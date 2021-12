"Самое оскорбительное реалити-шоу". За что проект по превращению обычных женщин в красавиц возненавидели зрители

С критикой шоу много лет спустя выступала и Белинда Бессант, участница первого сезона реалити. В 2021 году в интервью журналу Mel Бессант уверяла: все, что создатели шоу заставляли делать участниц проекта, было не ради женщин, а ради рейтингов. Героиню программы возмутило и то, как были отредактированы выпуски шоу: она уверяла, что создатели "Лебедя" при монтаже специально добавляли противоречий, которых не было в действительности, и старались выставить участниц "помешанными на внешности и пластических операциях", хотя в действительности это было не так.

Из-за того что героинь шоу показали зацикленными на внешности, на них в итоге обрушилась критика зрителей, недовольных проектом. Бессант призналась, что испытала облегчение, когда ее наконец-то перестали узнавать на улицах родного города и спрашивать о "Лебеде". "Говорить людям, что ты был на этом шоу, более чем постыдно", — сочла участница реалити.

Foto: Kadrs no video

По словам Бессант, создатели шоу откровенно навязывали женщинам ненужные пластические операции. Спустя много лет после участия в программе женщина призналась, что довольна лишь частью операций, которые ей пришлось сделать. "Жалею, что не возразила против некоторых операций, например, подтяжки бровей и операции на скулы. Я была довольна структурой своего лица, так что мне это не было нужно. Я даже не знаю, зачем они предложили эти процедуры", — сказала Бессант.

Участница "Лебедя" при этом заявила, что создатели шоу специально выбирали неудачные фото женщин, чтобы усилить контраст между внешностью героинь до и после проекта. "Если взглянуть на мои фото до — не на фото в шоу, которые были сделаны так, чтобы мы выглядели настолько уродливыми, насколько возможно, — а на мои настоящие фото, то можно увидеть, что у меня были красивые брови и глаза. А теперь на моей голове заметны три вертикальных шрама, что усугубляется из-за выпадения волос в этих зонах", — посетовала Бессант.

Впрочем, к критике "Лебедя" даже много лет спустя присоединились далеко не все участницы. Синди Ингл из первого сезона проекта заверила , что поучаствовала бы в реалити снова. Еще до передачи Ингл хотела сделать множество пластических операций, однако на них у девушки не было денег. "Я вышла из шоу улучшенной версией себя, — сказала Ингл. — Я была довольна результатами и довольна ими по-прежнему. Люди оборачиваются, чтобы посмотреть на меня, мне говорят комплименты. В моем опыте участия в "Лебеде" нет ничего негативного".

В 2021 году, когда "Лебедя" снова начали критиковать в сети, Ингл еще раз заступилась за шоу. По словам женщины, она была в восторге от того, как ее внешность изменилась, и по-прежнему ощущает себя "бомбически". "Я счастлива. Какое-то время я жила за границей, достаточно долго жила в Италии. <…> Я уже не та, кем была раньше, но благодаря "Лебедю" и уверенности в себе мне сегодня нравится то, кем я являюсь", — заверила Ингл в выпуске телешоу For Real: The Story of Reality TV.

Героиня первого сезона шоу Келли Алеми рассказала ведущему этой же программы, что тоже осталась довольна трансформацией на "Лебеде". А ее соперница по реалити Рейчел Лав-Фрейзер в 2013 году, обсуждая с The New York Post жалобы отдельных девушек на последствия операций, и вовсе назвала некоторых участниц проекта нытиками. "Создатели реалити-шоу не должны помогать тебе на протяжении остатка твоей жизни", — раскритиковала их Лав-Фрейзер.

Высказывания создателей "Лебедя" о том, что на самом деле происходило на шоу, только подкрепляют неоднозначные впечатления о реалити. Сценаристка передачи Ребекка Хертц косвенно подтвердила слова Бессант о том, что съемочный материал серьезно редактировали, чтобы добавить в шоу противоречий. По словам Хертц, команда проекта "создавала диалоги и ситуации, обрезая и склеивая материал". Для примера Хертц рассказала о том, как монтаж помог создать впечатление, будто у героини первого сезона Рэйчел Лав-Фрейзер был несчастливый брак, хотя на самом деле это было не так.