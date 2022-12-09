Сделано в Латвии: сладости из шишек, чесночная карамель и другие необычные подарки от местных брендов

В Латвии немало брендов, чья продукция давно зарекомендовала себя как хороший подарок: Рижский бальзам, конфеты Laima, косметика Stenders давно у всех на слуху. А если хочется подарить что-то новое, уникальное и необычное? Например, сладости из шишек, глиняную посуду, стильную одежду или даже карамельки из чеснока!

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В нашей стране много небольших производителей, которые делают качественные и интересные товары. Мы выбрали лишь некоторые из них и, возможно, именно здесь вы найдете вдохновение для будущего подарка себе и близким.