С холодной головой: 5 способов научиться принимать правильные решения и не жалеть о них

Психолог перечислила 5 простых способов натренировать рациональную часть мозга и научиться действовать с холодной головой, когда надо принять правильное решение, пишет doctorpiter.ru

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Наш мозг предпочитает простые решения — он бережет себя и не любит тратить слишком много энергии, придумывать что-то новое. Поэтому если есть возможность упростить — хоть сложную задачу, хоть мыслительный процесс, — то мозг это сделает по принципу: "Вот тебе простое решение, отдохни и не перенапрягайся". Но, скорее всего, решение это будет эмоциональным и импульсивным, а не верным и полезным.

Почему так происходит и как научиться мыслить более рационально?

"Импульсивные решения мы принимаем несколько раз в день, а позже нередко выдаем их за рациональные, — рассказывает клинический и когнитивно-поведенческий психолог Юлия Рязанова. — Например, когда нам надо к врачу, мы снова и снова откладываем визит, объясняя это множеством дел. При этом человеку кажется, что он принял очередное правильное решение, сделал выбор в пользу чего-то более важного, но на самом деле мозг загнал его в эмоциональную ловушку. Скорее всего, он саботировал поход к врачу из-за страха перед диагнозом".

Как принимать рациональные решения

"Человеческий мозг можно разделить на рациональную и эмоциональную системы — за первую отвечают лобные доли, вторая задействует остальные части коры полушарий, — объясняет психолог. — Рациональной системе для функционирования требуются большие ресурсы человеческого мозга. Мы можем считать, что принимаем решения на основе своих убеждений, но по факту в 80% случаев человек подчинен эмоциям и инстинктам".

"Эмоциональная" же часть мозга срабатывает моментально, так как ответственна за безопасность организма, отмечает эксперт.

"Она способна принять молниеносное решение в стрессовой ситуации, не расходуя энергию мозга. Рациональная же система реагирует медленно. Ей необходимо много времени, внимания и концентрации, а следовательно, и высоких затрат мозговых ресурсов", — разъясняет Юлия Рязанова.

"Обе системы постоянно взаимодействуют, но чаще все же человек отдает полноту власти "эмоциональной" части, так как она не требует от него сильного напряжения, — говорит психолог. — Нам просто удобно находиться в расслабленном состоянии. И это дает возможность мозгу постоянно нами манипулировать. В пример можно привести синдром ложной памяти, когда человек очень четко якобы помнит то, чего в реальности не происходило или было, но совершенно иначе. Или известный эффект плацебо — когда пациент начинает чувствовать себя лучше, принимая якобы эффективное лекарство".

Как контролировать мозг

Полностью контролировать работу мозга вряд ли получится, но его рациональную часть можно развивать и тренировать. Психолог рекомендует вот эти 5 способов.

Регулярно читать сложные тексты, например русские классические произведения, и анализировать прочитанное. Решать задачи на логику, вычислять математические головоломки. Чаще гулять на свежем воздухе и выполнять физические упражнения, а также регулярно менять прогулочные маршруты. Перед принятием решений, которые не требуют молниеносной реакции, дайте себе время на раздумья. Запишите все идеи на бумаге, выведите их плюсы и минусы, это поможет разложить все по полочкам и найти верный выход из ситуации. Для контроля над эмоциями можно медитировать, выполнять дыхательные практики.

"И конечно, стоит помнить: чтобы результат развития рациональности был наиболее эффективным, необходимо постоянно снабжать мозг новыми задачами. И чем сложнее они будут, тем лучше, — отмечает Юлия Рязанова. — Все вышеперечисленные способы не означают, что вы станете абсолютно рациональным и сможете всегда действовать с холодной головой. Однако благодаря им вы точно будете способны влиять на принимаемые решения".