Рожать, остаться на родине, жить в режиме ожидания: три истории женщин Украины

"Не могла бросить мужа и сына", "Думала, что гражданка мира, но за последние дни поняла, насколько сильно люблю Украину", "Сказала женщине, рожавшей во время войны: у твоего ребенка особая судьба" — это цитаты из рассказов трех украинских женщин, доул, которые остались на родине, несмотря на войну.

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Светлана Кресина живет в городе Днепр и до сих пор находится там с мужем и двумя дочерьми. "Мы в нашем городе. Пока что. Сейчас живем в "режиме ожидания".

Светлана — доула (помощница женщин во время родов, но не медик — прим. ред.) и до сих пор активно поддерживает беременных женщин и матерей.

Во время нашего разговора Светлана время от времени прерывает разговор, чтобы ответить на телефонный звонок, сегодня — о доставке генератора в местный родильный дом.

Она живет в своем частном доме, куда недавно переехали ее друзья из многоэтажек — там гораздо опаснее.

Люди стремятся покинуть страну, особенно семьи с детьми. "Это возможно, но очень сложно и страшно — много перестрелок на дорогах, огромные очереди на границе. Те, кто не ездит на машинах, едут поездом, всю дорогу стоят, потому что поезда максимально заполнены. Все стараются спасать детей. Мы… (долгий перерыв, слезы…) Житомир, Харьков, Киев, Белая Церковь в беде, вчера обстреляли один из роддомов под Киевом (пауза).

Честно говоря, я шесть дней не плакала, а тут, когда вы спрашиваете, как у нас дела, это происходит само собой… Самое сложное — проснуться утром и проверить, все ли живы. Утро начинается с восклицания — как дела? Как прошла ночь? Где ты?

Foto: Privātais arhīvs



В Харькове ночуют в подвалах и тайных убежищах. Очень тяжело! Мы очень благодарны, что не только наши украинские психологи, но и психологи, психотерапевты из разных стран подключаются и поддерживают разными способами. Потому что в последние дни паническая атака — это, увы, нормальный диагноз", — грустно улыбается Светлана.