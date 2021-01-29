Выбирайте эффективную косметику

Сегодня ассортимент косметики для ухода за кожей настолько обширен, что можно легко растеряться. При этом существует немало мифов о применении и выборе косметических средств... Как выбрать подходящую косметику и что такое дерматологическая косметика? Советует консультант по красоте BENU Aptieka Наталия Гаврильченко.

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Действие, основанное на исследованиях

Наша кожа — это зеркало общего состояния нашего здоровья. Мы хотим видеть ее красивой, здоровой и сияющей. Большая роль в обеспечении хорошего внешнего вида и самочувствия нашей кожи принадлежит косметике, которую мы выбираем. Для того, чтобы достичь желаемого результата, косметика должна быть проверенной, эффективной и подходящей для нужд нашей кожи. Поэтому безопаснее всего выбирать дерматологическую косметику, так как ее состав проверен, а эффективность — научно протестирована и доказана в ходе исследований.

Дерматологическая косметика подходит для всех возрастов, и мужчинам, и женщинам. По запаху она очень нейтральна, без ярко выраженных женственных ароматов, и именно поэтому ее часто выбирают мужчины. Кроме того, у такой косметики нет лишних ароматизаторов, интенсивных запахов и других добавок, которые могли бы способствовать раздражению кожи.

Мифы о дермокосметике

Миф: дерматологическая косметика предназначена для решения более серьезных проблем с кожей, а не для повседневного ухода за ней, ее рекомендует врач.

Это неправда. Любой бренд дермокосметики обеспечивает повседневный уход также и за беспроблемной кожей — увлажнение, омоложение или удовлетворение других нужд вашей кожи. Дермокосметика — это не лекарство, поэтому при серьезных кожных проблемах сначала нужно обратиться к врачу-дерматологу, который будет решать эти проблемы с помощью медикаментов. В свою очередь, косметика обеспечит уход, соответствующий типу и состоянию вашей кожи.

Миф: в аптеках нет столь широкого ассортимента косметики, как в косметических магазинах.

Неверно. Сегодня в аптеках продается косметика признанных в мире и лучших, давно зарекомендовавших себя брендов — надежных и проверенных. Здесь вы найдете подходящую косметику для всех возрастов, всех типов кожи и различных кожных проблем.

Миф: в аптеках нельзя купить косметику против старения.

Это не так. В аптеках имеется широкий ассортимент косметики против старения. Здесь можно приобрести косметику разных брендов, которые уделяют особое внимание линиям средств против старения и предлагают продукты как для лифтинга, так и для укрепления контура кожи и улучшения состояния кожи лица.

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