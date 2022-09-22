Сентябрь — это новый январь: почему жизнь "с чистого листа" надо начинать осенью

Как правило, все "важные решения" мы принимаем под бой курантов и звон бокалов. И ложимся спать в новогоднюю ночь с уверенностью: завтра все изменится. Вскоре понимаем, что не изменилось ничего и ждем очередного Нового года, чтобы снова дать себе обещания, которые не сбудутся, пишет doctorpiter.ru

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Психологи говорят: в такой замкнутый круг попадает большинство людей. Не наберется даже 10% тех, кто в середине января уже находится на пути к выполнению своих целей. Ну, действительно, сначала вы несколько дней отмечаете. Потом еще три недели экономите остатки денег — до следующей зарплаты. На сезон обновления совсем не тянет.

Перезагрузка



"На самом деле январь — худший месяц для размышлений о переменах, — говорит клинический гипнотерапевт и психотерапевт Жаклин Карсон. — Я советую своим пациентам отказаться от новогодних решений и планировать перезагрузку в сентябре".

Эксперт объясняет: осень — самое удачное время для новых начинаний. Это начало учебного года, конец летних каникул. То есть, мы с детства подсознательно понимаем, что новый цикл — это с сентября по май. Поэтому такое время естественнее для планирования дел, тогда как лето — это время подводить итоги и отдыхать.

"Наше подсознание с самого раннего возраста запрограммировано на то, что сентябрь — это "начало всех начал", — говорит Жаклин Карсон. — Это время года с максимальной продуктивностью. К тому же мы еще полны сил после отпуска, а дни не настолько короткие и мрачные, чтобы утомлять нас".

Другой положительный момент в том, что к зиме — к тем самым новогодним каникулам — у вас уже скорее всего будет выполнена часть плана. И получится отдохнуть и восстановиться. При этом об осенних целях вы скорее всего не будете заявлять так громко, как о новогодних. А значит родные не будут давить на вас, напоминая, что вы планировали бросить курить, похудеть или заняться спортом.

С Жаклин согласен и корпоративный психолог Джереми Снейп. Он объясняет: переориентация после лета очень отличается от январского ритуала постановки целей.

"Цели, которые мы ставим в Новом году, кажутся более амбициозными и мечтательными, и в результате их редко кому удается достичь, — говорит он. — Нашему мозгу проще сосредоточиться на контролируемых процессах сейчас, нежели судорожно думать, как реализовать новогоднее стремление "стать миллионером"".

Как правильно ставить цели