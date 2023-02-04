Счастье через болезнь. Когда онкологический диагноз работает во благо

Услышать от онкологического пациента, что его онкологический диагноз ему во благо — шокирующе странно. Однако некоторые пациенты именно так формулируют свой жизненный опыт, связанный с лечением онкологического заболевания.
Они объясняют это тем, что болезнь заставляет обратить на себя внимание. Приходится понять, что тело не имеет бесконечного ресурса прочности. Осознать, что любому организму временами требуется уход и отдых. Принять, что тело, мысли и душа взаимосвязаны и влияют друг на друга.
Я расскажу историю одной женщины, Светланы, мамы четырех дочек, которая считает, что онкологический диагноз заставил ее изменить отношение к себе, стать более счастливой и научиться ценить каждую минуту своей жизни.
Детство
Светлане из-за болезни матери пришлось часть детства провести в интернате. Отец и мама развелись, потому что отец выпивал и обижал маму. Ему по каким-то причинам были неинтересны собственные дети. Поэтому, когда мама находилась в больнице, детей отправляли в интернат. Со временем, болезнь у мамы прогрессировала, и дети все чаще жили в интернате. Светин характер и поведение формировались жизненными обстоятельствами детства — маму нужно было защищать от отца, а в интернате нужно было отстаивать себя. Маму часто увозили в больницу, и у Светы всегда присутствовал страх, что ее бросят, и она останется одна. Ее основными качествами стали воинственность, сила, стойкость, — это то, что было необходимо, чтобы выжить. Но и страх одиночества стал ее постоянным спутником. В то же время ей остро не хватало заботы, любви, понимания и нежности. Психологи говорят, что почти все причины, от которых зависят наши реакции и последующие действия, в дальнейшей взрослой жизни, приходят из детства, именно там формируются манеры поведения, которые оказывают влияние на принятие решений всю нашу взрослую жизнь.
Своя семья
В первый раз Светлана вышла замуж в 18 лет, можно сказать из-за жизненных обстоятельств: из интерната домой возвращаться не хотелось, в нем старшие братья устроили притон — пьянки-гулянки, дым коромыслом. Сблизившись в своей компании с симпатичным молодым человеком, но не обладая опытом отношений с противоположным полом, Светлана согласилась стать его женой. Через какое-то время родилась первая дочь, потом вторая и третья, практически погодками. Светлана старалась быть хорошей матерью и хорошей женой, но пугающие картины из своего детства стали возникать и в ее новой семье — муж стал выпивать и поднимать на нее руку. Но Света однажды дала такой решительный отпор, что больше этого не повторялось. Никто не может обижать ни ее, ни ее детей.
Однако когда нет любви и уважения, ни одна семья не может долго продержаться в браке. Светлана в какой-то из дней посмотрела на себя в зеркало — изможденная уставшая женщина, кожа да кости. Денег не было, вся забота о детях и доме — на ней. Муж в ссорах говорил ей — "Кому ты нужна с тремя детьми?". Действительно, уйти с детьми было некуда, да и не на что. Но не в правилах Светланы сдаваться. Безусловно, взращенные с детства качества стойкости и силы помогли ей выстоять в этой ситуации. Она поставила жесткий ультиматум своему мужу, что при детях он не будет пить и приходить пьяным, что она выходит на работу, и они живут теперь, как соседи, пока она не сможет решить вопрос с жильем.
Второй брак
Светлана считает, что Бог, в которого она очень верит, помог ей тогда. Она очень быстро встретила мужчину, он жил буквально в соседнем дворе и взаимная симпатия переросла в любовь. В этом браке, в большой любви родилась четвертая дочь. Все было благополучно и счастливо пять лет, были и деньги, и любовь. Но преследующий кошмар из детства снова залез в ее семью. Муж начал выпивать и пил запойно. Выпив, устраивал скандалы, разборки, забирал деньги, но последней каплей было то, что он поднял на нее руку. Светлана не могла такого позволить и развелась с ним.
Мама четверых дочек и диагноз
Потом она много работала, на разных работах, чтобы поднять четверых детей и оплачивать счета. Не было времени ни оглядеться, ни подумать о себе, слово "надо" определяло всю ее жизнь. 2017 стал самым тяжелым в ее жизни — ее уволили с одной из работ, денег стало мало, она была одинока, начались проблемы у одной из дочерей с наркотиками и агрессивным поведением. Ей казалось, что у нее просто нет сил жить дальше. Да и смысла она не видела. Всю жизнь она жила и думала, что, вот дойду до поворота, дотерплю, и там, наконец, начнется белая полоса, но за этим поворотом возникал новый поворот, и снова нужно было бороться и терпеть. Обнаружив у себя в груди уплотнение, она решила, что ничего делать не будет, ей уже все равно. Ночью приснился сон, в котором Бог ей сказал, что нужно идти к врачу. Светлана отмахнулась от сна. Через время снова сон, и снова Бог с теми же словами, что нужно показаться врачу, но только сейчас все будет сложнее.
Почти откровение
У каждого бывают в жизни поворотные события, которые для других не значат ничего, а для тебя становятся инсайтами, полностью переворачивающими твою жизнь. У Светланы так произошло с прочитанным постом в Facebook. Он был о любви и бережности к себе. Внезапно у нее открылись глаза на то, что она никогда не любила себя, жила с полузакрытыми глазами, в страхе и борьбе, преодолевая преграды, вообще не задумываясь ни о себе, ни о том, что она хочет. После этого переосмысления ей захотелось жить и бороться. За себя. Впервые — только за себя. Потому что она человек, она сама у себя есть, и она достойна любви.
Она обратилась к доктору, в груди обнаружили три опухоли, открыли "зеленый коридор" и все завертелось. Светлана пробыла на долгом больничном, нельзя назвать это отдыхом — все время было занято процедурами и лечением, но, тем не менее, удалось выскочить из колеса бесконечной тяжелой работы. По ее словам, и здесь Бог ее поддержал — в ее жизнь вошли люди, которые не оставили ее одну. Группа поддержки „Про Жить" помогла ей эмоционально, окружающие люди поддержали ее финансово в этот тяжелый период. На каждую химиотерапию она ходила как на очередную ступень к здоровью. Да, было тяжело, но поддержка и понимание, что все это необходимые шаги к ее новой, более осознанной жизни, ее окрыляют.
Любовь к себе
Как же так сложилось, что теперь — после операции и долгого лечения — Светлана чувствует себя более счастливой, чем до? Потому что появилось наработанное за болезнь умение слушать и слышать себя и свое тело. Принимая ежедневные решения, она всегда спрашивает себя, что хочет она. Слово "надо" из взрослой жизни не уйдет никогда. У каждого из нас есть обязательства и ответственность, но выражения "я хочу" или "я так не хочу" стали ее друзьями. Можно баловать себя мелочами, временем отдыха, раньше она думала, что чужие желания важнее ее собственных, и задвигала свои на задний план. Она научилась выражать свои чувства — раньше при конфликте она бы замкнулась и перетерпела, а накопив, выплеснула бы в тройном размере, теперь же сразу говорит, что ей нравится, а что нет. Она очень боялась показаться слабой, попросить помощи, сейчас, понимая, что она не справляется, ищет и просит ей помочь. Света научилась заботиться о себе и говорит, что продолжает учиться этому. Самое главное — она перестала бояться, что ее бросят, и она останется одна. Детский страх одиночества перестал определять все ее действия. Ей потребовался сильнейший шок диагноза "рак", чтобы самой обратить на себя внимание.
Я призываю вас вспомнить про себя сейчас. Вы — это самое ценное, что у вас есть. Заботьтесь о себе и берегите себя. Я хочу этого? У меня есть силы это сделать? Мне нужен отдых или я полон сил? Пусть эти вопросы станут главными для вас.
Всех, кому необходима поддержка, приглашаем в общество взаимопомощи онкологических пациентов "Par Dzīvot/Про Жить" (https://pardzivot.lv).
Будем признательны за помощь, в том числе в виде пожертвований, реквизиты группы здесь (https://pardzivot.lv/#contact)