Сделано в Латвии: сладости из шишек, чесночная карамель и другие необычные подарки от местных брендов

В Латвии немало брендов, чья продукция давно зарекомендовала себя как хороший подарок: Рижский бальзам, конфеты Laima, косметика Stenders давно у всех на слуху. А если хочется подарить что-то новое, уникальное и необычное? Например, сладости из шишек, глиняную посуду, стильную одежду или даже карамельки из чеснока!
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама
В нашей стране много небольших производителей, которые делают качественные и интересные товары. Мы выбрали лишь некоторые из них и, возможно, именно здесь вы найдете вдохновение для будущего подарка себе и близким.
- 1. Шоколад, вино и другие вкусные подарки
- 2. Косметика, свечи и подарки для души
- 3. Магазины латвийского дизайна и других местных товаров
- 4. Ежедневники, блокноты и бумага
- 5. Кольца, серьги и другие украшения
- 6. Подарки для самых маленьких
- 7. Предметы интерьера и дизайна
Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.