Почему важно принимать лекарства согласно указаниям врача?

Содействие представляет собой активную вовлеченность пациента в заботу о своем здоровье. Сюда также входит и выполнение медицинских рекомендаций лечащего врача, которые основанны на доказательствах. Зачастую пациентам выписывается несколько медикаментов, которые необходимо принимать каждый день. Необходимость одновременного применения нескольких медикаментов может вызвать растерянность и уменьшить желание пациента вовлекаться в полноценную заботу о своем здоровье. Чтобы прояснить, почему пациенты нередко теряются перед необходимостью приема медикаментов и как их побуждать к содействию, семейный врач центра здоровья "Vivendi" Илзе Бароне дала ответы на самые актуальные вопросы.

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Часто ли бывает так, что пациент чувствует себя растерянным, когда ему выписано слишком много лекарств, которые нужно принимать каждый день? Не перестает ли пациент по этой причине принимать лекарства?

Исследования показывают, что мера содействия со стороны пациента меняется, если приходится принимать большое количество разных медикаментов. Также и от самих пациентов порой доводится слышать, что им приходится есть так много таблеток, что ими одними можно заменить хороший обед. Следует понимать, что медикаменты выписываются в соответствии с медицинскими показаниями, и если врач их назначил, то принимать их очень важно. В свою очередь, содействие чаще всего уменьшается, если большое количество таблеток нужно принимать продолжительное время.

Среди пациентов каких групп или с какими диагнозами преимущественно встречаются случаи, когда большие дозы лекарств сбивают человека с толку?

Отдельная группа пациентов, которые не только впадают в растерянность от больших доз лекарств, но даже не могут назвать медикаменты, которые принимают, — это пожилые мужчины (конечно, не все). Лечением этих пациентов чаще всего занимаются их жены, выдавая дозы назначенных лекарств в установленное время. Разумеется, такая тенденция — не самый плохой сценарий ухода за здоровьем, особенно если ее единственная альтернатива — полный отказ пациента от приема медикаментов.

Бывают ситуации, когда пациент сам устраивает ревизию выписанных ему лекарств. Тем не менее, в этом случае все же необходима консультация с семейным врачом. Также важно обратиться к своему семейному врачу сразу после консультаций со специалистами, чтобы он мог оценить полученные рекомендации во взаимосвязи с уже назначенной терапией.

Как действовать в ситуациях, когда пациент не может справиться с приемом лекарств? К кому обращаться за советом?

Важно установить причину, по которой пациент не справляется. Если пациент не может уследить за дозировкой и временем приема медикаментов, то на этот случай врачи часто рисуют своим пациентам таблицы, где отмечают, как и когда в течение дня следует принимать те или иные лекарства. Если же пациент имеет проблемы с самообслуживанием, которые выражаются, в частности, в том, что ему трудно принимать лекарства, то в таком случае необходима помощь сиделки. Для пациента очень важно иметь хороший контакт с семейным врачом, чтобы подобные ситуации можно было идентифицировать и разрешить как можно быстрее.

Думают ли пациенты о безопасности, о возможном взаимовлиянии разных лекарств?

В наши дни пациенты образованы и задумываются о побочных эффектах и о взаимодействии лекарственных средств. Иногда пациенты задают вопросы врачу, иногда — фармацевту, есть такие, кто тщательно изучает инструкции по использованию медикаментов.

Где можно получить уточняющую информацию о лекарствах и их дозировке?

Следует подчеркнуть, что применение медикаментов без рекомендации врача может быть опасным. Поэтому важно при существенных нарушениях здоровья не увлекаться самолечением. Также следует отметить, что врач, назначая лекарство, всегда указывает в рецепте дозу, частоту, вид и продолжительность приема медикамента. Так как рецепт после приобретения лекарства остается в аптеке, фармацевты на упаковке лекарства наклеивают или пишут рекомендованную врачом инструкцию по применению, а также устно напоминают ее пациенту. Если все же остаются сомнения в порядке приема, то надо обязательно обращаться к лечащим лицам, в идеальном случае — к тому врачу, кто назначил лекарство.

Как контролировать расходы и не переплачивать за лекарства, которые не будут использоваться?

Нынешний порядок выписывания лекарств направлен на то, чтобы врачи указывали в рецепте активное вещество медикамента. В результате фармацевт в аптеке может предложить ряд препаратов различных производителей, чтобы пациент мог выбрать лекарство по приемлемой для себя цене. Так как медикаменты выписываются в соответствии с медицинскими показаниями, то я все же порекомендовала бы применять именно назначенные медикаменты, ибо опыт показывает, что лекарства имеют лучший терапевтический эффект, если применяют именно назначенные препараты.

Могли бы вы порекомендовать какие-нибудь полезные ссылки (интернет-адреса) организаций, куда пациенты могут обращаться за помощью?

В первую очередь, за помощью по вопросам приема лекарств следует обращаться к своему семейному врачу. Если помощь или консультация необходима вне рабочего времени семейного врача, то доступен консультационный телефон семейных врачей — 66016001. Информацию о том, что следует предпринимать, если прием дозы лекарства пропущен или лекарства приняты больше, чем рекомендовано, можно найти в инструкции по применению. Также, если имеются трудности с запоминанием правильного времени приема медикаментов, можно в телефоне выставить сигналы будильника или установить в него какое-нибудь приложение, которое будет об этом напоминать.

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