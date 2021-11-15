Спешим делать добро: "Музей в темноте" объявил благотворительную акцию "Подари бесплатную экскурсию детям"

13 ноября, во Всемирный день доброты, латвийский "Музей в темноте" (Muzejs Tumsā) запустил благотворительную акцию "Подари бесплатную экскурсию детям". Ежегодное празднование 13 ноября Всемирного дня Доброты стало доброй всемирной традицией с 1998 года: оно началось в Токио на Всемирном движении доброты (World Kindness Movement).

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В Латвии насчитывается более 8 000 тысяч детей с инвалидностью и 600 без родительской опеки, — все они нуждаются не только в сладостях или мягких игрушках на праздники. В первую очередь, детям нужно внимание, позитивные эмоции и новые впечатления. А вместо жалости — возможности для познания мира и социализации.

Экскурсия в темноте развивает толерантность и эмпатию, гиды "Музея в темноте" мотивируют и показывают, что любые жизненные обстоятельства — не приговор. Этот опыт подарит детям незабываемые впечатления и расширит их кругозор.

Цель благотворительной акции: в течении 2022 года провести 50 бесплатных экскурсий для детей из детских домов и детей с инвалидностью. Сделать подарок могут как физические, так и юридические лица.

Сбор пожертвований "Подари бесплатную экскурсию детям" продлится до 31 декабря 2021 года. Сотрудники "Музея в темноте" предлагают не проходить мимо тех, кто нуждается в улыбке и новых впечатлениях.