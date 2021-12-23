Сбылось или нет? Проверяем гороскоп на 2021 год

В конце 2020 года многие из нас стремились забыть его как страшный сон и надеялись, что 2021 год уж точно не подведет и окажется намного лучше предыдущего. Был ли год уходящий для вас трудным или, наоборот, оказался намного лучше предыдущего – можете решить только вы сами. Ну а мы, придерживаясь традиции, повторяем гороскоп на 2021 год, который был опубликован в декабре прошлого года — для того, чтобы каждый из нас мог сравнить, исполнилось ли то, что вам пообещали астрологи.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Поехали!

В 2021 году изменится многое. Правление Быка будет более размеренным, но при этом и активным. В цене будут настойчивость, трудолюбие и ответственность. Бык покровительствует тем, кто честен перед собой и окружающими, приходит на помощь и печется о благосостоянии своей семьи.

Стихия металла подразумевает прочность и стойкость, движение вперед и перемены к лучшему. Тем, кто хочет провести наступающий год успешно, важно помнить, что Бык не терпит обмана и халатного отношения к делам. В приоритете будут сферы работы и семьи, и нужно будет находить баланс, чтобы уделять время не только делам, но и близким людям.

Несмотря на то, что Бык считается консервативным покровителем, перемены и новшества не заставят себя ждать. В почете будут амбициозные, самостоятельные и дерзкие личности, а тем, кто ленится или пытается обманом стяжать благополучие, не повезет.

Бык отличается отменным здоровьем и в 2021 году многие смогут справиться с недугами, а также поправить свое здоровье.

Наступающий год ждут многие, надеясь, что ситуация будет более стабильной, чем в 2020 году. Познакомиться подробнее с характеристиками правления белого металлического Быка позволит гороскоп по Знакам Зодиака.

Напоминаем, что более точный прогноз на будущее можно узнать, составив индивидуальную астрологическую карту.