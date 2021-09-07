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1. Мы не рождаемся лицом вверх
Шесть голливудских заблуждений о том, как проходят роды
Foto: Shutterstock

Голливуд любит вставлять в свои фильмы сцены деторождения, изображая этот процесс по собственным стандартам. Однако роды в американских фильмах, как правило, не очень похожи на то, что на самом деле происходит в родильных отделениях.

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Вспомните охваченных паникой женщин, у которых так внезапно и в самый неподходящий момент стали отходить воды, вспомните мужей, не имеющих ни малейшего понятия о том, как себя вести, и в конечном итоге падающих в обморок от переживаний и неожиданного зрелища - прямо в родильной палате… Такие кадры можно перечислять бесконечно.

А потом из-под деликатно размещенной простыни достают прелестного ребенка с восхитительно милым личиком, глазеющего в потолок или в камеру оператора.

Опираясь на книгу "Будет больно" (This is Going to Hurt), в которой британский врач Адам Ки в подробностях описывает, что именно происходит в родильной палате, и с помощью трех других специалистов мы развеиваем шесть мифов о родах, которые созданы и увековечены голливудской фабрикой грез.

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BBC News Русская служба:

1 7
1. Мы не рождаемся лицом вверх

Source

BBC News Русская служба

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BBC News Русская служба
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