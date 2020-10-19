Всемирный день зрения: жители Латвии забыли o проверке зрения?

Традиционно в октябре Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечает Всемирный день зрения. Проблема снижения качества зрения и его полная потеря давно достигла общемировых масштабов. По данным ВОЗ более 4,5 млрд людей на планете нуждаются в профессиональной коррекции зрения. Согласно последним исследованиям -- 57% жителей Латвии жалуются на проблемы с глазами, а большинство из нас забыло путь к офтальмологам…

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По статистике ВОЗ, примерно 290 миллионов человек в мире имеют проблемы со зрением (близорукость), из них 19 миллионов — дети до 18 лет. Однако самая распространенная проблема — пресбиопия (возрастные изменения зрения). Ожидается, что к 2020 году в мире будет насчитываться около 2,6 миллиарда страдающих пресбиопией. И это только официальные цифры. Многие люди просто не подозревают о развивающихся у них офтальмологических проблемах. А ведь в 80% случаев проблем с глазами можно было бы избежать или вылечить, заявляют специалисты.

В рамках образовательной социальной кампания "Время видеть ясно 40+", которая в настоящий момент проходит в Латвии, было проведено масштабное социологическое исследование. Выяснилось, что мировые тенденции не обошли Латвию стороной и большинство латвийцев не заботятся должным образом о состоянии своего зрения: 57% опрошенных до 50 лет жалуются на проблемы со зрением, 71% вынуждены отодвинуть текст дальше, чтобы его ясно видеть, а 69% жителей Латвии старше 40 лет проверяют зрение раз в год или совсем его не проверяют.

"Рост проблем со зрением, — рассказывает оптометрист, региональный представитель "Fielmann" Ирина Кезика, — связан с нашим образом жизни. К примеру, у детей трудности возникают из-за того, что они все больше времени проводят в помещениях и за экранами компьютеров и гаджетов. В свою очередь взрослые, как показали итоги исследования, мало заботятся о своем зрении и редко, а то и вообще, не посещают специалиста. Поэтому первым делом надо для себя установить правило — как минимум раз в год посещать офтальмолога или оптометриста. Конечно в наших условиях есть трудности для выполнения этого правила. Найдите ближайшую оптику на сайте laiksredzet.lv и приходите на проверку зрения в любую оптику Fielmann".

Что же еще специалисты советуют делать для сохранения зрения?

- Защита глаз (солнцезащитные очки, защитные очки во время работы)

- Гигиена зрения (работа за компьютером, просмотр телевизора, гаджеты только с включенным светом, расстояние от глаз до экрана не менее 30 см)

- Перерыв на отдых во время работы за компьютером

- Обязательное мытье рук при установке или снятии контактных линз. Гигиена рук важна в течение всего дня. Важно стараться не прикасаться к глазам руками.

- Сбалансированное регулярное питание

- Физические упражнения

Но как себя уберечь от самой распространенной в мире проблемы со зрением — пресбиопии?

"Увы, но нам с возрастом почти всем придется столкнуться с этим явлением, — рассказывает Ирина Кезика. — Но в утешении можно сказать, что пресбиопия не является заболеванием, так как в ее основе лежат процессы прежде всего возрастных, а не патологических изменений в организме. Первым симптомом начинающейся пресбиопии, который заметит пациент, может быть снижение скорости фокусировки, особенно при резком переключении взгляда с ближнего объекта на дальний и наоборот. Для рассматривания близко расположенного предмета ему приходится "напрягать" зрение. При плохом освещении снижается четкость текста, быстро устают глаза".

Специалисты называют основные жалобы всех пациентов с пресбиопией:

снижение зрения вблизи — ухудшение фокусировки на расстоянии 40-50 см;

необходимость отодвигать от себя текст для улучшения четкости картинки;

быстрая усталость глаз во время работы с компьютером или при чтении, вплоть до головных болей.

На приеме специалист подробно выясняет жалобы пациента, характер его деятельности, хобби, пользовался ли он ранее какой-то коррекцией. Далее проверяет остроту зрения вдаль без коррекции и в старых очках (при наличии), а также проводит специальную процедуру для определения необходимой коррекции.

Современная медицина предлагает очень эффективное и комфортное решение пресбиопии — это прогрессивные очки, которые могут нам заменить сразу несколько пар обычных очков. Они дают хорошую остроту зрения вдаль, на среднем расстоянии и вблизи. Возможны различные варианты прогрессивных очковых линз. Один из них учитывает хорошую зону зрения вдаль и на расстоянии 40-50 см. Он больше подходит водителям. Другие рассчитаны на хорошую остроту зрения вблизи для работы с текстом или компьютером, а также на четкое зрение вдаль и на среднее расстояние, например, в пределах офиса (поэтому их называют "офисными линзами").

"Современные технологии позволили в буквальном смысле взглянуть на мир по-новому и дали огромный толчок развитию офтальмологии, — рассказывает оптометрист Ирина Кезика. -- В частности теперь можно очень точно установить изменения вашего зрения и благодаря столь точным данным подобрать "умные" очки, которые значительно упрощают нашу повседневную жизнь. Поэтому пришло время позаботиться о своем зрении и не откладывайте свой визит к офтальмологу или оптометристу".