Проблемы в лечении сердечно-сосудистых заболеваний

Со временем образ жизни людей изменился. Если в древности люди тратили больше энергии на поиски пропитания, то сейчас для большинства населения мира — изобилие продовольствия. Кроме того, в повседневной жизни значительно снизилось количество физической активности. Сегодня все больше людей занимаются интеллектуальным трудом. Это практически исключает физическую активность и связано с психоэмоциональным напряжением и стрессом. Все эти изменения в образе жизни и возрастающий стресс являются одной из причин, по которой в наши дни растет количество сердечно-сосудистых заболеваний.

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Комплаентность — это активное вовлечение пациента в процесс лечения, которое включает в себя выполнение рекомендаций, полученных от врача. Для сохранения здоровья важно соблюдать рекомендации, как те, которые связаны с личными привычками (например, привычками питания и физической активностью), так и те, которые связаны с выполнением режима применения лекарств по назначению врача. Пациент может консультироваться с самыми лучшими специалистами отрасли, но, если поведение пациента не совпадает с рекомендациями, то усилия врача не могут обеспечить улучшение состояния здоровья или задержать возможное развитие заболевания. Важно понимать, как должен вести себя сам пациент! Для того, чтобы понять, почему комплаентность важна в улучшении здоровья пациентов, семейный врач центра здоровья "Вивенди" Илзе Бароне дает ответы на актуальные вопросы о проблеме комплаентности в лечении кардиоваскулярных заболеваний.

Что такое комплаентность? Почему она важна для пациентов с кардиоваскулярными заболеваниями?

Комплаентность — это активное вовлечение пациента в заботу о своем здоровье, которая включает выполнение основанных на доказательствах медицинских назначений. В ситуациях, когда уже диагностировано заболевание сердечно-сосудистой системы, например, артериальная гипертензия, то без соблюдения режима приема назначенных медикаментов увеличивается риск развития инфаркта, инсульта и хронической болезни почек. Поэтому пациентам, у которых уже диагностированы сердечно-сосудистые заболевания, рекомендуется быть максимально комплаентными и тщательно соблюдать назначения врача, чтобы по возможности дольше сохранять прежнее состояние здоровья и функциональные способности.

Есть ли какие-то особые группы пациентов, где выражен недостаток приверженности лечению?

Недостаток комплаентности наблюдается среди пациентов с любым диагнозом, и тому могут быть разные причины. Иногда молодым пациентам трудно принять свое заболевание, и ежедневный неприем лекарств выражается как некий протест. Пациенты, которым недавно поставлен диагноз артериальной гипертензии, в начале лечения могут испытывать дискомфорт, например, головокружение при понижении кровяного давления, так как организм адаптировался к очень высокому кровяному давлению. Таким пациентам важно объяснить, в насколько опасной ситуации они находятся и что, несмотря на хорошее самочувствие, медикаменты обязательно надо принимать, чтобы уменьшить риск развития инфаркта и инсульта. Другая группа — это пожилые пациенты с сердечной недостаточностью. Эти пациенты охотно уклоняются от лишней ходьбы, поэтому недостаток комплаентности чаще всего проявляется как игнорирование приема мочегонных медикаментов, что часто приводит к ухудшению состояния здоровья.

Какие назначения пациенты чаще всего не соблюдают?

Зачастую люди полагаются на привычки и семейные традиции, поэтому труднее всего изменить образ жизни или питание, поскольку представление об этом идет с детства. Сегодня на полках магазинов огромное разнообразие продуктов — от очень здоровых до жирных, с высоким содержанием жира или сахара. Поэтому пациенты уже во время совершения покупок должны подумать об изменении своих привычек. Следует подчеркнуть, что изменение образа жизни требует от людей большой мотивации и дисциплины, к чему многие не готовы. Поэтому отдельные группы пациентов предпочитают сразу принимать медикаменты, например, для снижения уровня холестерина. В отношении приема медикаментов следует указать, что исследования подтверждают наибольшую комплаентность пациентов в тех случаях, когда прием медикаментов осуществляется реже, например, один, а не несколько раз в день, а также, если назначается меньшее количество таблеток. Поэтому производители лекарств предпочитают разрабатывать комбинации из нескольких препаратов, улучшая, таким образом, прием медикаментов.

Каковы основные причины, из-за которых пациент не соблюдает назначения врача? Как управлять этими причинами?

Пациенты могут быть некомплаентными, если они в действительности не понимают важность приема лекарств или не доверяют врачу. Поэтому здесь очень важны разъяснительная работа врача и контакт с пациентом, ведь чаще всего недостаток комплаентности не является злоупотреблением, а вызван недостаточным пониманием болезни или желанием пациента забыть о ней.

Каковы могут быть последствия того, что пациент не соблюдает назначения врача?

В случае сердечно-сосудистых заболеваний недостаток комплаентности связан с высоким риском кардиоваскулярных случаев, таким образом, существует возможность развития инфаркта или инсульта. В свою очередь, эти заболевания нередко связаны с высоким риском инвалидности и смерти.

Существуют ли какие-нибудь рекомендации для пациентов, как улучшить комплаентность?

Для того, чтобы пациент был комплаентным, важны его отношения с врачом. Если у врача с пациентом складывается хорошее сотрудничество и взаимное доверие, то результаты лечения будут лучше. Однако, важен характер и личные качества самого пациента.

Полизаболеваемость — один из основных факторов риска нежелательных явлений у пациентов с Covid-19. Станет ли комплаентность и правильное лечение еще большей проблемой во время пандемии Covid-19?

Во время пандемии люди жаждут контакта. Для многих этот контакт вне дома — семейный врач. Следует подчеркнуть, что из-за стресса, вызванного пандемией, отношения врача и пациента могут как ухудшаться, так и улучшаться, поэтому комплаентность полиморбидных пациентов может и улучшаться, и ухудшаться. Конечно, адекватное лечение любых хронических заболеваний снижает развитие тяжелого протекания инфекционных заболеваний, поэтому этим пациентам следует уделять особое внимание.

Какие группы пациентов определенно должны быть комплаентными?

Все пациенты, имеющие хронические заболевания, в пределах возможностей должны быть комплаентными, чтобы предотвратить ухудшение состояния здоровья. К сожалению, хронические заболевания сами не проходят, но чем ниже комплаентность в приеме лекарств, тем больше риск тяжелого протекания инфекционного заболевания в случае инфицирования.

Есть ли другие рекомендации, как пациентам защитить сердечно-сосудистую систему?

Регулярная физическая активность (желательно на свежем воздухе) и ограниченное потребление сахара и животных жиров важны в предотвращении сердечно-сосудистых заболеваний. Также следует консультироваться с семейным врачом, чтобы своевременно определить риски или симптомы сердечно-сосудистых заболеваний, и в случае необходимости начать медикаментозное лечение.

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