Рождественские подарки: игрушки ищут не только для детей, но и для себя. Почему стоит поспешить?

Каждый год самыми популярными подарками для малышей являются игрушки. В этом году заметна и новая тенденция - взрослые тоже покупают себе игрушки, которые воссоздают сцены из сериалов «Друзья» или «Stranger Things», а подготовка к праздникам началась раньше, чем обычно. Об этом свидетельствует рост продаж игрушек и игр в торговом центре в интернете 220.lv. Итак, какие варианты наиболее популярны в этом году и почему следует поторопиться уже сейчас?

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"С началом скидочной лихорадки во время праздничного сезона, самые лучшие и самые востребованные игрушки быстро исчезают. Поэтому мудрые Деды Морозы довольно рано начинают присматриваться к самым популярным игрушкам, поэтому они могут выбирать из наиболее широкого ассортимента и покупать по лучшей цене", — утверждает Лига Бубко, руководитель отдела коммуникаций и маркетинга 220.lv.

О том, что самое время присмотреть игрушки для подарков, выразительно свидетельствует статистика продаж. По сравнению с последней неделей сентября, в середине ноября продажи игрушек в 220.lv выросли почти в 4 раза.

Пандемия затронула ассортимент игрушек

Еще весной, из-за глобальной пандемии, заводы по всему миру приостанавливали производство. По словам продавцов, игрушек в этом году было произведено меньше, поэтому на рынке наблюдается дефицит продукции.

"Самая большая нехватка на рынке ощущается в категории конструкторов, пазлов, потому что это игрушки, которые становятся все более популярными не только среди детей, но и среди взрослых. Поскольку к праздничному периоду 220.lv традиционно начинает готовиться еще весной, думаем, что наших запасов будет достаточно, чтоб в каждом доме поселился дух Рождества", — говорит Лига Бубко.

В этом году, как и в прошлом году, одними из самых популярных рождественских подарков являются говорящие, поющие, издающие различные звуки, управляемые радиоволнами, трансформирующиеся, летающие, движущиеся или другие интерактивные игрушки. Вот уже несколько лет фаворитами являются "Fur Real" — пушистые, говорящие и удивительные зверушки. Если в прошлом году им был плюшевый мишка, то в этом году симпатии вызывает кенгуру. Не теряют популярности и настольные игры и крупногабаритные игрушки, которые используются не только в качестве друзей для игр, но и как детали интерьера. По данным 220.lv, в этом году, в качестве праздничных подарков также популярны и различные средства для рукоделия — мозаика, лепка, принадлежности для рисования и т. д.

Играют не только дети

Вот уже несколько лет не сдают позиции лидеров по продажам конструкторы, которые стали уже классикой. Из-за того что закрылись различные кружки, они спасают детей которым нечем заняться дома — популярность конструкторов выросла с начала первого карантина. Среди самых популярных — "Lego". Осенью этого года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, их было продано в 2 раза больше. В этом году торговый центр в интернете 220.lv представил новую категорию — конструкторы "Lego" для взрослых, более сложные, состоящие из большого количества мелких деталей.

"Продажи показывают, что "Lego" — это популярная игра для всей семьи: ее любят и дети, и заново открывают для себя взрослые. Самое приятное то, что цветные кубики за одним столом собирают вместе всю семью, чтобы весело и качественно провести время", — говорит руководитель отдела коммуникаций и маркетинга 220.lv.

В этот период в корзине покупок очень часто появляются и Адвент-календари. В этом году их ассортимент более разнообразен, чем когда-либо, начиная от "Lego", "Playmobil" и заканчивая календарями с косметическими товарами, или даже Адвент-календарями для собак.

Покупатели открывают для себя и более дешевые торговые марки

"К торговому центру в интернете 220.lv постоянно присоединяются новые продавцы, поэтому в этом году мы можем предложить нашим покупателям более широкий выбор игрушек — у нас в ассортименте почти 15 тысяч игрушек. Среди них не только те, которые стали классикой, но и различные новые игры, нетрадиционные или крупногабаритные игрушки", — говорит Л. Бубко.

Руководитель отдела коммуникаций и маркетинга 220.lv говорит, что привычки клиентов постепенно меняются. Если раньше основным выбором были только хорошо известные торговые марки, то в последние годы все чаще покупают игрушки и менее известных производителей, которые похожи своим дизайном и функциями, но их цена более дружественная.

"Наблюдаем, как растет влияние социальных сетей на выбор клиентов. Разнообразные блоги, видеоролики "unboxing" расширяют кругозор потребителей, позволяют им познакомиться с игрушками и не бояться пробовать неизвестные торговые марки. Одним из таких открытий для жителей Латвии является торговая марка "Smiki", которой в Латвии торгует только 220.lv. В этом году мы продали игрушек "Smiki" в 3 раза больше, чем в прошлом году", — говорит Л. Бубко.

Ассортимент продукции "Smiki" варьируется от игрушек-грызунков для младенцев до музыкальных инструментов для детей, конструкторов и развивающих игрушек. Эта торговая марка также продает различное оборудование (коляски, люльки, автомобильные кресла) и аксессуары (слюнявчики, чашки, полотенца, рюкзаки и т. д.), которые часто также становятся рождественским подарком.

Самая популярная игрушка TOP4:

1. роботы Balloon Puncher Silverlit Ycoo Robot Kombat

2. Рисование в воздухе PICTIONARY AIR

3. Летающая фея Spin Master Hatchimals Pixies Crystal Flyers

4. Интерактивный Smiki kucēns — pūdelis ar auklu