Не будь один: бесплатные онлайн-консультации психологов

Учреждение профессионального дальнейшего образования и повышения квалификации "MC Alfa – mācību centrs", реагируя на сложную ситуацию в стране в связи с коронавирусом Covid-19 и вызванным им кризисом, предлагает бесплатные онлайн-консультации психологов.

В кризисных ситуациях, например, при потере работы и дохода, во время неожиданных поворотов в жизни, когда многим из нас нужно оставаться дома и не рекомендуется выходить из помещений, возникает внутренняя тревога и чувство дискомфорта. Есть много неясных вопросов, на которые нужны ответы. В таких случаях особенно важна поддержка.

Вызванный коронавирусом кризис сейчас поставила в сложную ситуацию многих. "MC Alfa – mācību centrs", будучи социально ответственным предприятием, готов помочь обществу, предлагая бесплатные часовые онлайн-консультации профессиональных психологов.

"MC Alfa – mācību centrs" призывает – не будь один в это трудное время. Предприятие предлагает выбрать решение – онлайн-консультации с профессиональными психологами. В условиях нынешней ситуации предлагаем консультации бесплатно, но число мест ограничено. Чтобы записаться на консультацию, звоните или пишите сообщение в WhatsApp: 29 616 375, info@mcalfa.lv

Образовательное учреждение "MC Alfa – mācību centrs" – зарегистрированное и аккредитованное в Государственной службе качества образования Латвийской Республики учреждение профессионального дальнейшего образования и повышения квалификации. Мы заботимся о росте наших клиентов, предоставляем возможности совершенствоваться в профессиональной сфере, помогаем выбрать из предлагаемых нами образовательных программ такую, которая будет наиболее полезной в профессиональном развитии.