Сентябрь — это новый январь: почему жизнь "с чистого листа" надо начинать осенью

Как правило, все "важные решения" мы принимаем под бой курантов и звон бокалов. И ложимся спать в новогоднюю ночь с уверенностью: завтра все изменится. Вскоре понимаем, что не изменилось ничего и ждем очередного Нового года, чтобы снова дать себе обещания, которые не сбудутся, пишет doctorpiter.ru
Психологи говорят: в такой замкнутый круг попадает большинство людей. Не наберется даже 10% тех, кто в середине января уже находится на пути к выполнению своих целей. Ну, действительно, сначала вы несколько дней отмечаете. Потом еще три недели экономите остатки денег — до следующей зарплаты. На сезон обновления совсем не тянет.
Перезагрузка
"На самом деле январь — худший месяц для размышлений о переменах, — говорит клинический гипнотерапевт и психотерапевт Жаклин Карсон. — Я советую своим пациентам отказаться от новогодних решений и планировать перезагрузку в сентябре".
Эксперт объясняет: осень — самое удачное время для новых начинаний. Это начало учебного года, конец летних каникул. То есть, мы с детства подсознательно понимаем, что новый цикл — это с сентября по май. Поэтому такое время естественнее для планирования дел, тогда как лето — это время подводить итоги и отдыхать.
"Наше подсознание с самого раннего возраста запрограммировано на то, что сентябрь — это "начало всех начал", — говорит Жаклин Карсон. — Это время года с максимальной продуктивностью. К тому же мы еще полны сил после отпуска, а дни не настолько короткие и мрачные, чтобы утомлять нас".
Другой положительный момент в том, что к зиме — к тем самым новогодним каникулам — у вас уже скорее всего будет выполнена часть плана. И получится отдохнуть и восстановиться. При этом об осенних целях вы скорее всего не будете заявлять так громко, как о новогодних. А значит родные не будут давить на вас, напоминая, что вы планировали бросить курить, похудеть или заняться спортом.
С Жаклин согласен и корпоративный психолог Джереми Снейп. Он объясняет: переориентация после лета очень отличается от январского ритуала постановки целей.
"Цели, которые мы ставим в Новом году, кажутся более амбициозными и мечтательными, и в результате их редко кому удается достичь, — говорит он. — Нашему мозгу проще сосредоточиться на контролируемых процессах сейчас, нежели судорожно думать, как реализовать новогоднее стремление "стать миллионером"".
Как правильно ставить цели
- Не надо бросаться менять все и сразу. Первое, что нужно сделать — оценить каждую сферу своей жизни (семья, карьера, финансы, общение, здоровье) по шкале от 1 до 10.
- Дальше надо понять, какую сферу вы хотите изменить в первую очередь. Но не резко до десятки, а хотя бы на один пункт, например, с 5 до 6.
- Продумайте заранее, как вы сохраните достижение, если цель достигнута.
- Приготовьтесь к тому, что примерно через неделю вам захочется все бросить и вернуться к прежним привычкам. Это нормально. Людям проще придерживаться уже знакомой рутины, даже если она не приносит пользы — так легче жить. Попытка что-то изменить потребует определенных усилий, особенно, если придется выйти из зоны комфорта
- Старайтесь ориентировать цели на "позитив", а не на "избегание". То есть не "я не буду есть после шести", а "я постараюсь скорректировать режим питания".
- Все цели должны быть достижимыми и конкретными, чтобы вы могли отслеживать свой прогресс. "Заработать много денег" — это круто, но сложно понять, что такое "много" и когда это "много" должно появиться. А вот цель "увеличить свой доход до 80 тысяч рублей в месяц за полгода", — с этим уже можно работать.
- Если вам нужна внешняя мотивация, поделитесь своей целью с одним близким человеком и попросите его раз в две недели спрашивать, какие у вас успехи.