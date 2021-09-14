Школьники могут попасть на бесплатные занятия по химии, физике и электронике
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Третий год подряд Научная школа Laboratorium для учеников 5 -12 классов объявляет конкурсный набор на 10 бюджетных мест. Победители смогут весь учебный год бесплатно дополнительно изучать химию и физику или электронику.

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Особенно ждут олимпиадников и мотивированных на учебу подростков. Приоритет отдается школьникам из малообеспеченных и нуждающихся семей.


Laboratorium проводит теоретические и практические занятия по точным и естественным наукам вне школы. Программа составлена так, что дети могут учиться в Laboratorium непрерывно со 2 по 12 класс.


"В Латвии много умных и одаренных детей и молодых людей, семьи которых не могут позволить себе платное дополнительное образование. На мой взгляд, очень важно дать этим детям возможность развивать свои навыки и знания, чтобы в будущем они стали способными специалистами, которые создают реальную добавленную стоимость не только для латвийского общества, но, возможно, и для всего мира", — считает руководитель школы Laboratorium Мартиньш Гулбис.


Одно бюджетное место дает возможность бесплатно посетить 30 практических занятий по 1,5 часа в течение 9 месяцев. Рижане (на латышском или русском языках) могут учиться очно, те, кто живет за пределами Риги (или не хочет заниматься очно) — раз в неделю онлайн. На бюджетное место может претендовать любой ученик 5-12 класса. Заявки принимаются до 15 сентября (включительно). Нужно заполнить анкету и отправить информацию и/или документы об успехах в школе, достижениях в олимпиадах и конкурсах, а также собственное мотивационное письмо ученика и рекомендации учителей на этом сайте.


В случае если студент не приходит на занятия 3 раза подряд без уважительной причины, бюджетное место теряется и передается другому кандидату.

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