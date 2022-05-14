Съесть нельзя исключить: особенности питания при онкологическом заболевании

Когда диагноз "рак" поставлен, а терапия назначена, то остается организация будничной жизни — еда, сон, отдых, работа.
Сегодня поговорим про еду. Волнует тема эта почти всех, споров вызывает много, перегибов и ненужного рвения тоже.
Чем питаться? При простоте вопроса, ответить на него крайне сложно. Врачи на всех этапах лечения и реабилитации рекомендуют питаться разнообразно и полноценно и лишь при определенных типах опухолей и их лечении дают особые рекомендации.
Как раз вот здесь начинаются первые трудности — потому как психологически легче получить набор четких рекомендаций и запретов и следовать им все время, чем искать объяснения врачебным обтекаемым словам "полноценно". Попробуем разобраться.
Частые заблуждения
Пациент слышит: "у вас рак", эмоции сумасшедшие и все со знаком минус, и если в это момент человек не проваливается в депрессию и апатию, то начинает действовать. Иногда слишком активно. Делать все, что в его силах и компетенции, чтобы помочь организму выздороветь.
Увы, начитавшись советов в интернете, многие часто перегибают палку.
Например, пробуют голодать, чтобы лишить опухоль питания, и таким образом, остановить ее рост и распространение.
Что в итоге? К доктору на операцию или на химиотерапию приходит изрядно ослабевший пациент, с плохими результатами крови. В итоге все медицинские манипуляции отодвигаются.
Да, лишний вес называют возможным фактором роста злокачественных опухолей, но в тот момент, когда она уже поселилась в организме, зачем изводить себя голоданием? Хорошо, если есть куда худеть, но раком болеют и весьма стройные люди, а интернет доступен всем. Призываю быть разумнее, слабый организм может не справиться с предстоящим лечением.
Или, доверяясь убедительному и броскому заголовку статьи, обещающей, что некий продукт или монодиета может на 100% победить раковые клетки в организме, начинают ежедневно огромными порциями налегать на этот продукт. Это часто вызывает аллергические реакции, гастриты, токсические поражения печени и прочие добавочные к раковому заболеванию болезни.
Интернет: друг или враг?
Однако, я понимаю, почему люди доверяются таким советам. В них все просто — вот продукт, его нужно есть или пить, и ты станешь здоров в ста процентах случаях. А когда ты приходишь к лечащему доктору, то он описывает сложные протоколы лечения твоего типа опухоли. И обычно это долго, мучительно и нет абсолютных гарантий. Легче довериться тем, кто обещает. Ну и что, что нужно есть/пить странное или вообще употреблять лишь что-то одно.
Доктора не выступают против фитотерапии совсем (я не про мухоморы сейчас), она может помочь в восстановительный период между курсами химии и лучевой, но точно не должна использоваться как лечебное противоопухолевое средство. Диетолог Брюно Рейнар из Института Гюстава Русси утверждает: "Все нынешние разговоры о противораковых продуктах — это заблуждение, полная чушь. Я был бы счастлив, если бы какой-то фрукт мог излечить рак. Но, к сожалению, таких чудес не бывает".
Белок как строительный материал
Ни один продукт или отсутствие продуктов не может победить возникшую в организме опухоль.
Часто я слышу утверждение, что при онкологическом заболевании нельзя есть мясо или другую белковую пищу. Врачи нутрициологи, гастроэнтерологи, а главное, химиотерапевты настойчиво рекомендуют не отказываться от белка во время лечения и реабилитации, так как считают белок основным строительным материалом, и все процессы в организме, направленные на восстановление и регенерацию осуществляются за счет белка. Белок, в том числе аминокислоты, которые являются незаменимыми и не вырабатываются в организме человека, необходим для поддержания иммунитета и обеспечения транспорта в клетку белков, жиров, витаминов, гормонов и других необходимых веществ (белки-переносчики).
Особенно нуждаются в белке клетки крови, на которые действуют препараты химиотерапии. Лекарства атакуют быстрорастущие клетки, а клетки крови, как и опухолевые, являются быстрорастущими. Увы, они страдают в первую очередь. После курса химотерапии важно их восстановить до нормальных показателей, чтобы продолжить лечение. Без наличия белка это сделать затруднительно: если не питать здоровые клетки, восстановиться не получится.
Сладкое: лучше каша, чем пирожное
Сахар. Это самое сложновыполнимое ограничение, гуляющее по просторам интернета, в качестве панацеи от рака — запрет на сахар. Аккуратно разрушу этот миф.
Обращаемся к объяснениям и рекомендациям нутрициологов. Сахар — это простой углевод. В кишечнике он расщепляется до глюкозы, которая является источником энергии и важна для питания и репарации здоровых клеток. Организму все равно, откуда взять глюкозу для питания клеток, как раковых, так и здоровых — из конфет, меда, макарон или картофеля. Но, врачи-эндокринологи советуют не нагружать свою поджелудочную железу излишним сахаром, чтобы не получить другую хроническую болезнь — диабет. Соответственно, лишать свой организм глюкозы нельзя, она нужна для работоспособности и восстановления организма, но в питании нужно отдавать привычным с детства углеводам — картофелю, цельнозерновому хлебу, крупам, а не сладким шедеврам кондитерского кулинарного искусства. Нет, опухоль от этого не увеличится, но и пользы не будет никакой.
Сам себе доктор
Химиотерапия — особый период, в котором необходимо пристальное внимание к своему питанию. Несколько важных целей — не допустить снижения веса, смягчить побочные эффекты (рвота, диарея, изъязвления во рту, снижение аппетита) и насыщать тело всеми полезными витаминами и микроэлементами из поступающей пищи. Химиотерапевты особенно рекомендуют получать витамины из пищи, а не из БАДов или витаминных комплексов, потому что многие препараты могут входить в конфликт с проводимой терапией. Очень важно, любые витамины или добавки согласовывать с лечащим врачом, чтобы не навредить текущему лечению. В этот момент можно спросить у доктора о фитотерапии, как о смягчающей побочные эффекты или помогающей восстановлению.
"Мы есть то, что мы едим". Это сказал один из великих врачевателей древности. Слова приписывают и Гиппократу, и Авицене. Оба они связывали здоровье и питание. Уже тогда, во времена, когда еще не было консервантов, фастфуда, загазованности воздуха и прочих факторов прогресса и человеческого влияния. Что уж говорить про мир современный, более благополучный, но и более опасный местами. Связь здоровья и питания сейчас доказана, правильные пропорции белков, жиров и углеводов в рационе знают если не все, то многие, и остается лишь сделать свой выбор — будешь ли ты доктором самому себе, питаясь разумно и сбалансированно.
Всех тех, кто узнал о своем онкологическом диагнозе, лечится или находится в ремиссии, и кому необходима поддержка, приглашаем в группу взаимопомощи онкологических пациентов "Про Жить" (https://pardzivot.lv).
Будем признательны за помощь, в том числе в виде пожертвований, реквизиты группы здесь — (https://pardzivot.lv/#contact)