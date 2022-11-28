"Сделай фику": метод шведов легко избавит от тоски в мрачном ноябре

Опыт жителей Скандинавии, тоже страдающих от недостатка солнца и плохой погоды, может пригодиться тем, кто хандрит в хмуром ноябре, пишет doctorpiter.ru Разбираемся, как простой шведский метод "фика" помогает снова почувствовать себя счастливым.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Чем грозит недостаток солнца



Ноябрь — один из самых пасмурных месяцев в году в странах Балтии и Скандинавии.

Уменьшение количества солнечного света в холодные месяцы года запросто может вызвать у человека затяжную тоску и хандру. Ее симптомы — подавленное настроение, раздражительность и вялость, трудности с концентрацией внимания и тяга к углеводам.

"Недостаток солнца влияет на снижение уровня серотонина, так называемого "гормона счастья", а смена времени года в целом может нарушить баланс уровня мелатонина в организме — он регулирует режим сна и настроение", — объясняет доктор Крейг Савчук, психолог клиники Майо (США).

Опыт скандинавов



Финны, шведы, норвежцы точно так же как и прибалты страдают от осенней хандры и радуются крайне редко появляющимся в это время года лучам солнца.

В культуре народов этих стран есть давно закрепившиеся традиции, которые помогают пережить мрачный сезон. Может, именно поэтому жители Скандинавии чаще других попадают в списки самых счастливых людей на планете?

Фика, никсен и kalsarikännit



"В Швеции есть такая традиция — она называется "фика", — рассказывает психолог Энди Коуп. — Это перерыв на кофе, который устраивают каждые два часа, и длится он не более 15 минут. Смысл его в том, чтобы находить время для замедления и позитивных пауз — посидеть несколько минут в тишине, насладиться напитком и, возможно, десертом, или пообщаться с теми, кто вам близок и дорог. Это такой своеобразный пит-стоп, который позволяет перезарядить энергетические батарейки".

В Голландии подобная перезагрузка тоже имеет свое название — "никсен". Это когда человек сидит в кресле минут десять и просто смотрит в окно.

"В мире чрезмерной занятости сделать "фика" и "никсен" на удивление сложно, — говорит Энди Коуп. — Мы все больше становимся людьми с функцией "делать", а не людьми с функцией просто "быть". Так что иногда стоит задуматься об этом и попробовать ненадолго сосредоточиться на тех вещах, за которые вы благодарны себе и другим".

Кстати, у финнов тоже есть способ справиться с хандрой — kalsarikännit ("калсарикяннит"). Буквально это означает домашний отдых в пижаме наедине с собой или любимым человеком с бокалом вина или пива — без намерения выходить на улицу. Причем речь не идет о том, чтобы напиться до беспамятства.

Как не перепутать хандру и депрессию



Психотерапевт Артем Толоконин также рассказал как простыми способами улучшить плохое настроение — например, принять контрастный душ, добавить физической активности, сбалансировать питание и сосредоточиться на уникальных моментах, которые дает вам жизнь именно здесь и сейчас.

По словам врача, важно различать хандру, тоску и опасную депрессию. Тревожные маркеры последней — это когда вас утомляют даже самые простые задачи (помыть посуду, почистить зубы), ничто не радует и не увлекает, и вам не становится легче, а только хуже — вы не видите смысла что-либо делать, поскольку этот мир безнадежно плох. Если в этом вы увидели себя ― это повод обратиться за помощью к врачу.