She Goes Tech продолжается: женщин приглашают подавать заявки на ИТ-тренинги

Чтобы помочь 180 женщинам из стран Балтии приобрести базовые навыки, необходимые для дальнейшего обучения в области информационных технологий (ИТ), НПО Riga TechGirls и Accenture запускают сезон летнего обучения She Goes Tech.
На сегодняшний день более 1000 женщин прошли техническое обучение. Тренинги подходят для женщин, не имеющих базовых знаний в области компьютерных наук, но имеющих желание и интерес начать карьеру в сфере ИТ, обладающих аналитическим мышлением и хорошо владеющих английским языком.
Обучение будет проходить дистанционно, по вечерам в будние дни, чтобы его можно было совмещать с рабочими обязанностями или другими курсами. Больше о тренинге можно узнать на онлайн-встрече 2 июня, заявку на нее можно отправить через профиль Riga TechGirls в Facebook.
180 женщин получат возможность изучать языки программирования Java, JavaScript, .NET, а также пройти новый учебный курс по Python и Big Data. На другом курсе можно будет узнать о принципах DevOps в сфере облачных технологий и SAP Analytics. Опыт предыдущих лет показал, что женщинам, имевшим опыт работы в одной из областей STEM (наука, технология, инженерия и математика), финансовых услугах или STEM-образовании в экономике, легче перейти в ИТ-cферу из других отраслей.
Перед началом тренинга участницы должны будут пройти два теста, чтобы проверить свои навыки аналитического мышления и знания английского языка. Внимание также будет уделено желанию участников учиться, а также их резюме. Информация об обучении и сроках подачи заявок доступна здесь: www.shegoestech.lv