попадает больше кислорода и питательных веществ, тем самым запускается процесс регенерации клеток и формирования новых кровеносных сосудов. С помощью карбокситерапии также возможно уменьшить темные круги вокруг глаз, укрепить кожу и уменьшить количество морщин, улучшить овал лица, устранить двойной подбородок, а также улучшить состояние кожи после акне.

Омоложение и увлажнение кожи лица

Одной из омолаживающих технологий, подходящих для любого сезона, является лазер Alma-Q, разработанный для комплексной программы anti-age, а также восстановления кожи, например, в случае прыщей и свежих шрамов, а также для удаления пигментных пятен и татуировок. При помощи Alma-Q возможно провести уникальную процедуру — карбоновый пилинг или "голливудский пилинг". Лазер в сочетании с угольной маской эффективно очищает и разглаживает кожу, улучшает ее внешний вид, стимулирует синтез коллагена и регулирует деятельность сальных желез. Процедура фотоомоложения Elos SRA незаменима благодаря своим выдающимся эффектам: сокращению расширенных капилляров, удалению ненужных пигментных пятен и уменьшению возникшего в результате воспаления покраснения кожи лица.

Идеальная форма лица без пластической операции может быть достигнута при помощи лазерной платформы DEKA. Благодаря этой технологии достигается лифтинг кожи лица и шеи, предотвращается обвисание кожи в области щек и подбородка, разглаживаются морщины на лице и шее.

Для длительного и глубокого воздействия подходит также SmartDrivity TM — радиочастотная процедура GENESIS. Процедура стимулирует синтез коллагена и эластина в коже, способствует циркуляции лимфы и правильному метаболизму клеток во всех слоях кожи, а также разрушает фермент, который отвечает за расщепление коллагена. Процедура Genesis буквально омолаживает кожу изнутри, кроме того, она обеспечивает эффект лифтинга и разглаживает мелкие морщины.

Летом любая кожа нуждается в повышенном увлажнении. Одним из наиболее эффективных решений является процедура Биоревитализации, которая направлена ​​на увеличение количества гиалуроновой кислоты в коже — каждый год количество гиалуроновой кислоты в нашей коже уменьшается, она становится суше и начинают появляться морщины. Процедура восстанавливает здоровый вид кожи и улучшает овал лица. Данную процедуру можно также проводить на коже вокруг глаз, заполняя мелкие морщины. Если вы выберете данную процедуру, ваша кожа получит достаточно гиалуроновой кислоты, чтобы обеспечить дополнительную защиту в течение сезона загара. Говоря об инъекционных методах, необходимо упомянуть методы iPRF и PRP. Естественная регенерация кожи достигается за счет использования собственной плазмы крови клиента и введения ее компонентов в кожу.

Кислородная терапия "DermaOXY" обеспечивает идеальное увлажнение и регенерацию для еще не начавшей стареть кожи. Эта неинвазивная мезотерапия уменьшает и устраняет признаки старения кожи путем регенерации клеток кожи и увеличения содержания в ней увлажняющих веществ. Во время процедуры на лицо наносится высококачественная anti-age сыворотка, которая вводится в толщу кожи массирующими движениями при помощи карандаша In2OXY (насадка для подачи чистого кислорода) для активации сыворотки.

Очищенная и восстановленная кожа для тех, у кого постоянно не хватает времени.

Время — это ценность. В настоящее время наиболее эффективной и быстрой процедурой для предотвращения блеклости и старения кожи лица является гидродермабразия при помощи DermaClear. Процедура DermaClear сочетает в себе полный цикл ухода за кожей — полноценное очищение, увлажнение и уход за кожей лица. Вращающиеся насадки системы данного аппарата и действие вакуума обеспечивают глубокое очищение кожи без мануального "выдавливания" пор и пилинга, не вызывая раздражения, а также способствуют более полному поглощению кожей необходимых активных веществ. Средства для ухода, используемые во время процедуры, разработаны специально для системы DermaClear и обеспечивают максимальный эффект. DermaClear используется и как отдельная омолаживающая процедура, и как часть комплексной программы по уходу за кожей.

Как не тратить время на ошибки и сделать правильный выбор?

Перед началом эстетических процедур рекомендуется проконсультироваться с косметологом или дерматологом. Во время консультации специалист составляет индивидуальный план процедур после сбора необходимой информации и данных.

Hовейшие процедуры омоложения лица

DERMAOXY

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Alma Harmony

Infiny

Alma Q

Genesis

PRP ar hialuronskābi

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