"Сны всегда символичны": психологи рассказали о смысле эротических сновидений

Эротические сны редко оставляют равнодушными, особенно если их героями становятся люди, о сексе с которыми в реальной жизни вы и не помышляли.

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Психологи объясняют, что подобные сновидения отражают ваши скрытые желания и эмоции, которые, чаще всего, никак не связаны с сексом. Почему бывшие партнеры, начальники или лучшие друзья становятся героями эротических снов — в материале "Газеты.Ru".

На днях британская газета TheSun вышла с колонкой, толкующей эротические сны. В ней психолог Ян Уоллес, автор книги "Расшифровка ваших снов", рассказал колумнисту Ясмин Харише, что означают эротические сны о разных людях.

"Люди ужасно переживают и путаются, когда им снятся сексуальные сны. На самом деле эти сны являются отражением того, что нас волнует в нашей реальной жизни. И то, насколько мы страстны во сне, отражает нашу готовность отвечать вызовам реальной жизни", — сообщил психолог.

Уоллес назвал сны самым лучшим автопортретом и объяснил, почему нам снятся эротические сновидения с участием знакомых. Например, многие воспринимают сны о сексе с бывшими партнерами как повод написать им или даже задуматься о возвращении, что, по мнению психолога, в корне неверно. Он утверждает, что подобные сны снятся многим и намекают на то, что пора оставить старые модели поведения в прошлом. "Если вы состоите в новых отношениях, эротические сны с участием бывших могут предупреждать о том, чтобы вы не повторяли прошлых ошибок с вашим нынешним романтическим партнером", — считает он.

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Сны про секс с боссом, по мнению Уоллеса, снятся не потому, что вы втайне мечтаете оказаться с ним в спальне, а потому, что хотите встать с ним на одну ступеньку карьерной лестницы, а также указывают на то, что вам необходимо заняться саморазвитием.