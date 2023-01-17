"Сердцем к сердцу - 2023": благотворительная ярмарка в поддержку онкологически больных детей

Благотворительная акция "Сердцем к сердцу" в поддержку детей, болеющих онкологическими заболеваниями, состоится 17, 18 и 19 февраля в торговом центре Domina Shopping.

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17, 18, 19 февраля 2023 года, в торговом центре Domina Shopping, на первом этаже, на центральной площади, около ресторана Vairāk Saules, пройдет традиционная ярмарка изделий, созданных латвийскими ремесленниками, творческими группами, дизайнерами и неравнодушными людьми. На ярмарке каждый желающий может выбрать для себя товар-подарок и оставить за него пожертвование. Один подарок — одно пожертвование. Цен у изделий нет и каждый сам решает, сколько он может и готов оставить за выбранный сувенир, брелок или игрушку, сделанную вручную.

Все собранные средства передаются в фонд Детской больницы Bsf.lv для детей, болеющих онкологическими заболеваниями.

Традиционно в ярмарке принимают участие как профессиональные ремесленники, так и все неравнодушные люди, которые готовятся к мероприятию заранее. В Риге и Лиепае находятся пункты приема поделок, которые начали свою работу 10 января и принимают поделки до 12 февраля включительно. Игрушки, украшения, элементы декора и интерьера, сувениры, талисманы, брелоки, керамика и изделия из других материалов делают как профессиональные студии, так и школы, сады и просто неравнодушные люди. У изделий не будет цены и каждый, кто захочет получить тот или иной сувенир, сможет оставить возможную для себя сумму в шкатулке для пожертвований.

Акция проводится с 2014 года. За время ее существования в фонд Детской больницы было передано более 35 000 евро.

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