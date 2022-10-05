Сейчас спою! Почему люди творят глупости из-за алкоголя?

О том, как алкоголь влияет на поведение, известно немного. Вот несколько проблем, которые мешают ученым во всем разобраться, пишет Cuprum Media.

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Алкоголь нарушает баланс нейромедиаторов в мозге, что влияет на наши чувства, мысли и поведение. Но предсказать, в какую сторону нарушится этот баланс, невозможно. Люди по-разному реагируют на спиртное, поэтому многие эффекты алкоголя субъективны: после пары бокалов кто-то становится веселым, кто-то — грустным, а кто-то — злым. Все — из-за генов, состояния здоровья, гормонального фона, социальной среды, воспитания, жизненного опыта и множества других факторов.

Раз субъективные эффекты опьянения оценить сложно, можно перейти к лабораторным исследованиям. Но и здесь все не так просто. Можно дать испытуемому выпить, поместить его в томограф и посмотреть, какие изменения происходят в мозге. Однако алкоголь расширяет сосуды, а изменения активности мозга оценивают по кровотоку — по тому, насколько интенсивно разные участки мозга потребляют энергию и куда кровь приливает сильнее. Когда человек выпил, сосуды расширены просто потому, что в крови есть алкоголь, поэтому непонятно, каким участкам мозга нужна энергия.

Несмотря на эти трудности, ученые смогли выяснить, почему кто-то танцует на барной стойке или плачет под песни Мадонны.

Спиртное уменьшает тревожность

Согласно небольшому исследованию, алкоголь притупляет чувство тревоги. По словам авторов, это не первый подобный эксперимент, однако им удалось доказать, что алкоголь не влияет на осознание ошибок, а снижает беспокойство по этому поводу.

В исследовании приняли участие 67 человек в возрасте от 21 года до 35 лет. Их поделили на три группы: одной давали алкогольные напитки, второй — плацебо, то есть якобы спиртное, а третья группа вообще не получала никаких напитков. Всем испытуемым нужно было решить умеренно сложную компьютерную задачу. В результате оказалось, что те, кто пил алкоголь, понимали, когда допускают ошибку, как и участники из других групп. Однако если участники из других групп после неудачи немного расстраивались, старались решать задачу более вдумчиво и не торопиться, то те, кто пил алкоголь, не переживали об ошибке и не пытались действовать осторожнее.

Когда мы думаем о том, что нас тревожит или пугает, в мозге активируется миндалевидное тело — область, которая обрабатывает угрожающие сигналы и отвечает за реакцию на них. Если поместить трезвого человека в томограф и показать ему картинки с испуганными или агрессивными лицами, то миндалины будут активны. Но если перед этим дать этому человеку выпить и показать те же картинки, то миндалевидное тело перестанет реагировать на стимулы. То есть человек все так же видит испуганное или злое лицо, но его это не волнует. Поэтому, когда мы выпиваем, то, что раньше нас пугало, перестает казаться опасным.

Алкоголь притупляет критическое мышление и восприимчивость к боли

После выпивки люди хуже контролируют свои действия. Все потому, что алкоголь воздействует на префронтальную кору, которая отвечает за убеждения, планирование, способность рассуждать, анализировать информацию и принимать решения. Трезвые люди реже рискуют и чаще стараются сдерживаться, потому что префронтальная кора подавляет внезапные эмоциональные порывы, а вот после пары коктейлей сложно критически относиться к своим действиям и тому, что происходит вокруг. Иногда это помогает. Например, обычно скромный человек, который стесняется подойти к девушке, после бокала вина может признаться в своих чувствах. Но бывает и по-другому: нетрезвому человеку может показаться, что на него как-то не так смотрят, — и он решит устроить драку.

Алкоголь также снижает восприимчивость к боли. Он воздействует на эндогенные опиоидные системы мозга, которые и блокируют восприятие боли, из-за этого некоторым нетрезвым людям кажется, что они бессмертные. Если добавить к этому потерю страха и невозможность критически мыслить, вероятность наделать глупостей после нескольких шотов возрастает.

Еще алкоголь влияет на мозжечок, который отвечает за координацию. Нечувствительность к боли вместе с нарушенной координацией увеличивает риск травм. Кроме того, пьяный человек может серьезно пострадать, но он не обратится за помощью вовремя, потому что не понимает, насколько все плохо.

Чем больше выпивки, тем меньше контроля

Опьянение провоцирует как стимулирующие, так и расслабляющие эффекты. Когда человек только выпил, он чувствует себя веселым и раскованным, но чем больше он пьет, тем сильнее проявляются тормозящие эффекты алкоголя: становится сложно думать больше одной мысли в моменте, говорить, держать равновесие, запоминать, что происходит и что он делает. Поэтому наступает момент, когда люди не контролируют себя и делают то, за что утром будет в лучшем случае стыдно.

Алкоголь — это депрессант, но не в том смысле, что он вызывает депрессию. Вместо этого он замедляет сигналы между мозгом и телом, то есть подавляет общую мозговую активность. И чем больше выпить, тем сильнее выражены все те эффекты, о которых мы говорили выше.