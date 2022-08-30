Смотрим в оба: чтобы дорога в школу была безопасной, а ребенок защищен

Безопасность детей — ответственность родителей

По словам директора DBS Яниса Ванкса, именно родители несут ответственность за то, чтобы ребенок безопасно добирался до школы, домой и на внеклассные занятия и не попадал в дорожно-транспортные происшествия.

Вот вопросы, которые стоит обсудить с ребенком перед походом в школу.

Маршрут

Обсудите и пройдитесь вместе по дороге в школу: где находятся остановки общественного транспорта, по каким улицам следует идти, где и как можно перейти проезжую часть. Этому разговору следует также уделить внимание, если ребенок недавно пошел в новую школу или семья сменила место жительства — убедитесь, что ребенок ориентируется на новом маршруте. Если ребенок ходит в школу пешком, проделайте с ним этот маршрут в первые школьные дни в обе стороны. Если вы едете в школу на общественном транспорте, пройдите маршрут до остановки общественного транспорта.

Даже если дорога известна, лучше убедиться в отсутствии новых препятствий, таких как новая стройка или так называемая "слепая зона" — место, из которого улица плохо просматривается. Также оцените интенсивность движения велосипедистов и самокатчиков на данном участке дороги.

Как правильно перейти улицу

Безопаснее всего спланировать маршрут таким образом, чтобы вообще не приходилось переходить улицы, но если придется это делать, напомните, что улицу нужно переходить по пешеходному переходу — желательно такому, который регулируется светофором. Объясните, как вести себя на пешеходном переходе: остановиться, посмотреть сначала налево, потом направо и прежде чем идти, убедиться, что водители заметили пешехода. Рекомендуется установить зрительный контакт с водителем — если зрительный контакт есть, значит, водитель заметил пешехода и можно переходить улицу.

Не сводить глаз с дороги

Прослушивание музыки в наушниках, игры в телефоне, интенсивные разговоры с друзьями отвлекают внимание ребенка и могут поставить под угрозу его жизнь, поэтому, идя по улице, следует избегать этих занятий и сосредоточивать внимание на происходящем вокруг.

Велосипед как средство передвижения

Если школьник добирается до учебного заведения на велосипеде, оцените велосипедную инфраструктуру на конкретном маршруте. Планируйте маршрут вместе и проедьте его вместе — оценивая высоту бордюров, заезды и съезды. Следует помнить, что при пересечении проезжей части необходимо слезть с велосипеда. Оцените, где и как будет храниться велосипед во время уроков — есть ли возле школы место для парковки велосипедов.В целях безопасности ребенок должен носить шлем, налокотники и наколенники. Следует помнить, что при езде на велосипеде или велосамокате не допускается использование наушников, отвлекающих внимание и не позволяющих услышать предупреждающие сигналы автомобилей, в том числе оперативного транспорта.

Если ребенка везут в школу на машине

Во-первых, своевременно планируйте выезд в школу, чтобы на улицах не было пробок. Во-вторых, ребенка нужно выпускать из машины на тротуар, а не на проезжую часть. Автомобиль не следует парковать слишком близко к пешеходному переходу, иначе другие автомобилисты могут не заметить детей, переходящих пешеходный переход. При ожидании ребенка после уроков также необходимо соблюдать правила — не позволяйте ребенку ждать вас, стоя слишком близко к проезжей части. Договоритесь, где будет точка посадки, чтобы ребенок знал, в какую сторону идти. Помните, что дети отвлекаются и могут перебежать улицу, если увидят своих одноклассников на другой стороне. Обсудите эти возможные ситуации и напомните, что так делать нельзя.

Помните, что самое безопасное место для ребенка — в задней части автомобиля, желательно на правом заднем сиденье автомобиля. И, конечно же, в машине ребенок должен быть пристегнут ремнем безопасности.

В школу на общественном транспорте

Составьте маршрут так, чтобы при выходе из общественного транспорта ребенку не приходилось переходить улицу с двухполосным движением, ведь пешеходные переходы на таких улицах очень опасны. Напомните, что переходить улицу по пешеходному переходу надо медленно, посмотрев в обе стороны.

Светоотражающая одежда

Осенние вечера быстро становятся темными, поэтому важно, чтобы к одежде ребенка был прикреплен отражатель, фонарик, или же надо использовать светоотражающий жилет. Также яркая, красочная одежда сделает пешехода более заметным.

Темное зимнее время

Следует помнить, что переходя улицу в темное время суток, установить зрительный контакт с водителем будет гораздо сложнее. Обязательно обсудите влияние погоды на движение, например, как дождь или гололед влияют на скорость торможения и расстояние. Объясните, что в этот период автомобиль не может быстро тормозить на пешеходном переходе, поэтому пешеход должен переходить улицу еще медленнее, чем обычно.

* Данные CSDD "Количество пострадавших (погибших и травмированных) детей-пешеходов в 2020 году".