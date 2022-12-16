Сделай сам: 6 идей для самодельных экологичных рождественских подарков

Каждый год на Рождество и Новый год мы стараемся порадовать своих близких подарками, но часто даже не задумываемся о том, что в праздничный сезон особенно способствуем чрезмерному потреблению и увеличению отходов. Эксперты конкурса идей школьников Solve for Tomorrow призывают избегать распродаж и покупки ненужных вещей, выбирая самодельные и экологичные подарки.

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Самодельные подарки — отличный способ уменьшить количество отходов. Если для изготовления подарка не хватает нужных частей, посетите магазин подержанных вещей или барахолку, чтобы дать вещам новую жизнь. Не забывайте, что упаковка также загрязняет окружающую среду — используйте для упаковки подарков подарочные пакеты прошлых лет, остатки подарочной бумаги или кухонное полотенце.

"Быть дружественным окружающей среде не означает отказываться от праздничных традиций. Если вы решили сделать кому-то подарок на Рождество, подумайте о том, чтобы подарки были полезны и наполнены смыслом, а не пополнили горы мусора через некоторое время. Выбирайте качественные и долговечные вещи или дайте вещам еще одну жизнь. Самодельные подарки получатель оценит по достоинству, если они преподнесены от всей души и наглядно демонстрируют вложенное время и усилия", — говорит руководитель инициативы Solve for Tomorrow в странах Балтии Эгле Тамелите.