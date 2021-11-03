Синяков нет, но душа искалечена: ответы на важные вопросы о психологическом насилии

Психологическое насилие можно прекратить, но этого должны хотеть оба партнера

Отношения можно попробовать "наладить", если этого хочет не только пострадавший, но и тот, кто применяет насилие. Или если агрессоров в паре двое, что тоже очень распространено. Тогда им стоит параллельно работать с психологом, занимающимся травмой насилия, и ЭФТ-терапевтом (ЭФТ — эмоционально-фокусированная терапия), который поможет восстановить доверие в паре и улучшить коммуникацию между партнерами.

Но если изменений хочет только потерпевшая сторона и стремится "вылечить отношения своей любовью", то дело обречено на провал. Поскольку чем больше любви вкладывается и чем больше прощения и смирения демонстрирует пострадавший партнер, тем больше может позволить себе обидчик и тем больше он будет думать, что у его поведения нет отрицательных последствий.

Изменить обидчика не удастся

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Все усилия, направленные на достижение этого, тщетны. Также нужно осознать, что пока живешь в таких отношениях, не только сам получаешь ущерб, но и не даешь измениться агрессору, ведь ты служишь ресурсом, который и позволяет ему так себя вести.

Необязательно ставить себе и другому диагноз типа "я — жертва" или "он — абьюзер": это далеко не всегда меняет ситуацию. Нужен выполнимый план побега, поддержка кого-то извне и признание невозможности что-то изменить в этих отношениях.

Тот, кто производит насилие, часто чувствует себя жертвой

Он видит угрозу в партнере, например, боится, что тот его бросит или будет унижать, — и поэтому нападает первым. При этом он думает, что защищается. Это ошибка восприятия. Вероятно, в прошлом — в основном в детстве — у человека было достаточно эпизодов, когда он действительно был жертвой, и теперь он проецирует этот опыт на реальность.

Психологическое насилие может происходить не только в партнерских, но и в рабочих отношениях

Практически каждый в некоторых случаях использует элементы психологического насилия и сам сталкивается с ним. Мы умеем от него защищаться, и оно не становится чем-то категорически вредным и плохим для нас, если не оказывается постоянным фактором отношений.

Например, начальник может попросить выполнить сверхурочную работу, намекая, что нетрудолюбивые сотрудники в этой компании не работают.

Здесь у человека может быть выбор: выполнить требование или отстоять право на отдых и впоследствии, возможно, столкнуться с ухудшением отношения. Если хотя бы теоретически у человека есть возможность сменить место работы, для него этот выбор не такой уж и критичный, он может в этой ситуации сказать "нет". Но если с работой сложно или же в предыдущем опыте (например, в детстве) у человека не было возможности отказывать, так как за этим следовало наказание, человек лишается этого выбора. Он вынужден согласиться, и в случае продолжения таких манипуляций может стать жертвой насилия.

Заметить это состояние можно по ощущению безысходности, тревоге и страху, возникающим в контакте с человеком или людьми, нарушающими границы; по ощущению стыда и вины; по внутренним монологам в свое оправдание. Такие отношения рушат самооценку и в итоге приводят к выгоранию.

Распознать жертву психологического насилия может быть непросто, но, если вы узнали о таком человеке, расскажите ему о помогающих организациях

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Часто пострадавшие держат происходящее с ними в секрете: им бывает стыдно признаться, что с ними так обращаются. Нередко они обесценивают опасность и вред, который наносят им такие отношения. Поэтому даже если мы видим, что человек не сопротивляется, когда с ним обращаются ужасно, не стоит думать, что ему это нравится или его это устраивает.

Чтобы справиться с этим, понадобится профессиональная помощь. Поэтому важно не обвинять пострадавшего и не настаивать на немедленных изменениях. Но точно стоит рассказать человеку, что есть бесплатные службы, где можно поговорить о своей ситуации и лучше в ней разобраться.