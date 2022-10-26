Хотя сексуальное насилие над детьми обычно связано с действиями взрослых, дети также склонны заходить слишком далеко в своих играх, что иногда приводит к вредному сексуальному поведению: опрос, проведенный Центром исследований SKDS, показал, что более половины детей в возрасте до 16 лет сталкивались с комментариями сексуального характера или действиями других детей.

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Об этом на онлайн-конференции "Сексуальное поведение — могут ли дети навредить друг другу? Как понять и помочь", — рассказали в Центре Dardedze.

В целом 56% молодых людей в возрасте до 16 лет сталкивались с действиями сексуального характера или комментариями. Большинство из них сталкивались с ними в школе (39%), чаще со стороны друзей или одноклассников. Когда это происходило, 41% не понимали смысла происходящего, 26% чувствовали себя плохо после случившегося, а 15% чувствовали себя вынужденными согласиться на эти действия. Показательно, что только 12% детей рассказали об этом родителям или родственникам и столько же получили психологическую помощь.

"Вредное сексуальное поведение — это несоответствующие возрасту сексуальные действия или высказывания, которые могут нанести вред самому ребенку или окружающим, особенно если дети разного возраста или уровня развития.

До сих пор в Латвии мало говорили об этой теме, но поскольку родители и специалисты часто ищут ответы у нас, мы видим, что необходимо более глубокое понимание этой проблемы — во-первых, уметь отличать нормальное развитие ребенка от нежелательной деятельности, во-вторых, чтобы знать, как действовать превентивно, и, в-третьих, чтобы взрослые понимали, как реагировать в таких случаях", — объясняет член правления Центра Dardedze Лайла Балоде.

"Важно понимать, что в случае с детьми игнорирование проблемы или обвинение не поможет — все задействованные дети, а также их родители нуждаются в поддержке и помощи, чтобы узнать границы безопасных отношений и остановить продолжение вредных действий со стороны".

Проведенный опрос подтверждает, что те молодые люди, у которых в детстве были эмоционально близкие и сердечные отношения с родителями, меньше сталкивались с пагубным сексуальным поведением среди детей.

С другой стороны, было установлено, что такие факторы, как очень строгое воспитание, а также доступность порнографии, провоцируют злоупотребления. В общей сложности 28% респондентов видели порнографию до 10 лет, и данные показывают: чем раньше дети столкнулись с ней, тем больше они испытали сексуальных действий или комментариев.

Центр Dardedze также провел опрос специалистов, работающих с детьми. Он показал, что мнения специалистов о том, что считать нормальным половым развитием в разном возрасте, весьма различаются. Точно также треть специалистов заявили, что они не знают, что делать, если ребенок демонстрирует несоответствующее возрасту вредное сексуальное поведение.

На вопрос, сталкивались ли специалисты с действиями сексуального характера или комментариями между детьми, 65% заявили, что слышали сексуальные комментарии, 26% — сексуальные угрозы, а каждый третий видел детей за просмотром порнографических материалов. 30% заявили, что сталкивались с информацией о прикосновениях к интимным местам среди детей, 22% столкнулись с отправкой фото в обнаженном виде. 6% также были проинформированы о сексуальных актах.

Эти ситуации чаще всего наблюдаются в школе, особенно в подростковом возрасте, но отдельные случаи наблюдаются и в дошкольном, и в младшем школьном возрасте. Приглашенные специалисты указывают, что чаще всего с детьми проводятся беседы, психологическая поддержка, просветительские мероприятия, информация сообщается руководству и другим учреждениям.

Опрос молодежи в возрасте от 18 до 25 лет был проведен летом этого года Центром исследований SKDS, в котором принял участие 521 респондент, а в ходе интернет-опроса, проведенного Центром Dardedze, было выяснено мнение 257 человек.

На конференции "Сексуальное поведение — могут ли дети навредить друг другу? Как понять и помочь" эксперты из Великобритании, Швеции, Австралии, Бельгии и Нидерландов, а также местные представители организации Центр Dardedze и Государственной службы пробации поделились опытом профилактики и реабилитации случаев вредного сексуального поведения.