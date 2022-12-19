"Сильные, как юрмальские сосны". Эксперты о том, должны ли женщины служить в латвийской армии

После начала войны в Украине в Латвии начались дискуссии о необходимости обязательной военной службы. На службу стали приглашать всех мужчин в возрасте от 18 до 27 лет, являющихся гражданами Латвии и состояние здоровья которых соответствует требованиям. Женщины могут служить добровольно, ведь что им делать в лесу? Такое мнение высказал министр обороны 13-го Сейма Артис Пабрикс ("За развитие/За!"). Но что в реальности? Правда ли, что в современной армии нет места женщинам?

Исторически в военной сфере женщины в основном занимались связью, уходом и канцелярскими обязанностями, но сейчас многое изменилось. Подполковник Анита Пизеле, начальник отдела оперативного планирования штаба Земессардзе, начала свою военную карьеру в 1995 году, когда женщины в армии были настоящей редкостью.

В Латвийской академии национальной обороны Анита прошла обучение в первом женском взводе (тактическое подразделение вооруженных сил, в котором обычно насчитывается от тридцати до пятидесяти солдат). Она рассказывает, что тогда о них писали буквально все — это был феномен. Учебу начали 20 девушек, из которых до сих пор служат около шести. Удельный вес женщин в Земессардзе — 19%, а это довольно много.

Если в армии женщинам не место, то что будет делать в "час Х" такая большая часть общества, не освоившая элементарных военных навыков?