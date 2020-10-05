Зри в корень: опасные мифы о зрении

Исследование о состоянии зрения жителей Латвии вскрыло весьма тревожную картину: большинство из нас пребывает в плену опасных мифов и относятся к своему зрению, мягко говоря, безалаберно. Чтобы исправить ситуацию в стране стартовала социальная кампания "Время видеть четко 40+"

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В рамках исследования, которое заказал мировой лидер в производстве оптики "Essilor Group", был проведен опрос жителей Латвии в возрасте 40-55 лет. Цифры говорят сами за себя: 57% опрошенных до 50 лет жалуются на проблемы со зрением, 71% вынуждены отодвинуть текст дальше, чтобы его ясно видеть, а 69% жителей Латвии старше 40 лет не проверяют зрение раз в год или совсем его не проверяют.

"Итоги исследования показали, что многие жители Латвии, в вопросах связанных со здоровьем зрения, по прежнему пребывают в плену навязчивых мифов, — рассказывает оптометрист, региональный представитель "Fielmann" Ирина Кезика. — Начиная с того, что очки исправляют зрение и заканчивая тем, что можно избежать возрастные изменения зрения. Поэтому социальная кампания начинается с главного призыва ко всем жителям Латвии: постоянно проверяйте свое зрение".

Глаза, как и любые другие органы нашего тела, требуют бережного отношения. Для того чтобы зрение оставалось хорошим долгие годы, нужно тщательно следить за их состоянием. Проверять зрение необходимо не реже одного раза в год. "Конечно мы в курсе, что визита к офтальмологу можно ждать месяц, а стоимость консультации в частных клиниках доходит до 50 евро, — поясняет Ирина Кезика. — Но есть удобное решение этой проблемы. Найдите ближайшую оптику на сайте laiksredzet.lv и приходите на бесплатную проверку зрения. Надо понимать, что как можно раньше выявленная патология обеспечит эффективное и адекватное лечение".

С возрастом в человеческом организме происходит множество изменений: еще практически никому не удалось избежать седины и морщинок. Также большинство сталкиваются с падением остроты зрения на близком расстоянии, что проявляется как следствие невозможности полностью сфокусировать взгляд вблизи. Вместе с тем по данным исследования, только 5% жителей Латвии старше 40 лет знают, что такое пресбиопия и какие натуральные изменения со зрением происходят с возрастом. Какие же главные симптомы пресбиопии? Во-первых, текст, который вы читаете, становится яснее, если его отодвинуть подальше по сравнению с вашим обычным расстоянием для чтения. Также при работе на близком расстоянии вам начинает не хватать света и вы плохо видите.

"Миф заключается в том, что пресбиопия — это заболевание, — рассказывает Ирина Кезика. — Нет. Это явление, следствие натуральных физиологических процессов, которые все время происходят в нашем организме. Увы, но никто из нас этого не сможет избежать. С возрастом эластичность хрусталика глаза уменьшается, его способность менять форму и тем самым фокусироваться на близком расстоянии уменьшается. Но есть эффективное решение проблемы — прогрессивные очки. Они имеют линзы, которые обеспечивают хорошее зрение на различных расстояниях".

Однако как показывает исследование, в Латвии лишь 6% людей старше 40 лет носят прогрессивные очки, в то время как в странах ЕС эта цифра достигает более 30%.

60 лет назад оптик и инженер Бернард Майнтеназ произвел революцию в офтальмологии: он изобрел первые прогрессивные очки Varilux, которые облегчили жизнь миллионам людей, сталкивающихся с возрастным изменением зрения.

В чем же их суть? Прогрессивные линзы разделены на три зоны. Внизу находится зона для рассмотрения объектов на ближних расстояниях, посредине линза рассчитана на средние расстояния, а в самом верху есть участок для рассмотрения предметов вдали. Таким образом прогрессивные очки заменяют несколько очков для дальних, средних расстояний или для чтения.

"Прогрессивные очки в Латвии также преследуют несколько мифов, — объясняет оптометрист. — Во-первых, что они дорогие. Нет, это уже давно не так. Современные технологии сделали их доступными для всех слоев населения. Второй миф, к ним надо долго привыкать. Нет, это тоже заблуждение. Новые технологии позволяют очень точно замерять показатели зрения и производить линзы с совершенно точными значениями".