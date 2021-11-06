"Сезон счастья" напомнит о важности психического здоровья
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Чтобы подбодрить общество в самое темное время года, когда психическое и физическое состояние многих жителей ухудшилось из-за пандемии, Высшая школа экономики и культуры (ЕКА) запускает проект "Сезон счастья". Проект включает в себя гостевые онлайн-лекции экспертов, создание книги рецептов счастья, конкурс рисунков и другие мероприятия.

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Для многих ноябрь ассоциируется с самым темным месяцем в году. Это время, когда чаще всего возникает подавленное настроение. В этом году ситуация усугубляется распространением пандемии и различными ограничениями. Как следует из результатов ряда исследований, эти ограничения отрицательно сказываются на психическом здоровье жителей, особенно молодежи.

Проект "Сезон счастья" включает в себя ряд мероприятий, которые помогут улучшить как психическое, так и физическое состояние. Он направлен на то, чтобы помочь людям повысить чувство счастья в себе и других.

"Для многих из нас это непростое время — пандемия, ограничения, стресс. На нас также оказывает влияние погода и тот факт, что большую часть дня за окном темно, но в то же время это возможность посвятить время себе. Мы задумали этот проект, как остановку счастья в нашей ежедневной гонке, мы хотим поддержать людей и напомнить, что счастье не только в материальных ценностях, но и в психическом и эмоциональном самочувствии", — рассказала автор идеи проекта, ректор EKA Оксана Леньтюшенкова.

В рамках проекта запланировано несколько гостевых лекций экспертов по эмоциональному и психическому здоровью и счастью. Наиболее активная фаза проекта запланирована до Рождества, но некоторые мероприятия будут продолжены в долгосрочной перспективе.

В рамках "Сезона счастья" пройдет конкурс рисунков, в котором смогут принять участие и взрослые, и дети. После голосования в социальных сетях будут отобраны 12 рисунков, из которых будет составлен Календарь счастья на 2023 год. Проект также будет включать в себя несколько мероприятий по улучшению физического самочувствия.

Организаторы проекта планируют сделать "Сезон счастья" ежегодной традицией. Более подробную информацию о проекте и его деятельности можно найти на сайте университета.

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