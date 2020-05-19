Путеводитель в будущее – технологии для вашей красоты

Чрезвычайное положение внесло коррективы не только в наш рабочий ритм, но и в интенсивность физических нагрузок и повседневные привычки. Однако в конце весны вопрос о том, как добиться желанной фигуры, становится все более актуальным. Мы хотим восстановить контроль и восстановить его как можно быстрей!

Методы, которыми пользуются звезды, доступны и для вас!

В области эстетики тела почти футуристические технологии наиболее эффективно используются голливудскими звездами и другими знаменитостями, чья внешность является их капиталом и временем — более ценными, чем золото. Эти высококачественные процедуры по гораздо более приятной цене доступны и для вас, а не только для далеких лиц, мелькающих на экранах.

Клиники и филиалы "Veselības centrs 4" обладают самым широким и современным ассортиментом эстетических решений. Вы как будто опережаете время, реализуя полноценный план красоты в одной клинике. В то время как другие обещают только отблеск нескольких звезд, мы можем дать вам целое созвездие!

Куда обратиться?

Наиболее удобно и безопасно проводить эстетические процедуры для тела в клиниках, где доступны не только определенные технологии, но и квалифицированные специалисты в области эстетической медицины и другие специалисты. Корректировка питания и физических нагрузок также важны для достижения красивой фигуры, поэтому желательно сотрудничество клиента с диетологом. При необходимости возможно привлечение других врачей и специалистов — гастроэнтеролога, эндокринолога, гинеколога, дерматолога, физиотерапевта и др. Полноценная программа эстетики тела включает в себя не только косметические процедуры, но и заботу о вашем здоровье и самочувствии.

Три наиболее актуальных решения в области эстетики тела на данный момент:

Противоцеллюлитная терапия, уменьшение объема и улучшение оттока лимфы



Наиболее подходящее решение для уменьшения выраженности целлюлита и отеков зависит от степени целлюлита (I, II или III), степени упругости кожи и вашего жизненного ритма. Для I и II стадий целлюлита подходят вакуумный или LPG массаж, гидромассаж и обертывания или комбинация этих процедур. Для физически активных людей рекомендуется механический лимфодренаж или противоцеллюлитный массаж. С другой стороны, если коже не хватает упругости, требуются радиоволновые процедуры: Массаж Velashape, процедура Exilis или платформа DEKA.





Локальное уменьшение объема жировой ткани или полное разрушение жировых клеток



Для ликвидации или уменьшения жировых отложений в особенно неподатливых областях тела используются различные физические факторы. Количество жировых клеток можно уменьшить, разрушив их — делая мембраны жировых клеток проницаемыми при помощи технологии enCurve, кавитации — чрескожной ультразвуковой процедуры (Celluwell Sonic) или ультразвуковой технологии последнего поколения, включенной в платформу Alma Prime или DEKA. Для удаления жировой ткани рекомендуются процедуры, обладающие двойным действием. Это новейшие процедуры, проводящиеся при помощи аппаратов BTL Exilis или Vela Shape III.

! Самые последние новинки в этой области — это процедуры, которые разрушают жировые клетки и обеспечивают длительный и устойчивый эффект. Ultrashape Power воздействует на жировые клетки ультразвуком, а Cooltech Define, оборудование криолиполиза последнего поколения, замораживает жировые клетки, не затрагивая другие ткани. Они умирают и постепенно выводятся из организма в результате обмена веществ, а слой жира становится тоньше.

Восстановление и повышение тонуса мышц и кожи



На фигуру влияет не только накопление лишнего жира или выраженный целлюлит. Линии силуэта также определяются тонусом мышц и кожи, поддержание и улучшение которого имеет большое значение даже в том случае, если вы не имеете лишнего веса. Скульптурирующие технологии, которые стимулируют мышцы, уменьшают подкожный жировой слой, а также делают кожу упругой и создают эффект неинвазивного лифтинга, являются незаменимыми в этом случае — миостимуляция при помощи EMSculpt – высокоинтенсивные электромагниты для повышения тонуса мышц и уменьшения объема жировой ткани, Exilis — метод, основанный на радиочастоте, методы двойного воздействия, системы VellaShape и платформа DEKA, а также ручной липосаж.

Как не тратить время на ошибки и сделать правильный выбор?

Перед началом эстетических процедур рекомендуется консультация специалиста по эстетике тела. Во время консультации специалист после сбора необходимой информации и данных (состояние здоровья, принимаемые лекарства, измерения веса, роста и т. д., эластичность кожи, визуальная оценка и т. д.) составляет индивидуальный план процедур.

Kriolipolīze ar "Cooltech Define"

EMSculpt

LPG

Ultashape

Velashape III

Zemūdens masāža

Во время весенней акции у вас есть возможность уже сейчас создать и воплотить в жизнь полноценный план красоты!

ПРЕДЛОЖЕНИЕ!

В статье использованы материалы врача- диетолога и специалиста по эстетике тела доктора Гуны Хавенсоне и специалиста по эстетике тела Иевы Гринберги, а также материалы "Veselības centrs 4".