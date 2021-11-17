Скорбь во время пандемии Covid-19. Как помочь себе и другим?

Каждый человек на протяжении своей жизни соприкасается с траурными моментами, но этот процесс у каждого может проявляться по-разному. Для одного эти переживания могут быть относительно короткими, в то время как для другого могут длиться несколько месяцев и даже больше.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Данные из последних исследований также показывают, что пандемия Covid-19 затронула тех, кто потерял своих близких. Что такое скорбь и как мы можем помочь себе или другим во время траура, объясняют врач-психотерапевт Клиники психосоматической медицины и психотерапии Рижского Университета им. Страдиня Эрнест Пулиньш-Цинис и фармацевт Зане Мелберга.

Что такое скорбь?

Скорбь является естественной реакцией в случаях, когда мы соприкасаемся с какой-либо потерей. Во время этого процесса возможно переживание разных эмоций — шока, гнева, сомнений, чувства вины, страха и глубокой печали. Скорбь может оказывать влияние не только на ментальное, но и на физическое здоровье.

У человека могут наблюдаться расстройства сна, снижение аппетита, тошнота, снижение иммунитета и затруднение мыслительных способностей. Все это является нормальной реакцией разума и тела на потерю близких, к тому же — чем значительнее и больше эта утрата, тем больше вероятность того, что скорбь будет проявляться сильнее. Несмотря на то, что скорбь — это тяжелый процесс, каждому приходится соприкасаться с ней в своей жизни.

Скорбь у каждого человека может быть разной

Скорбь очень индивидуальна, и у каждого человека этот опыт может отличаться, поскольку он зависит от разных факторов. Некоторые из них — индивидуальность каждого человека, жизненный опыт, вера, а также то, насколько значимой была потеря. Одному довелось столкнуться с утратой родителей, бабушки или дедушки, в то время как другому пришлось проститься со своим коллегой или другом детства. Важно помнить, что не существует правильного или неправильного рецепта скорби, который мог бы помочь на этом сложном этапе жизни и подошел бы каждому.

Сколько длится траур?

"Обычно люди оплакивают близких до одного года, и продолжительность этого периода зависит от каждого индивидуально. Например, когда умирает человек, который не был особо близким, скорбь может длиться около месяца. Если же это был очень близкий человек, находившийся рядом большую часть жизни, то совершенно нормально, если скорбь продлится намного дольше. Из-за этого не следует беспокоиться.

Я бы не советовал также сосредотачиваться на длительности скорби, поскольку это накладывает ограничения и не позволяет человеку проходить процесс скорби естественным образом. Часто в случаях, когда люди пытаются остановить скорбь, они могут подавлять свои чувства, процесс оплакивания останавливается и все усложняется", — объясняет врач-психотерапевт Эрнест Пулиньш-Цинис.

Foto: PantherMedia/Scanpix

Как помочь себе в скорбное время?

Не изолируйтесь от окружающих

Когда человек находится в трауре, он испытывает усиленное желание изолироваться от других. В ходе исследований, проведенных Кардиффским Университетом и Бристольским Университетом, было установлено, что две трети (67%) скорбящих людей после перенесенной потери переживали усиленную социальную изоляцию и одиночество из-за пандемии Covid-19.

Однако поддержка от других людей нужна и очень важна, чтобы находящийся в трауре человек мог как можно быстрее вернуться к привычной повседневной жизни. Во время пандемии, когда возможность встреч ограничена, проявите интерес к общению с друзьями и членами семьи, которые будут готовы вас выслушать и поддержать по телефону или в онлайн-режиме.

Ищите помощь у психотерапевта

"Важно, чтобы рядом с находящимся в трауре человеком был хороший круг социальной поддержки, люди, с которыми можно поговорить, выплакаться — никто не скажет ничего плохого о том, как вы себя чувствуете. Однако, если человек чувствует, что такой поддержки нет или она недостаточна, невозможно справиться с эмоциями, предшествующий опыт скорби не был позитивным или же его не было вообще, то во избежание серьезных проблем со здоровьем рекомендуется обратиться за помощью к психотерапевту", — советует врач-психотерапевт Эрнест Пулиньш-Цинис.

Каждому жителю Латвии доступны консультации психолога и психотерапевта. В интернете доступна информация о специалистах, времени и месте приема, стоимости. Кроме того, с этого года по направлению семейного врача доступны также консультации оплаченных государством специалистов.

Фармацевтическая консультация

"Если скорбящий человек чувствует себя подавленным и растерянным, то он может отправиться в аптеку, где фармацевт поговорит с ним, посоветует и подберет наиболее подходящие средства, которые помогут улучшить самочувствие, уменьшить стресс или устранить другие обострившиеся проблемы со здоровьем.

Находясь в трауре, люди могут забывать заботиться о себе и не принимают повседневно необходимые медикаменты. Это может быть особенно важно людям, имеющим какие-либо другие заболевания. Фармацевт может напомнить об их употреблении во время консультации, расспросить о самочувствии и побочных симптомах, а также проконсультировать о том, какие успокоительные средства сочетаются с повседневно необходимыми медикаментами", — напоминает фармацевт Зане Мелберга.

В ситуациях, когда люди испытывают большие переживания или усиленное беспокойство, фармацевт может порекомендовать успокаивающие пищевые добавки, в состав которых входят различные растительные экстракты — валериана, мелисса, пассифлора, а также минеральное вещество магний, которые помогут уменьшить стресс. Все растительные экстракты доступны также в форме капель. Их легче принимать, кроме того, они быстрее усваиваются организмом.

Помимо этого, можно обратить внимание на витамин В6, способствующий нормальному функционированию нервной системы. Если имеются расстройства сна, то следует выбирать пищевые добавки, в составе которых есть активное вещество мелатонин. Он доступен в разных формах — как в виде аэрозоли, так и в виде капсул, а также в таблетках.

Как мы можем помочь скорбящему человеку?

Выслушайте и будьте рядом

Значительная часть (81%) участников исследования Кардиффского Университета и Бристольского Университета признали, что под воздействием пандемии Covid-19 они сильнее чувствовали ограниченные возможности контактов с родственниками или друзьями. Поэтому дайте знать находящемуся в трауре близкому человеку, что вы рядом и в любой момент будете доступны. Это может быть как по телефону, так и в онлайн-режиме.

Foto: Shutterstock

Многие люди обычно беспокоятся о том, что сказать скорбящему человеку, но самое главное — дать знать, что в случае необходимости вы готовы выслушать или просто быть рядом. Будьте открытыми и позвольте ему откровенно говорить об ушедшем человеке и процессе его утраты. Многократное повторение рассказа помогает осознать произошедшее и принять его как новую реальность.

Предложите практическую помощь

Скорбящим людям может быть трудно обратиться за помощью — их может угнетать чувство вины, страх стать бременем для других или же остаться перед кем-то в долгу. Рекомендуется самим проявить инициативу и спросить, не нуждается ли он в чем-то, не надо ли помочь с покупкой продуктов, заботой о детях или домашних животных, приготовлением еды, мытьем посуды. В подобных случаях подходит любая практическая помощь, и скорбящий человек действительно оценит это.

Станьте первым, кто заметит депрессию

Считается нормальным, если скорбящий человек в начале ощущает уныние, растерянность или отстраненность от других, однако, если вы заметите, что такие симптомы не начинают постепенно проходить или же напротив — усиливаются, то это может говорить о том, что скорбь переходит в более серьезную проблему со здоровьем, то есть в депрессию. Предложите своему скорбящему близкому человеку обратиться за профессиональной помощью, например, к психиатру, чтобы превентивно предотвратить еще более серьезные последствия скорби.