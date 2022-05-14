Съесть нельзя исключить: особенности питания при онкологическом заболевании

Когда диагноз "рак" поставлен, а терапия назначена, то остается организация будничной жизни — еда, сон, отдых, работа.

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Сегодня поговорим про еду. Волнует тема эта почти всех, споров вызывает много, перегибов и ненужного рвения тоже.

Чем питаться? При простоте вопроса, ответить на него крайне сложно. Врачи на всех этапах лечения и реабилитации рекомендуют питаться разнообразно и полноценно и лишь при определенных типах опухолей и их лечении дают особые рекомендации.

Как раз вот здесь начинаются первые трудности — потому как психологически легче получить набор четких рекомендаций и запретов и следовать им все время, чем искать объяснения врачебным обтекаемым словам "полноценно". Попробуем разобраться.

Частые заблуждения

Пациент слышит: "у вас рак", эмоции сумасшедшие и все со знаком минус, и если в это момент человек не проваливается в депрессию и апатию, то начинает действовать. Иногда слишком активно. Делать все, что в его силах и компетенции, чтобы помочь организму выздороветь.

Увы, начитавшись советов в интернете, многие часто перегибают палку.

Например, пробуют голодать, чтобы лишить опухоль питания, и таким образом, остановить ее рост и распространение.

Что в итоге? К доктору на операцию или на химиотерапию приходит изрядно ослабевший пациент, с плохими результатами крови. В итоге все медицинские манипуляции отодвигаются.

Да, лишний вес называют возможным фактором роста злокачественных опухолей, но в тот момент, когда она уже поселилась в организме, зачем изводить себя голоданием? Хорошо, если есть куда худеть, но раком болеют и весьма стройные люди, а интернет доступен всем. Призываю быть разумнее, слабый организм может не справиться с предстоящим лечением.

Или, доверяясь убедительному и броскому заголовку статьи, обещающей, что некий продукт или монодиета может на 100% победить раковые клетки в организме, начинают ежедневно огромными порциями налегать на этот продукт. Это часто вызывает аллергические реакции, гастриты, токсические поражения печени и прочие добавочные к раковому заболеванию болезни.

Интернет: друг или враг?