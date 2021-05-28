Не относитесь к своей коже легкомысленно — пользуйтесь солнцезащитными средствами

Мы всегда с радостью и нетерпением ждем лета и теплой погоды. Однако в это время года важно позаботиться о защите кожи от солнца, уменьшив негативное воздействие ультрафиолетовых лучей. Почему это важно и как защитить свою кожу? Как выбрать и правильно пользоваться солнцезащитным кремом? Консультирует клинический фармацевт BENU Aptieka Любовь Блажевич.

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Влияние ультрафиолетовых лучей на кожу

С возвращением теплой погоды и в ожидании лета мы должны напомнить себе, что загорать и находиться на солнце без защитных средств — не полезно. Почему? Ультрафиолетовое излучение проникает в более глубокие слои кожи и повреждает клетки, что повышает риск развития злокачественных опухолей, а в краткосрочной перспективе чрезмерное воздействие солнца может вызвать ожог. Когда ультрафиолетовое излучение достигает кожи, оно повреждает клетки в ее верхнем слое. Повторное длительное воздействие солнца вызывает повреждения кожи: преждевременное старение, морщины, образование пигментных пятен, доброкачественные бородавчатые наросты на коже, которые также способствуют развитию опухолей (меланомы, базальноклеточного рака и плоскоклеточного рака, или карциномы).

Как защитить себя от вредного воздействия солнца?

Фармацевт подчеркивает, что солнцезащитными средствами нужно пользоваться вне зависимости от того, где и как вы планируете отдыхать: загорать на пляже, гулять по лесу, парку или на детской площадке, кататься на велосипеде или самокате. Воздействие солнечных лучей всюду одинаково сильное, и кожу от него необходимо защищать!

Как выбрать наиболее подходящий солнечный крем?

При выборе защитного средства обратите внимание на его маркировку. Указано ли там, что средство защищает от вредного влияния как UVB, так и UVA лучей? Выбирайте солнцезащитное средство с солнцезащитным фактором (SPF) не ниже 15. Защитные средства с более высоким SPF задерживают больше UVB и UVA излучения: средство с SPF 15 задерживает приблизительно 93% излучения, а с SPF 30 – около 97%.

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Защитные средства с SPF 50 рекомендуются: детям от 5 лет, людям со светлой кожей, после косметических, эстетических и лазерных процедур, людям с веснушками и большим количеством родинок, а также имеющим онкологические заболевания.

Важно! Обратите внимание на срок годности средства и допустимое время его хранения после открытия упаковки. По истечении срока годности вещества теряют свои свойства и не могут защитить от вредного воздействия солнечного излучения.

Применяйте правильно!

Солнцезащитное средство необходимо наносить на кожу за полчаса до выхода на улицу, не забывая при этом наносить его также на самые чувствительные части тела — губы, нос, щеки, лоб, плечи, вдоль краев купальника, а также на затылок, если на нем нет волос, поверхности ладоней и стоп, о защите которых от солнца мы иногда забываем. Через каждые 2–4 часа и после купания средство нужно наносить повторно.

Находиться на солнце не рекомендуется беременным и людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Также нельзя подвергаться воздействию солнечных лучей во время приема некоторых медикаментов, например, антибиотиков и обезболивающих средств, особенно для наружного применения (гелей, кремов), так как они обладают высокой чувствительностью к солнечному свету.

Летом желательно не находиться на солнце с 11:00 до 16:00 часов, когда оно наиболее активно.

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