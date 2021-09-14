Спасти Алекса. 4-летнему ребенку с тяжелым диагнозом срочно нужна помощь

Глядя на улыбающегося 4-летнего Алекса Назирова никогда не подумаешь, что у него серьезное психологическое и неврологическое заболевание. Но у него тяжелый диагноз — детский аутизм, гипотиреоз и задержка в развитии.

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У мамы Ольги беременность протекала тяжело и после родов анализы подтвердили опасения врачей: у ребенка — аутизм и гипотиреоз. Алекс практически сразу стал отставать в развитии, не реагировал на внешний мир. Пошел он только в три года и сейчас, в свои четыре, не разговаривает — все его общение заключается в том, что он показывает пальцем на то, что хочет получить.

Родители быстро поняли, что их ребенок не такой как остальные дети: Алекс не отзывался на свое имя, не смотрел в глаза и ни с кем не общался. Они стали водить сына на АБА-терапию, на различные развивающие занятия, посещали всевозможных специалистов, пробовали самые разные методики обучения. К сожалению, улучшений не наступало — более того: за последний год состояние мальчика ухудшилось.

Родители Алекса надеются на помощь врачей из Санкт-Петербурга. Необходимо пройти качественное обследование в Институте мозга человека им. Н.П.Бехтеревой в Санкт-Петербурге и понять, что происходит с ребенком и как можно ему помочь развиваться и социализироваться.

Стоимость обследования и лечения в клинике составляет около 4200 евро. Для многодетной семьи, где все свободные средства уходят на поддержание здоровья больного ребенка, это сумма просто неподъемна.

Фонд "Вера. Надежда. Любовь" и семья Алекса обращаются ко всем неравнодушным людям с просьбой помочь собрать деньги на обследование и лечение.

Если у вас есть возможность внести свой вклад в сбор средств, то сделать это можно следующим образом:

• позвонив по номеру 90006684, вы перечислите 1 евро 42 цента;

• позвонив по номеру 90006560, вы пожертвуете 4 евро 27 центов;

• позвонив по номеру 90006776, ваш вклад составит 7 евро и 11 центов;

• на сайте фонда www.deti-help.com с пометкой "Для Алекса Назирова".