Развивающие поделки для детей своими руками (3-7 лет)

Детские поделки развивают фантазию, с их помощью закрепляются полезные навыки и умения. Особенно важно уделить внимание творческому развитию детей до 8 лет. Ведь это и мелкая моторика, которая способствует развитию правильной речи и развитие кругозора, фантазии и мыслительных навыков ребенка.

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Именно во время творчества дети учатся больше всего, глубоко погружаясь в процесс. А чего только стоит радостное увлеченное лицо и старательные движения ручек.

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10 креативных поделок и идей для творчества с ребенком.

#1 Салон Красоты (10 минут)

Смотреть видео как сделать многоразовый салон красоты

Этот многоразовый салон красоты - настоящая находка для родителей, чьи девочки любят наряжаться и краситься.

Что вам понадобится:

- Картон (можно использовать любую старую картонную коробку)

- Широкая прозрачная липкая лента

- Ножницы, черный фломастер (для прорисовки контура), несколько широких кисточек (для макияжа)

- Краски акриловые или гуашь

- Губка или обычная тряпочка (для снятия макияжа - краски)

Процесс:

Обведите контур своих рук на картоне (или нарисуйте произвольно ). Также, можно нарисовать глаза и губы. Обклейте картон прозрачной липкой лентой. Промежутков между лентой не должно оставаться. Всё. Мастер может приступать к работе. Краску легко смывать влажной губкой или тряпочкой.



#2 Настольная игра из обычной коробки (30 мин)

Смотреть видео как сделать настольную игру из коробки

Всего за 30 мин. из любой коробки можно сделать веселую настольную игру для 2-4х людей. Чем больше (длиннее и шире) коробка, тем длиннее будет маршрут и дольше будет длится игра.

Эта игра поможет улучшить мелкую моторику вашего ребёнка, развить ловкость ручек, а также, научит лучше определять цвета.

А более старшим деткам будет интересно присоединиться к процессу создания игры и они сами наглядно увидят, как из обычных и простых вещей, можно сделать интересную игру для всей семьи.

Что вам понадобится:

- Любая коробка из под обуви

- Цветная бумага для обклеивания коробки (но это не обязательно)

- 6 оттенков цветной бумаги (в виде маленьких квадратиков)

- Деревянные палочки (их можно заменить на полоски из толстого картона)

- Акриловая краска (таких же оттенков/цветов что и 6 маленьких квадратиков)

- Нож для резки картона/клей PVA

- Прищепки (столько, сколько будет игроков)

- Любой имеющийся кубик (игровой или детский деревянный)

Процесс:

По желанию можно обклеить коробку любой цветной бумагой. Прорисовать маршрут дороги (должно быть начало и конец). Между началом и концом поставьте 'ворота'. По линии дороги, канцелярским ножом вырезаем отверстия для деревянных палочек и картонных полосок. Окрашиваем деревянные палочеки в 6 разных цветов. Стороны кубика тоже должны быть в этой цветовой гамме. По всему маршруту, в прорезанные отверстия вставляем цветные палочки. Прищепки (игроки) тоже можно как то отметить (наклеить наклейки или покрасить в разные цвета).



Игра готова! Поехали!

Кидаем кубик. Смотрим какой цвет выпал на нашем кубике, на такую палочку переставляем прищепку. Выиграет тот, кто быстрее дойдёт до финиша!

#3 Ферма

Смотреть видео как сделать ферму

И какой ребенок не мечтает о своей собственной большой ферме, в которой живут коровы, овцы и бегают лошади?

Это настоящий большой семейный проект в котором могут участвовать все члены семьи!

Что вам понадобится:

- Картон (любой толщины).

- Деревянные палочки (можно использовать и веточки/палочки деревьев).

- Акриловая краска.

- Линейка/карандаш/нож для резки картона/клей PVA и клей для картона (на видео используют горячий клей)/кисточки для покраски.

- Другие материалы(по желанию): опилки/сено/искусственная трава и деревья/песок/камни.

Размер фермы на видео: 37 длина / 27 ширина / 31 высота

Процесс:

Обозначаем размеры на картоне и вырезаем детали будущей фермы. Склеиваем все нарезанные детали горячим клеем (или любым другим быстро схватывающим клеем). Подготавливаем палочки для обшивки фермы (отрезаем закругленные концы с обеих сторон, а если они широкие, то разрезаем их пополам). Смазываем ферму клеем PVA и наклеиваем палочки. Красим ферму.



#4 Сделай мне прическу - играем в парикмахера

Смотреть видео как сделать игру в парикмахера

Этой красотке можно подстричь волосы, заплести косы или сделать вечернюю прическу.

Такая игра помогает развивать мелкую моторику и фантазию.

*Минимум 30 минут ваш ребёнок будет занят самостоятельно.

*Особенно хорошо подойдёт тем девочкам, которые не любят причесываться и заплетать свои волосики. На примере этой игры, можно наглядно показать, как красиво можно заплести или подстричь волосики.

Что вам понадобится:

- Картон (дырочки лучше всего прокалывать на более толстом материале) Так ваш шаблон прослужит долго.

- Карандаш.

- Тарелка (для овала лица, но можно и от руки нарисовать).

- Дырокол (дырочки также можно сделать с помощью ножниц или шила).

- Нитки (толстых ниток требуется меньше, но тонкие нитки легче разрезать).

На заметку:

*Нитки можно нарезать в два/три раза длиннее. Когда волосики/нитки уже будут подстрижены под ноль, вам не придется снова вырезать и вставлять, достаточно будет только подтянуть нужную длину.

#5 Охота на цвета

Смотреть видео как сделать игру 'Охота на цвета'

Хотите занять своего малыша чем-то увлекательным и полезным? Тогда вам обязательно нужно попробовать эту замечательную игру - 'Охота на цвета'.

Суть игры очень проста: на листе бумаги или картоне, можно даже просто произвольными мазками нанести самые разные цвета краски.

Задача ребёнка, найти (дома, во дворе, на море/озере,... предметы/игрушки, растения,...максимально такого же цвета.

Можно играть наперегонки (если двое и больше детей).

На заметку: продумайте заранее место где ребёнок должен будет искать предметы.

Если это море, то и ваша цветовая гамма на листе бумаги должна быть +- соответствующая.

Скорее всего, что-то розовое на берегу моря ребенку будет не просто найти

Если действия будут происходит на природе, можно к этой игре подойти глубже: прорисовать все оттенки зелёного и коричневого.

В таком сценарий нужно будет максимально точно искать травки, листики, веточки нужных оттенков

Но такой вариант игры подойдёт для более старших деток.

#6 Сделай свой пазл из картона

Смотреть видео как сделать пазл из картона

По принципу этого Пасхального яйца - пазла, можно сделать любой другой на свое усмотрение.

Это развивающая игра/головоломка для детей 2+.

Сложность игры состоит зависит от того, на сколько мелких частей вы разрежите пазл и какого он будет размера. Орнамент - рисунок на пазле, тоже может усложнить задачу.

Что вам понадобится:

- Картон x 2

- Канцелярский нож или ножницы

- Клей

- Фломастеры/карандаши (для раскрашивания пазла)

#7 Чем занять детей на море/озере. 4 супер идеи

Совсем скоро долгожданное лето! Ловите эти проверенные и крутые идеи для летних каникул.

1) Игра с трафаретами

Заранее, дома, вырезаем на твёрдой бумаге или картоне любой трафарет (мы вырезали бабочку и корабль)

Хорошо также смотрятся домики, фигурки человечков.

2) Мороженое на любой цвет

Вам понадобится: песок (морской, речной, подойдет даже тот что в песочнице) и пищевые красители.

Краситель можно выливать по капельки на уже готовое изделие из песка, или же в мешочек смешать отдельно песок с красителем и только потом из окрашенного песка что-то лепить.

Осторожно: ваши руки (ладони) скорее всего тоже окрасятся, но краска легко отмывается.

3) Извержение вулкана

Вам понадобится: песок | сода | уксус (можно добавить пищевой краситель)

Сделайте большую гору из песка (похожую на вулкан), в середину вулкана вставьте одноразовый стаканчик или что-то другое, во что можно насыпать соду и вылить уксус.

Насыпьте немного соды (можно добавить пищевой краситель) и наливаем немного уксуса! Готово! Происходит магия! Для повторения эффекта, подливаем только уксус.

4) Делаем портреты

Рисуем/выкладываем портреты из того что находим на берегу моря/озера

Уверена вашим деткам понравятся эти креативные идеи.

#8 Делаем свой универсальный мелок для рисования

Смотрите видео как сделать универсальный мелок для рисования

Не спешите выбрасывать маленькие или поломанные кусочки восковых мелков.

Из этих кусочков, можно сделать один большой универсальный или много маленьких новых мелков для рисования.

Как делать:

Кусочки мелков сложите в форму для выпечки. Укладывать можно по одному цвету или смешивать все вместе (как у нас на видео). Аккуратно поставьте форму с мелкими в разогретую духовку примерно 90°-100° на 10-15 мин. Как только мелки остынут и затвердеют, ими можно пользоваться.



*Мелок из разных цветов - универсальный мелок, очень удобно брать с собой в поездку

#9 Читаем книги интересно. Оживляем книгу - БУХ! БАХ! БЕРЕГИСЬ, ГИГАНТОЗАВР!

Смотреть видео

Сделайте ваше чтение книг ещё более интересным!

Для этого вам понадобится:

- Любимая книга вашего ребёнка

- Одноразовые стаканчики (лучше бумажные)

- Прозрачная пищевая плёнка

- Маленькие резиночки

- Чёрный маркер/фломастер

Как сделать:

- Вырезаем дно стаканчика

- Отрываем небольшой кусочек плёнки и обтягиваем верхнюю часть стаканчика (пленка должна быть натянутой)

- Пленку на стаканчике фиксируем резинкой

Дальше самое важно!

- Черным маркером или фломастером прорисовываем силуэты персонажей из вашей книги (старайтесь не рисовать очень мелкие детали)

Важно подобрать правильный маркер, хорошо если он не будет размазываться и будет чётким. Контур должен получится чётким.

Дожидаемся вечера, выключаем свет, готовим любимую книгу и фонарик или телефон для подсветки.

#10 Креативное рисование с детьми

Никаких правил! Только фантазия и немного подручных предметов!

Пуантилизм - точечная живопись, рисование ватными палочками:

Свяжите в пучок примерно 10 ватных палочек, окуните их в краску и начинайте рисовать. Палочки будут оставлять аккуратные точки на вашем листе, создавая креативный рисунок.

Художественный беспорядок

На листе бумаги, произвольно, разными красками поставьте жирные точки. Возьмите прозрачную пленку и аккуратно положите на точки (покрывая полностью весь лист). Нежно и неспеша прижимайте (не трите).

Рисование в технике мозаика

Нарежьте тонкие полоски из липкой бумажной ленты. Хаотично приклейте на лист бумаги так, чтобы получились маленькие и большие треугольники.

Раскрашиваем треугольники. Когда композиция подсохла, можно снимать ленту.

Рисуем картоном

На листе бумаги, произвольно, разными красками ставим жирные точки. Берем кусочек картонки и размазываем точки. Несколько раз проводить на одном месте, лучше не стоит - краски могут смешаться и цвет станет грязным.

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