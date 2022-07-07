С телефоном на пляже: что делать, если гаджет упал в воду или в песок

C наступлением лета мы много времени проводим, отдыхая у воды. В таких условиях необходимо заботиться не только о том, чтобы телефон не перегревался, но и о том, чтобы он не намок или в него не попал пляжный песок. Вот советы от руководителя технического сервиса одного из латвийских операторов мобильной связи о том, как безопасно пользоваться телефоном на пляже.

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Прочность телефона



Чтобы понять, насколько устойчив к влиянию окружающей среды ваш мобильный телефон, стоит взглянуть на его рейтинг IP. Звучит сложно, но это не так. Первая цифра рейтинга IP, которая находится в диапазоне от 1 до 6, указывает, сколько различных мелких частиц, таких как песок и пыль, могут попасть в устройство. Второе число рейтинга IP, которое находится в диапазоне от 1 до 8, показывает, насколько влагостойкий телефон. Например, цифра 1 означает, что телефон устойчив к попаданию капель воды. В свою очередь 7 означает, что устройство может находиться под водой 30 минут на глубине 15 — 100 см, а 8 — устройство выдерживает любое погружение на глубину более 1 метра. Например, некоторые модели телефонов имеют рейтинг IP 68.

Вы можете найти информацию о рейтинге IP телефона в руководстве пользователя, на сайте производителя устройства или посетив сайт GSM Arena и введя название своего телефона в поисковой строке — рейтинг IP вы найдете в разделе Body.

Влага — злейший враг



Хотя большинство новых моделей смартфонов водостойкие и, в зависимости от производителя, могут какое-то время оставаться под водой, экспериментировать с этим не стоит. Для некоторых устройств контакт с водой может привести к необратимому повреждению. Капли воды через разъемы могут быстро попасть в устройство и повредить его внутренние детали, разъемы для зарядки и наушников или микрофон телефона. Кроме того, следует помнить, что соленая вода оказывает на устройство более негативное воздействие, чем пресная.

Как защитить телефон от воды? Используйте водонепроницаемый, жесткий, прозрачный пластиковый чехол, который можно плотно закрыть. С этим чехлом вы можете продолжать пользоваться устройством, повесить его на шею, положить в рюкзак или карман. Если вы часто проводите лето на лодках или рыбалке, вам не обойтись без этого телефонного аксессуара.

Однако, если ваш телефон все же погрузился в воду, не пытайтесь сразу проверить какие-либо его функции. Важно выключить телефон, протереть его сухой тканью и дать ему высохнуть на бумажном полотенце. Ни в коем случае нельзя сушить мокрое устройство потоком горячего воздуха, так как это может привести к повреждению микросхем телефона. Также не следует заряжать телефон. Лучше всего отнести телефон в сервисный центр, авторизованный производителем, и доверить его включение мастерам.

Песок как наждачная бумага



Важно помнить, что даже самый мелкий песок в вашем устройстве может быть так же опасен, как и наждачная бумага — он может поцарапать экран, заднюю часть корпуса и объектив камеры. Хотя вы не сразу заметите эти царапины, они могут снизить ударопрочность экрана. Также в мельчайшие щели попадают мелкие частицы песка, что может негативно сказаться на работе микрофона, динамика, наушников или разъемов для зарядки.

Как защитить телефон от песка? Обязательно нанесите на устройство защитную пленку или качественное защитное стекло, которое служит и дополнительной защитой от появления трещин на экране. Выбирайте закрытый чехол для телефона без отверстий для кнопок и гнезда для зарядного устройства. Если у вас нет специального защитного чехла, используйте закрывающийся пластиковый пищевой пакет. Не пользуйтесь телефоном, если руки запачканы песком, и не кладите телефон вместе с другими пляжными принадлежностями, например, полотенцами с песком.

Что делать, если телефон упал в песок? Если песок попал, например, в гнездо зарядного устройства и динамик, можно продуть эти места воздухом или очистить мягкой щеткой. Однако безопаснее всего обратиться к специалисту по обслуживанию телефонов, чтобы они почистил телефон, так как оставшийся песок может серьезно повредить гаджету.