Новогодние подарки каждому: 50 идей на любой вкус

Новогодние праздники в этом году пройдут несколько иначе − посещение гостей стоит отложить на более позднее время, но подарки еще никто не отменял! В конечном итоге, существует бесчисленное количество способов, как доставить подарки своим близким, не встречаясь лицом к лицу. Например, просто отправьте им фотографию с красиво упакованным сюрпризом − обменяться ведь можно позже, когда это будет безопасно!



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Предновогодний шопинг − время особенно волнительное, когда толпы людей бегут из одного конца города в другой, в попытках собрать весь длинный список подарков! Но зачем это делать, когда все необходимое можно найти в одном месте? К тому же, лишний раз лучше не ходить никуда, чтобы обезопасить себя и окружающих!

Торговый центр "SĀGA", который совсем недавно распахнул свои двери для посетителей, приглашает начать и завершить предновогодний шопинг именно здесь. В магазинах торгового центра подарок можно подобрать для каждого − детям, бабушкам и дедушкам, вторым половинкам, и даже людям, у которых, казалось бы, есть все!

Не стоит беспокоиться о традиционном отсутствии сил после предновогоднего шопинга − в торговом центре работает фудкорт Kāre с различными кафе и ресторанами, где закуски и напитки пока что предлагаются только на вынос.

Перед тем, как отправиться в торговый центр "SĀGA", заранее оцените безопасность предстоящего шопинга. В верху домашней страницы центра всегда указано, сколько людей находятся в торговом центре прямо сейчас — если надпись зеленая, количество людей безопасно, если надпись желтая — количество людей приближается к максимуму, а если надпись красная, мы рекомендуем отложить поход по магазинам на другое время.

Торговый центр "SĀGA" также получил международный сертификат соответствия "Covid-19 Compliant" от "Safe Asset Group", который свидетельствует о том, что в центре тщательно соблюдаются все правила безопасности. Поэтому мы призываем предварительно проверять новые рабочие часы магазинов, носить маски, соблюдать дистанцию и дезинфицировать руки, чтобы у всех Новый год прошел безопасно!