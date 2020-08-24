Перепады настроения перед менструацией

Предменструальные перепады настроения настолько распространены, что зачастую их необоснованно считают неизбежным дискомфортом, с которым женщины должны смириться. Окружающие такие перепады настроения могут ошибочно принимать за капризы или причуды, хотя в действительности это связано с менструальным циклом женщины и их можно уменьшить.

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Предменструальный синдром (ПМС) представляет собой совокупность физических симптомов, психоэмоциональных и поведенческих изменений, которые у многих женщин появляются за 2–14 дней до начала менструации. ПМС очень распространен — 80–90% женщин репродуктивного возраста испытывают по крайней мере один симптом ПМС. У 30–40% женщин наблюдаются симптомы ПМС, которые требуют лечения, а 3–8% женщин страдают от симптомов ПМС в особо тяжелой форме, называемой предменструальным дисфорическим расстройством.

Самыми распространенными симптомами ПМС являются перепады настроения, раздражительность и чувствительность молочных желез. Часто встречающимися симптомами являются также боли внизу живота и спины, вздутие живота, головные боли, отечность, повышенный аппетит, тревога и усталость. Однако ПМС может иметь и много других индивидуальных симптомов.

Причиной ПМС служат нарушения гормонального баланса. Гормон пролактин в организме женщины обычно присутствует лишь в незначительном количестве, и он отвечает за рост молочных желез и выработку молока. У женщин, страдающих от ПМС, нередко констатируют повышенный уровень пролактина в крови. Слишком высокий уровень пролактина в организме вызывает уменьшение уровня гормона прогестерона. Таким образом создается диспропорция между обоими гормонами – прогестероном и эстрогеном, или, соответственно, слишком высокий уровень эстрогенов. Это считают основной причиной предменструального синдрома. Другими причинами могут быть проблемы жидкостного баланса в организме или недостаток движения и стресс. Зачастую ни сами женщины, ни окружающие не осознают причины неустойчивого настроения, раздражительности или тревоги, поэтому создалось неправильное представление о женщинах как истеричных и легко раздражимых существах.

Что делать, если вы страдаете от предменструального синдрома? Помочь могут не только специальные препараты растительного происхождения, но и другие средства.

Растительные препараты

В природе встречается особое растение – витекс (Vitex Agni casti), из которого получают сухой экстракт плодов витекса (Agni casti fructus extractum siccum), облегчающий симптомы ПМС. Витекс замедляет выработку пролактина и вместе с тем облегчает вызванные предменструальным синдромом телесные и психические симптомы.

Обезболивающие средства

Для облегчения таких симптомов как, например, сильная головная боль, набухание молочных желез или боли внизу живота, зачастую используются обезболивающие средства. Однако такого рода лекарственные препараты не могут устранить причины ПМС, а способны лишь уменьшить вызванные им симптомы. Поэтому обезболивающие средства длительно применять не рекомендуется.

Витамины и минеральные вещества

Очень важным является сбалансированное питание. Во второй половине цикла организму особенно помогают витамины группы B и витамин E (цельнозерновые продукты, зеленые овощи, орехи). Такие минеральные вещества как магний и кальций в соответствующие дни тоже положительно влияют на самочувствие, так как обладают уменьшающими стресс свойствами.

Prefemin® 20 мг, покрытые оболочкой таблетки



Сухой экстракт плодов витекса

(Agni casti fructus extractum siccum)

Лекарственное средство растительного происхождения для лечения предменструального синдрома

Безрецептурное лекарственное средство.

Точную дозировку см. в инструкции по применению.

Производитель лекарства: Max Zeller Söhne AG, Швейцария

Собственник регистрационного свидетельства: UAB „Sirowa Vilnius", Рекламодатель: AS Sirowa Rīga, тел.: 67098250

Перед применением внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом относительно применения медикамента!

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