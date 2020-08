Менопауза и увеличение веса

Как этого избежать?

У женщин переходный период, связанный с менопаузой, в плане самочувствия зачастую бывает не самым приятным. В это время приходится сталкиваться не только с такими симптомами, как приливы, усиленная потливость, нарушение сна, нервозность и перепады настроения, но и с увеличением массы тела. Исследования показывают, что в среднем у женщин в период менопаузы вес растет на 0,5 кг в год.1 Процентное содержание жира в теле и объем талии увеличиваются, в то время как мышечная масса сокращается. 2

Для предотвращения прироста массы тела важны правильное питание и физическая активность, однако у женщин в переходный период и с наступлением менопаузы под влиянием гормональных изменений замедляется обмен веществ, в результате чего происходит накопление жира. Разумеется, есть женщины, которые с этим не сталкиваются, но опыт профессора, доктора медицинских наук Петры Штуте (Petra Stute), проводившей исследование в этой области в Бернской университетской клинике гинекологии (Швейцария), свидетельствует о том, что почти все женщины набирают вес и часто это происходит всего за пару месяцев. Это очень неприятно для женщин, поскольку, вне зависимости от изменения питания и физической нагрузки, есть ощущение потери контроля над телом. «Вместе с изменениями веса и происходящими в теле процессами начинает меняться и самооценка женщины. Нередко женщинам кажется, что они не способны больше контролировать вес, несмотря на то, что они

меняют свои привычки питания и начинают уделять внимание физической активности. Одни только приливы уже неприятны, но когда добавляется ощущение, что тело больше не способно себя контролировать, пациентки чувствуют себя плохо», – отмечает профессор, доктор мед. наук Штуте.

Что делать для профилактического устранения связанного с менопаузой увеличения веса? Опираясь на проведенное исследование, профессор, д-р мед. наук Штуте считает, что эти физиологические изменения могло бы помочь уменьшить лечение сухим экстрактом корневищ цимицифуги (Cimicifugae rhizomae extractum siccum).3 Профессор, д-р. мед. наук Петра Штуте в Бернской университетской клинике гинекологии (Швейцария) провела исследование о действии сухого экстракта корневищ цимицифуги на повышение веса у женщин в период менопаузы. Результаты исследования свидетельствуют, что сухой экстракт корневищ цимицифуги помогает профилактически устранить связанное с менопаузой повышение веса и нарушение обмена веществ – у женщин, которые участвовали в эксперименте и принимали 13 мг сухого экстракта корневищ цимицифуги, масса тела и параметры обмена веществ не изменились.3

Женщины в переходный период хотят сохранить свое хорошее самочувствие, поэтому имеет значение также подтверждение других исследований: сухой экстракт корневищ цимицифуги устраняет такие типичные климактерические симптомы, как приливы, потливость, перепады настроения и нарушение сна.4-6

Climofemin 6,5 мг, таблетки

Сухой экстракт корневищ цимицифуги

(Cimicifugae rhizomae extractum siccum)

Лекарство растительного происхождения для симптоматического лечения климактерических проявлений у женщин после менопаузы:

приливы,

потливость,

нарушения сна,

нервозность и перепады настроения.

Безрецептурное лекарственное средство.

Точную дозировку см. в инструкции по применению.

Производитель лекарства: Max Zeller Söhne AG, Швейцария

Собственник регистрационного свидетельства: UAB „Sirowa Vilnius", Рекламодатель: AS Sirowa Rīga, тел.: 67098250

Перед применением внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом относительно применения медикамента!

НЕОБОСНОВАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ЛЕКАРСТВ ВРЕДНО ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

