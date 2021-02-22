Важность витамина D круглый год — почему и как нам нужно получать его каждый день

Одним из наиболее обсуждаемых в наши дни питательных веществ, влияющих на хорошее самочувствие человека, является витамин D. Сегодня люди всех возрастов знают, что витамин D необходим для костей, мышц, зубов и иммунной системы человека в целом, а его недостаток (определяется с помощью специального анализа) может быть причиной различных недугов.

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Суточная потребность в витамине D для здорового человека составляет 600 МЕ, для пожилых людей это количество может достигать 800 МЕ. Климатическая зона нашей страны и длительный темный период года определили, что население Литвы естественным образом не получает достаточного количества витамина D. Согласно исследованию, проведенному в 2018 году, 9 из 10 литовцев испытывают недостаток в витамине D.* На фоне распространения вирусных заболеваний, когда вопрос о силе иммунной системы человека становится приоритетным, все чаще обсуждается влияние витамина D на здоровье.

Мы не получаем достаточно витамина D через кожу

Витамин D мы должны получать ежедневно. Как мы можем это обеспечить? Теоретически 80–90 % витамина D, необходимого организму, мы могли бы усваивать, находясь на улице, когда солнце попадает на кожу. В холодное время года, как сейчас, становится практически невозможно усвоить витамин D через кожу: мало солнечных дней, более короткие дни, большую часть времени мы проводим дома из-за холода, в добавок ко всему — карантин. Вот почему так важно открывать для себя и применять другие способы ежедневного получения нужного количества витамина D.

Решение: сбалансированное питание





Еще один способ получить витамин D — это здоровое и сбалансированное питание: ежедневный рацион, обогащенный жирной рыбой, яичным желтком, мясом, молоком и молочными продуктами.

По словам диетолога Эдвардаса Гришинаса (Edvardаs Grišinаs), общепринято считать, что форма витамина D3 биологически более приемлема для человеческого организма, его источниками являются мясо, печень, яйца, жирная рыба и некоторые молочные продукты. Среди источников витамина D2 — представители растительного происхождения, например: грибы, соевые продукты. "Допустим, если человек проводит хотя бы небольшую часть дня на открытом воздухе, что будет стимулировать естественную выработку витамина D в коже, достаточно съесть всего 100 г лосося, чтобы получить дополнительно 400 МЕ витамина D", — говорит эксперт по здоровому питанию.

Решение: продукты с добавлением витамина D





Продукты с добавлением витамина D появились в США почти сто лет назад, в Европе намного позже, а в Литве новатором стало предприятие АВ Žemaitijos pienas, которое добавило молоко, творог и сметану с витамином D в линейку молочных продуктов Saulutė. В 100 г любого из этих продуктов содержится 15 % рекомендуемой суточной дозы витамина D (примерно 0,75 мкг). Витамин D не разлагается при воздействии высоких температур, так как он термостабилен, поэтому молоко, творог, сметана Saulutė не теряют витамин D даже при тепловой обработке (варке, запекании, нагревании).

"Для многих из нас молочные продукты с добавлением витамина D могут быть решением проблемы нехватки этого витамина в организме или комплексной мерой. В молочных продуктах Saulutė используется более устойчивая форма витамина D3. Важно то, что витамин D является жирорастворимым витамином, поэтому молочные продукты не "обезжирены", что также способствует лучшему усвоению витамина в нашем пищеварительном тракте", — подчеркивает ежедневную пользу употребления молока, творога, сметаны Saulutė с витамином D диетолог Э. Гришинас.

По словам диетолога, такие молочные продукты, как Saulutė с витамином D, действительно полезны для современного общества: "Учитывая тот факт, что у большинства людей в Литве дефицит витамина D, они дольше бывают в закрытом помещении зимой, получают мало солнечного света, именно пища с добавлением витамина D является одним из методов профилактики. Обзор различной научной литературы показывает, что такая практика уже существует в некоторых северных странах".

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* Информация взята с https://synlab.lt/vitamino-d-atsargos/.