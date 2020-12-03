Узнай "тихого" убийцу в лицо

В этот непростой период, который переживает Латвия, важно помнить обо всех ограничениях, вызванных пандемией COVID19. Однако специалисты призывают жителей Латвии более внимательно относиться к своему сердцу. Вынужденная изоляция, снижение физической активности, стрессы и нездоровое питание — все это может спровоцировать рост сердечно-сосудистых заболеваний.

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Повышенный уровень холестерина — один из основных факторов, приводящих к атеросклерозу. Избыток холестерина накапливается, откладывается на стенках сосудов, поражая коронарные артерии, сосуды, питающие головной мозг — сонные и позвоночные артерии — а также артерии нижних конечностей. Соответственно, у человека развиваются ишемическая болезнь сердца, цереброваскулярная недостаточность, перемежающая хромота и, как печальный итог — инфаркт или инсульт.

Атеросклероз — немой враг, он развивается медленно и постепенно. Соответственно, и холестерин без преувеличения можно назвать "тихим" убийцей. В Латвии, по данным исследований, у 70% населения имеется повышенный уровень холестерина. При этом у 8000 человек наблюдается наследственная предрасположенность к повышенному холестерину. Поэтому важно прислушаться к советам специалистов: минимум раз в год проверяйте уровень холестерина. Увы, но согласно данным исследования, проведенном еще до пандемии — 20,5% взрослых жителей Латвии никогда не измеряли свой показатель холестерина, а 8,8% не уверены, что сдавали подобный анализ.

Пандемия принесла с собой значительные перемены в наш повседневный образ жизни: мы больше времени проводим дома, уменьшается физическая нагрузка, а вот аппетит, особенно к нездоровым продуктам быстрого приготовления, возрастает. На этом фоне специалисты призывают — контролируйте уровень холестерина!

"Безусловно, сейчас очень непростое время, — рассказывает представитель в Латвии фармацевтической компании Valentis Том Каулакалнс. — У нас много тревог и безотлагательных задач, но именно сегодня надо позаботиться о здоровье своего сердца, ведь факторы риска возросли. Сегодня, когда медицинские учреждения перегружены и врачи заняты борьбой с пандемией, мы предлагаем упростить процесс и обеспечить для группы риска готовую программу по контролю уровня холестерина, в том числе и липидограмму. При этом не будем забывать, что сердечно-сосудистые заболевания являются лидерами по причинам смертности в Латвии. Учитывая все это, мы, совместно с Veselības centrs 4, начинаем специальную акцию, цель которой напомнить, что "тихий" убийца не дремлет и продолжает атаковать Латвию".

По условиям акции, которая действует до конца декабря, при покупке в сети аптек Euroaptieka в Риге двух упаковок растительного препарата NatAspin Control, в центрах Veselības centrs 4 (при предъявлении чека и купона) можно сделать бесплатный анализ на уровень холестерина. Данное предложение действует до 31 декабря 2020 года.

"Каждый должен следовать советам врача по приему лекарств, – поясняет Томс Каулакалнс. — Важно понимать, что высокий уровень холестерина является сложной проблемой, которая требует комплексного решения. Недостаточно уменьшить его количество в крови, поскольку это не помогает полностью восстановить нарушенное кровообращение, снизить риск образования тромбов, затормозить воспалительные процессы в сосудах, критическими последствиями которых являются инсульт, инфаркт и т. д. Поэтому образ жизни и диета имеет важное значение для тех, кто у кого высокий уровень холестерина, но еще не назначены медикаментозные препараты. Комплексная формула контроля холестерина может состоять из различных растительных веществ".

Специалисты дают ряд рекомендаций, особенно актуальных в период пандемии, которые помогут контролировать "плохой" холестерин:

Активные упражнения. Физическая активность напрямую связана с вашим ежедневным хорошим самочувствием. Чем больше вы будете тренироваться, тем лучше будет ваше кровообращение и уменьшится вероятность воспалительных процессов в кровеносных сосудах. Ежедневно планируйте как минимум 30 минут физической активности (ходьба, бег, езда на велосипеде, плавание).

Закаливайте тело. Усиливает устойчивость к болезням, улучшает кровообращение. Принимайте холодный или контрастный душ.

Избегайте стрессов. Стресс может увеличить общий уровень холестерина. Если избавиться от стресса, он может опять вернуться в норму. Позаботьтесь о своем психологическом состоянии, не беспокойтесь о том, что вы не можете изменить. Сосредоточьте свои мысли на настоящем и найдите причины для благодарности миру и окружающим вас людям. Чаще медитируйте, делайте расслабляющие дыхательные упражнения.

Откажитесь от вредных привычек: уменьшите употребление алкоголя, бросьте курить.

Следуйте сбалансированной диете. Ряд диетологических правил могут помочь снизить уровень холестерина до 10%. Меры контроля кровообращения и холестерина могут помочь достичь еще лучших результатов. Дополните свой рацион активными веществами, снижающими уровень "плохого" холестерина, такими как монаколин К, фермент Наттокиназа, Q10 и комбинации растительных экстрактов.

Сбалансированная диета может помочь снизить уровень холестерина в крови до 10%. Следуйте следующим правилам:

Откажитесь или уменьшите в рационе любой животный белок (мясо, молоко, рыба, яйца);

Избегайте соли, сахара, алкоголя, табака, кофе, мучных изделий из рафинированной муки (хлеб, выпечка, печенье);

Откажитесь от переработанных продуктов питания (колбасы, рыбные палочки, пельмени и т. д.).

Диетологи рекомендуют употреблять больше овощей, фруктов и других продуктов, которые повышают в организме "хороший", и в то же время снижают "плохой" холестерин:

Авокадо с высоким содержанием фитостеролов, которые помогают снизить уровень вредного холестерина и повысить уровень хорошего холестерина в крови. Кстати, много фитостеролов содержится в зародыше пшеницы, отрубях, кунжуте, фисташках, тыкве, льне, подсолнухе, миндале и оливковом масле.

Красный дрожжевой ферментированный рис с его активным веществом Монаколином К включен в рекомендации Европейского общества кардиологов в качестве эффективного средства, снижающего уровень холестерина.

Ягоды. Клюква, черника и малина являются катализаторами выработки "хорошего" холестерина. Ягоды можно употреблять в свежем виде или пить их сок. В случае переработки положительный эффект не уменьшается.

Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.