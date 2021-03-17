Молочница неизбежна?

Деликатная и очень распространенная проблема — молочница или вагинальный кандидоз. Почему она возникает и что можно сделать, чтобы вылечить молочницу? Мы пригласили для беседы доцента Рижского университета им. Страдиня, гинеколога и специалиста по родовспоможению Ольгу Плиско.

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Статистика показывает, что по меньшей мере половина женщин в течение жизни сталкивается с молочницей, или вагинальным кандидозом. К сожалению, это очень распространенное заболевание, известное с давних времен.

Я бы даже сказала, что в реальности цифры еще больше, так как эта проблема затрагивает приблизительно 70 % женщин, у которых был хотя бы один эпизод болезни. Около 50 % женщин перенесли два или более случаев молочницы. Это свидетельствует о том, что вагинальный кандидоз встречается довольно часто и доставляет женщинам немало неприятных моментов.

Что лежит в основе этого заболевания, что для него характерно и как оно возникает?

Молочницу, или вульвовагинальный кандидоз, вызывает микроорганизм — грибок дрожжевой группы Candida albicans (лат.), который также называют молочницей. Влагалище женщины не стерильно, в нем обитают различные микроорганизмы — бактерии, вирусы и грибки. Для здоровой среды влагалища характерно преобладание молочнокислых бактерий, или лактобактерий. Если появляются "плохие", так называемые патологические микробы или грибок, возникает инфекция. Если грибка немного, то обычно он не вызывает никаких жалоб, и такая ситуация не требует лечения. Однако, если для него формируются благоприятные условия, и он начинает размножаться, у женщины могут возникнуть проблемы и физический дискомфорт. Частые жалобы в таких случаях — зуд в области влагалища и наружных половых органов, белые творожистые выделения, которые обычно не имеют запаха. Одновременно может развиться воспаление, которое вызывает боль во время полового акта или мочеиспускания. В более тяжелых случаях заболевания появляется покраснение половых органов и небольшие болезненные трещинки, которые ежедневно вызывают очень неприятные ощущения.

Что способствует процессу активизации грибка?

Вагинальный кандидоз чаще всего возникает после приема антибиотиков, когда через несколько дней у женщины начинаются жалобы. Антибиотики нарушают нормальную среду влагалища, и полезные молочнокислые бактерии погибают под действием антибиотиков, а вместо них начинает размножаться грибок. Это один из основных факторов риска, который встречается в 30 % случаев и не связан с каким-либо другим гинекологическим заболеванием. К факторам риска еще следует отнести общий иммунитет женщины, на который могут влиять такие заболевания, как ВИЧ, туберкулез, диабет и онкологические заболевания, в том числе использование различных подавляющих иммунитет медикаментов, таких как глюкокортикоиды или химиотерапия. Даже во время беременности, когда в организме женщины происходят гормональные изменения и повышается уровень эстрогена, может возникнуть риск обострения молочницы. По этой причине у женщин во время первой фазы менструального цикла или при использовании комбинированных гормональных контрацептивов часто возникают проблемы с молочницей. Есть женщины, которые делают вагинальное промывание, таким образом вымывая из влагалища естественные молочнокислые бактерии, что снова создает благоприятную среду для развития молочницы и других вагинальных инфекций.

Молочница любит влагу и тепло. Поэтому женщинам, для которых молочница — это частая проблема, не следует носить тесное синтетическое нижнее белье, которое вызывает усиленное потоотделение в области влагалища. По этой же причине молочница и другие вагинальные инфекции также могут появиться после посещения сауны или бассейна или поездки в жаркие страны. Одним из факторов риска также является избыточный вес и ожирение.

Какие существуют мифы о молочнице? Можно ли ее получить, не вступая в половой контакт?

Молочница не является инфекцией, передающейся половым путем. Она возникает независимо от половой жизни, однако половая жизнь может обострить эту проблему. Если у партнера нет жалоб, то лечение ему не требуется. Однако следует понимать, что во время полового акта партнеры обмениваются или передают друг другу свою микрофлору, и не исключено, что партнер также может заболеть.

Еще одно заблуждение, что заразиться молочницей можно в бассейне, сауне или используя одно полотенце. Это не так. Есть еще один провоцирующий фактор — влажная и теплая среда. Можно сказать, что это инфекция, которая "живет" в организме женщины и в определенных случаях становится более активной.

Болеют ли молочницей мужчины и дети?

Болеют. У мужчин может наблюдаться покраснение, зуд полового члена, а также белый творожистый налет. Это может быть связано с половой жизнью, если, например, половой акт происходит без защиты презервативом с женщиной, имеющей инфекцию молочницы в активной стадии. Но болезнь может также развиваться и без половой жизни, но гораздо реже.

У детей, особенно младенцев, молочница чаще встречается в ротовой полости, и т. н. памперсный дерматит может быть вызван молочницей. Кроме того, молочница часто встречается у девочек предпубертатного возраста. Особенно, если у девочки есть какие-либо из уже упомянутых факторов риска, например, прием антибиотиков или диабет 1-го типа, или ей необходимо принимать лекарства, подавляющие иммунитет.

Как на это реагируют женщины? Что нужно знать об этом?

Если женщина сталкивается с этим не в первый раз, значит, она понимает, что с ней происходит, и знает, что делать. Но если это происходит впервые, то реакция может быть достаточно острой, потому что жалобы довольно неприятны и происходит полное непонимание происходящего. К сожалению, чаще всего женщина начинает искать информацию в Интернете, спрашивает советы у подруг, но лучше пойти к врачу.

Какие существуют варианты лечения?

Варианты лечения молочницы, или вагинального кандидоза, довольно широки. Если эпизоды заболевания возникают не чаще четырех раз в год, то лечение достаточно простое. В аптеках доступны как безрецептурные, так и рецептурные противогрибковые медикаменты в различных формах — таблетки, свечи, капсулы и кремы, содержащие, например, фентиконазол.

Активное вещество фентиконазол представляет собой противогрибковое средство широкого спектра действия, которое очень эффективно в борьбе с различными грибковыми инфекциями кожи и слизистой. Фентиконазол также обладает антибактериальным воздействием в отношении множества нежелательных микроорганизмов. Курс лечения обычно составляет от одного до трех дней. Это необходимо учитывать, потому что, например, безрецептурные свечи Lomexin, в состав которых входит нитрат фентиконазола, существуют двух видов — 200 мг и 600 мг. Одну мягкую вагинальную капсулу 200 мг следует вводить глубоко во влагалище один раз в день (вечером перед сном) в течение трех дней подряд, а одну вагинальную капсулу 600 мг следует вводить глубоко во влагалище вечером перед сном как разовую дозу.

Если симптомы сохраняются, второй прием можно повторить через три дня. Однако, если жалобы после самолечения не проходят или повторяются в течение двух месяцев, либо эпизоды заболевания возникают четыре и более раз в год, то нужно обязательно сходить на прием к гинекологу. Следует помнить, что необоснованное применение любого лекарства вредит здоровью!

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LOMEXIN — это удобный в применении безрецептурный медикамент, который лечит местный вульвовагинальный кандидоз, или молочницу. В аптеке предлагается:

LOMEXIN 200 мг, мягкие вагинальные капсулы (в упаковке 3 капсулы). Купить можно здесь

LOMEXIN 600 мг, мягкие вагинальные капсулы (в упаковке 1 капсула). Купить можно здесь

Активное вещество, концентрация. Каждая вагинальная капсула содержит 200 мг или 600 мг фентиконазола нитрата. Показания. Местный вульвовагинальный кандидоз. Способ применения и доза. Одну мягкую вагинальную капсулу 200 мг следует вводить глубоко во влагалище один раз в день (вечером перед сном) в течение трех дней подряд, а одну вагинальную капсулу 600 мг — вечером перед сном как разовую дозу. Если симптомы сохраняются, второй прием можно повторить через три дня. Lomexin не рекомендуется детям младше 16 лет. Противопоказания. Повышенная чувствительность к фентиконазола нитрату или любому из вспомогательных веществ. Специальные предупреждения и меры предосторожности при использовании. В лекарстве содержатся парагидроксибензоаты, которые могут вызвать аллергические реакции (возможно, отложенные), в этом случае лечение нужно прекратить. Вагинальные капсулы нельзя использовать одновременно со средствами барьерной контрацепции. Использовать LOMEXIN во время беременности нужно под наблюдением врача. Взаимодействие с другими лекарствами и другие виды взаимодействия. Жирные вспомогательные вещества и масла, входящие в состав капсулы, могут повредить средства контрацепции, изготовленные из латекса. Побочные явления. Очень редко: преходящее чувство вульвовагинального жжения, покраснение кожи, сыпь, зуд. Частота неизвестна: повышенная чувствительность в месте аппликации.

Владелец регистрационного свидетельства: Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A., Via Civitali, 1 — 20148 Милан, Италия

Сообщение о возможных нежелательных побочных явлениях. Специалистов в области здравоохранения просят сообщать о любых возможных нежелательных побочных явлениях в Государственное агентство лекарственных средств, ул. Ерсикас, 15, г. Рига, LV-1003. Интернет-страница: www.zva.gov.lv

Рекламодатель: Recordati Polska Sp.z o.o.

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