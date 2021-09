Шесть голливудских заблуждений о том, как проходят роды

Голливуд любит вставлять в свои фильмы сцены деторождения, изображая этот процесс по собственным стандартам. Однако роды в американских фильмах, как правило, не очень похожи на то, что на самом деле происходит в родильных отделениях.

Вспомните охваченных паникой женщин, у которых так внезапно и в самый неподходящий момент стали отходить воды, вспомните мужей, не имеющих ни малейшего понятия о том, как себя вести, и в конечном итоге падающих в обморок от переживаний и неожиданного зрелища - прямо в родильной палате… Такие кадры можно перечислять бесконечно.

А потом из-под деликатно размещенной простыни достают прелестного ребенка с восхитительно милым личиком, глазеющего в потолок или в камеру оператора.

Опираясь на книгу "Будет больно" (This is Going to Hurt), в которой британский врач Адам Ки в подробностях описывает, что именно происходит в родильной палате, и с помощью трех других специалистов мы развеиваем шесть мифов о родах, которые созданы и увековечены голливудской фабрикой грез.