"Сны всегда символичны": психологи рассказали о смысле эротических сновидений

Эротические сны редко оставляют равнодушными, особенно если их героями становятся люди, о сексе с которыми в реальной жизни вы и не помышляли.
Психологи объясняют, что подобные сновидения отражают ваши скрытые желания и эмоции, которые, чаще всего, никак не связаны с сексом. Почему бывшие партнеры, начальники или лучшие друзья становятся героями эротических снов — в материале "Газеты.Ru".
На днях британская газета TheSun вышла с колонкой, толкующей эротические сны. В ней психолог Ян Уоллес, автор книги "Расшифровка ваших снов", рассказал колумнисту Ясмин Харише, что означают эротические сны о разных людях.
"Люди ужасно переживают и путаются, когда им снятся сексуальные сны. На самом деле эти сны являются отражением того, что нас волнует в нашей реальной жизни. И то, насколько мы страстны во сне, отражает нашу готовность отвечать вызовам реальной жизни", — сообщил психолог.
Уоллес назвал сны самым лучшим автопортретом и объяснил, почему нам снятся эротические сновидения с участием знакомых. Например, многие воспринимают сны о сексе с бывшими партнерами как повод написать им или даже задуматься о возвращении, что, по мнению психолога, в корне неверно. Он утверждает, что подобные сны снятся многим и намекают на то, что пора оставить старые модели поведения в прошлом. "Если вы состоите в новых отношениях, эротические сны с участием бывших могут предупреждать о том, чтобы вы не повторяли прошлых ошибок с вашим нынешним романтическим партнером", — считает он.
Сны про секс с боссом, по мнению Уоллеса, снятся не потому, что вы втайне мечтаете оказаться с ним в спальне, а потому, что хотите встать с ним на одну ступеньку карьерной лестницы, а также указывают на то, что вам необходимо заняться саморазвитием.
В таком же ключе Ян Уоллес расшифровывает сны о сексе с несимпатичным соседом, лучшим другом, бывшим одноклассником или человеком, которого вы по какой-то причине ненавидите. Из его комментариев можно сделать вывод, что сны про секс не имеют ничего общего с реальными фантазиями.
С австралийским психологом отчасти согласились российские психологи и сексологи.
"Если в эротическом сне вам приснился начальник, сосед или другой персонаж, которого вы в жизни вообще не могли бы представить в какой-то интимной роли, не спешите приписывать это к своим тайным сексуальным желаниям", — говорит врач-психотерапевт Артем Толоконин.
По его мнению, сны о сексе говорят о том, что вы преодолеваете внутренний барьер. "Секс — это высшая степень доверия, а герои таких снов, как правило, выступают символами ваших истинных желаний, которые могут быть совсем не связаны с интимной жизнью", — уверен Толоконин. Как и Уоллес, он предполагает, что начальник в эротических снах появляется в момент, когда внутри есть внутренний порыв вырасти по карьерной лестнице, обрести больше статуса, заработать больше денег или в целом позволять себе больше.
"В данном случае начальник олицетворяет новую ступень развития в социальном и личностном пане — ваша психика открывает пласт внутренних страстных желаний, связанных с карьерным ростом и финансовым благополучием. Такие сны говорят, что пора бы задуматься о дальнейшем развитии и росте, и о том, что вы к этому психологически готовы", — объясняет Толоконин.
Кроме того, он считает, что эротические сны способны вскрывать внутренние табу, поэтому в таких сновидениях любовником может предстать сосед и даже муж подруги.
"Такие сны — это подсознательное желание обратить на себя внимание, начать делать то, что вы раньше не делали, задумываться о смене ориентиров, профессии и, возможно, даже смене места жительства. Сны всегда символичны и несут заряд внутренних желаний, которые человек не осознает. Но секс и социальный подтекст — это всегда выход из зоны запретов и переход в новое качество", — говорит он.
"В юном возрасте мы всегда фантазируем не только на тему личной жизни, но и своего будущего вообще. Когда появляется потребность вернуться в то состояние, в снах появляются люди из прошлого или просто вашего далекого окружения. Это своеобразный терапевтический момент, напоминание, что жизнь может быть непредсказуемой. Через такие сны вы помогаете себе снять табуированные темы и вернуться в свое ресурсное состояние", — дополняет он.
По мнению психолога-консультанта сексологии Марии Кирилловой, эротические сны с разными людьми могут сниться в случае долгого воздержания. "Тело находит выход из такой ситуации, потому что ему нужна разрядка, которая наступает посредством эротических снов. Вспомните испытанные оргазмы во сне", — говорит она.
Что касается партнеров по сексуальным сновидениям, эксперт полагает, что вне зависимости от того, кто именно снится, этот человек вас чем-то привлекает, но это не означает, что надо срочно повторить сон с ним в реальной жизни.
"Например, если вас привлекает власть и некая недоступность, то вы подсознательно хотите завладеть вашим начальником. И вот он — ваш сон", — говорит Кириллова.
По ее словам, она замечала, что секс с бывшими снится, когда хочется попробовать что-то новое, но нет партнера. "Мозг подкидывает вам надежного персонажа для проб", — полагает Кириллова. Сны про секс с нынешним партнером психолог считает логичными: "Ведь когда испытываешь чувства к партнеру, реакция есть и во сне".
А вот эротические сны с теми, кто в реальной жизни вызывает раздражение или ненависть, психолог объясняет подсознательным поиском выхода для агрессии. "Секс — энергия агрессивная, так что таким образом вы отчасти проживаете эту ненависть", — считает сексолог.
Однополый секс, по ее мнению, снится из-за интереса к чему-то запретному, осуждаемому общественной моралью. Примерно по той же причине снится и секс с лучшим другом. "Ведь вы не знаете, что там и как, но очень интересно", — полагает Кириллова.