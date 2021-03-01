Жизненный цикл женщины и либидо
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В течении жизни каждая женщина переживает различные изменения в своем организме, которые влияют на ее самочувствие, уверенность в себе и на качество жизни в целом. В эти периоды жизни для женщины очень важна поддержка и знания, которые помогут осознать то, что происходит в ее теле и с любовью это принять.

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Говоря о либидо женщины, чаще всего берется во внимание психологический и эмоциональный фактор, важную роль играет здоровье репродуктивной системы, поскольку она тесно связана с либидо, хорошим самоощущением и наслаждением, считает сексолог, Доктор мед. наук Борис Донников.

На сексуальное желание женщины одинаково влияют как внешние, так и внутренние факторы и очень часто они связаны между собой. Женщины ежедневно испытывают различные бытовые эмоции, одновременно переживая перемены в теле, которые влияют на эмоциональный мир, физическое состояние, а так же сексуальную жизнь и хорошее самочувствие.

Роль эстрогенов


Основные женские половые гормоны — эстрогены. Эти гормоны регулируют работу женской половой системы. Колебания уровня эстрогена влияют на женщин как на физическом уровне, так и эмоционально. "Гормональные изменения женщины больше всего испытывают в период менопаузы, но из-за различных факторов уровень эстрогена также может быть понижен и у молодых женщин. На снижение уровня эстрогена могут указывать различные внешние симптомы, такие как сухость кожи, ротовой полости, влагалища, потеря общего мышечного тонуса, а также ломкость волос и хрупкость ногтей. Хорошая новость заключается в том, что уровень гормонов можно проверить и регулировать, один из способов — принимать природный эстроген", — говорит специалист.

Женщины в репродуктивный период


В организме женщины в течение месячного цикла происходят изменения уровня гормонов, теряется много железа, что может привести к повышенной утомляемости и слабости, а так же к хрупкости ногтей и ломкости волос. В результате активного образа жизни в репродуктивном возрасте женщины испытывают высокий уровень стресса, поэтому важно заботиться о своем здоровье и употребляемых питательных веществах, чтобы предотвратить гормональный дисбаланс, нехватку энергии, снижение либидо, а также сухость кожи и слизистых оболочек.

LIBIFEME® это специально разработанный комплекс питательных веществ для женщин репродуктивного возраста.

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Главный составляющая LIBIFEME® − натуральное растение Асафетида, которое добывают в Гималаях. Его изучали и применяли в медицине на протяжении многих веков. Асафетида это растение, которое также известно как "трава богов". Оно является источником биологически активных веществ, оказывает успокаивающее действие, благотворно влияет на слизистые оболочки и эластичность кожи, а также стимулирует выработку половых гормонов. Обладает мягкими антисептическими свойствами и ограничивает развитие вредных микроорганизмов.

Женщины в период менопаузы и постменопаузы


Для этого периода характерно постепенное снижение функции яичников, при переходе от репродуктивного к пост-репродуктивному жизненному этапу. В этот период в организме женщины происходят значительные изменения, такие как гормональные колебания, которые существенно влияют на самочувствие, здоровье кожи и слизистых оболочек, количество энергии, либидо и хорошее самочувствие. На этом этапе важно уменьшить симптомы вызванные менопаузой, выбрав натуральные фитоэстрогены, которые значительно улучшают качество жизни женщины. В этот период женщины должны обратить особое внимание на уровень холестерина в крови, на состояние сердечно-сосудистой системы, а также на костно-мышечную систему, потому что костная масса уменьшается с каждым годом. Эти изменения происходят при уменьшении уровня эстрогена в организме женщины.

LIBIFEME® Meno 50+ является мощной поддержкой для женщин во время и после менопаузы.

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Забота о себе это ключ к тому, чтобы женщина чувствовала себя хорошо на любых этапах своей жизни. Только здоровая и счастливая женщина способна дарить любовь и заботу своим близким, а также делиться с миром, используя свою особенную, мягкую силу и вдохновение.

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