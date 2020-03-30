Незаметны под нижним бельем черного цвета

Современная женщина активна, независима и уверена в себе. Однако, по-прежнему, возникают такие бытовые ситуации, как, например, переодевание в спортивном зале, визит к врачу или косметологу, где твой близкий контакт с окружающими, может вызвать чувство неловкости.

Особенности ежедневной гигиены в моменты неконтролируемого протекания мочи (при кашле, смехе или физической нагрузке) не должны создавать дополнительных неудобств. Более того, они скорее призваны помочь женщинам сохранять чувство уверенности и женственности, не ограничивая в выборе цвета любимого нижнего белья.

Согласно результатам исследований, в гардеробе до 88% всех женщин присутствует черное нижнее белье, которое они носят гораздо чаще, чем белье других цветов.*

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*Kantar Sifo Report Pink Rose 2018 FR, DE & UK